« Je fais confiance à tous les arbitres » : Jose Mourinho évite un nouveau scandale avant ses retrouvailles avec la Roma après la polémique liée à Villarreal

Mourinho a surpris en cherchant à apaiser son conflit avec les instances arbitrales, assurant qu’il garde toute confiance dans les arbitres avant le choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et la Roma mercredi. L’entraîneur expérimenté a récemment été au cœur de plusieurs polémiques disciplinaires. Il a notamment refusé de remplir ses obligations médiatiques d’après-match après la courte victoire 1-0 contre Villarreal le week-end dernier, pour protester contre un but refusé à Vinicius Junior et l’expulsion qui a suivi du Brésilien pour avoir tiré les cheveux.

« Je fais confiance à tous les arbitres... Que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, avant le match, j’ai toujours la meilleure impression des arbitres », a déclaré Mourinho aux journalistes, dans des propos rapportés par AFP. « J’ai confiance et j’espère que tout se passera bien pour les trois équipes. Je n’ai aucun sentiment négatif. »