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« Je fais confiance à tous les arbitres » : Jose Mourinho évite un nouveau scandale avant ses retrouvailles avec la Roma après la polémique liée à Villarreal
Mourinho cherche à retrouver le calme après la tempête liée à Villarreal
Mourinho a surpris en cherchant à apaiser son conflit avec les instances arbitrales, assurant qu’il garde toute confiance dans les arbitres avant le choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et la Roma mercredi. L’entraîneur expérimenté a récemment été au cœur de plusieurs polémiques disciplinaires. Il a notamment refusé de remplir ses obligations médiatiques d’après-match après la courte victoire 1-0 contre Villarreal le week-end dernier, pour protester contre un but refusé à Vinicius Junior et l’expulsion qui a suivi du Brésilien pour avoir tiré les cheveux.
« Je fais confiance à tous les arbitres... Que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, avant le match, j’ai toujours la meilleure impression des arbitres », a déclaré Mourinho aux journalistes, dans des propos rapportés par AFP. « J’ai confiance et j’espère que tout se passera bien pour les trois équipes. Je n’ai aucun sentiment négatif. »
- Getty Images Sport
Concentré sur sa mission en Italie
Avant les remous liés à Villarreal, Mourinho avait déjà suscité la controverse après une défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid. Lors d’une conférence de presse, il avait brandi des photographies imprimées pour montrer des interventions qui, selon lui, auraient dû valoir des sanctions à l’Atlético de Madrid. L’entraîneur du Real Madrid a toutefois rapidement coupé court aux questions sur ses griefs concernant les compétitions nationales avant la rencontre européenne, laissant entendre que les médias présents à Rome s’intéressaient bien davantage à la bataille tactique sur le terrain.
« Il y a ici des médias italiens qui s’intéressent davantage au match qu’à ce genre de choses », a ajouté l’homme de 63 ans lors de la conférence de presse. « Vous me retrouverez samedi, je pense qu’il vaut mieux passer à autre chose. »
Tchouameni fait écho à la frustration du vestiaire
Si leur entraîneur a opté pour une approche plus prudente, une vive contrariété règne toujours dans le vestiaire du Real Madrid. Le club espagnol aborde pourtant cette rencontre après une victoire 2-1 contre l’Inter Milan lors de son premier match de Ligue des champions, tandis que la Roma a obtenu un nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahce.
« Je ne veux pas parler des arbitres. En ce moment, nous sommes très frustrés par les décisions », a expliqué Aurelien Tchouameni, interrogé sur l’état d’esprit du groupe.
- Getty Images Sport
Un retour chargé d’émotion à l’Olimpico
Cette rencontre marque un retour aux sources pour Mourinho, qui a passé trois années fructueuses à la Roma entre 2021 et 2024. Il a mené le club italien à la victoire en Ligue Europa Conférence en 2022, avant d’atteindre la finale de la Ligue Europa la saison suivante.
« Ce n’est pas comme si nous avions remporté la Ligue des champions, mais nous avons gagné une compétition européenne, disputé une deuxième finale européenne en deux ans, et je pense que tout s’est mis en place », a déclaré Mourinho en évoquant l’héritage qu’il a laissé dans la Ville éternelle.
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