« Je donnerai tout ! » - Cristian Romero explique son transfert à l'Atlético de Madrid après avoir bouclé son départ de Tottenham pour 40 M€

Romero est réputé pour sa défense agressive et proactive, un style combatif qui correspond parfaitement aux exigences traditionnelles de Diego Simeone. Le défenseur estime que ce transfert correspond idéalement à ses ambitions de carrière à long terme.

« Je suis très heureux, vraiment ravi d’arriver ici, dans cet immense club », a déclaré Romero après sa présentation officielle. « Je sais que j’arrive avec le même état d’esprit que toujours, en essayant d’inscrire mon nom dans l’histoire de ce beau club. »

« Je sais que la seule voie, c’est de gagner des trophées, donc j’arrive avec cette mentalité et je donnerai tout jusqu’au dernier jour pour y parvenir. C’est un club qui, en raison de mon style de jeu, me correspond parfaitement. »



