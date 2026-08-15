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« Je donnerai tout ! » - Cristian Romero explique son transfert à l'Atlético de Madrid après avoir bouclé son départ de Tottenham pour 40 M€
Romero officialise son transfert en Espagne
L'Atlético a officiellement annoncé l'arrivée très médiatisée de Romero en provenance de Tottenham. Le défenseur central argentin a signé un lucratif contrat de cinq ans qui le lie au Riyadh Air Metropolitano jusqu'au 30 juin 2031. Le géant espagnol aurait payé un montant initial de 33 millions d'euros (28 M£) pour s'attacher ses services, avec 7 M€ (6 M£) supplémentaires convenus sous forme de bonus potentiels. Ce transfert met fin à son passage réussi de cinq saisons dans le nord de Londres, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs d'Europe.
Une adéquation parfaite des mentalités
Romero est réputé pour sa défense agressive et proactive, un style combatif qui correspond parfaitement aux exigences traditionnelles de Diego Simeone. Le défenseur estime que ce transfert correspond idéalement à ses ambitions de carrière à long terme.
« Je suis très heureux, vraiment ravi d’arriver ici, dans cet immense club », a déclaré Romero après sa présentation officielle. « Je sais que j’arrive avec le même état d’esprit que toujours, en essayant d’inscrire mon nom dans l’histoire de ce beau club. »
« Je sais que la seule voie, c’est de gagner des trophées, donc j’arrive avec cette mentalité et je donnerai tout jusqu’au dernier jour pour y parvenir. C’est un club qui, en raison de mon style de jeu, me correspond parfaitement. »
Coéquipiers en sélection et supporters passionnés
Le défenseur arrive à Madrid après avoir aidé l’Argentine à atteindre la finale de la Coupe du monde 2026. Il s’intégrera sans difficulté dans un vestiaire qui compte déjà plusieurs de ses coéquipiers en sélection. Romero a reconnu que ces visages familiers, ainsi que les fervents supporters de l’Atlético, ont joué un rôle important dans sa décision de quitter l’Angleterre.
« Il y a beaucoup de coéquipiers de la sélection ici, et je sais que c’est un club merveilleux », a-t-il expliqué. « Quand j’ai joué contre eux en Ligue des champions, les supporters qui les soutenaient... un peu tout m’a amené à prendre cette décision de venir ici. Je donnerai absolument tout, il n’y a aucun doute là-dessus. Au final, le football peut bien ou mal se passer, mais je sais que je serai engagé à 100 % pour cet écusson, ce maillot. »
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En route vers la nouvelle saison
Après avoir passé avec succès sa visite médicale au centre de médecine du sport de haute performance Vithas-Invictum, Romero est désormais prêt à se mettre au travail. Il va immédiatement rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour préparer ce nouveau chapitre en Liga. L’Argentin quitte Tottenham après avoir disputé 156 matches, contribuant notamment au sacre du club anglais en Ligue Europa en 2025. Il tentera désormais d’apporter ce même esprit de gagne et son leadership à la défense madrilène.
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