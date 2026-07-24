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« Je dois devenir fou ! » - Leandro Paredes admet qu'il pourrait quitter l'équipe d'Argentine après la déception de la Coupe du monde, tandis que cette star controversée fustige les théories du complot
Paredes laisse entendre qu'il pourrait quitter l'Argentine
À peine quatre jours après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, Paredes a fait une déclaration surprenante concernant son avenir en équipe nationale. De retour à La Bombonera après avoir mené Boca Juniors, dont il est le capitaine, à une victoire 1-0 contre O’Higgins, le milieu de terrain a admis ne pas savoir s’il poursuivrait sa carrière internationale. Le joueur de 32 ans a par ailleurs révélé avoir disputé la finale avec une côte fracturée, blessure subie lors du match contre l’Égypte.
- Getty Images Sport
Le milieu de terrain a balayé d’un revers les allégations de complot.
Dans un entretien accordé à ESPN, Paredes a d’abord décrit l’exigence physique de son parcours, expliquant en détail comment il a géré une fracture des côtes pour rester disponible : « Les premiers jours ont été difficiles car j’avais une petite fracture, mais maintenant je me sens mieux. La douleur intense s’est manifestée dans les premiers jours qui ont suivi le match contre l’Égypte, et nous avons bien géré la situation avec l’aide de spécialistes orthopédistes et du staff pour que je puisse tenir le plus longtemps possible. »
Le milieu de terrain chevronné a ensuite démenti les rumeurs et les théories du complot qui ont accompagné le parcours de l’Argentine, tout en reconnaissant la supériorité de l’Espagne en finale et en revenant sur le cycle de huit ans de son pays : « Si j’écoutais tout ce qui se dit, je deviendrais fou.
Tout ce qui a été dit avant, pendant et après la Coupe du monde… Nous avons réalisé une superbe Coupe du monde. L’Espagne a été supérieure à nous en finale, elle mérite pleinement sa victoire, et il ne nous reste plus qu’à apprécier ce que nous avons accompli au cours de ces huit années. Ce fut un cycle spectaculaire, un plaisir d’en faire partie, et je m’en rendrai sûrement compte plus tard. »
Paredes revient sur son chagrin d'amour
Le processus de guérison émotionnelle après cette déception en Coupe du monde s’annonce long, même si l’Albiceleste a maintenu un niveau exceptionnel sur la scène internationale. Il a poursuivi : « Surmonter ce que nous venons de vivre demandera du temps. Certes, nous avons accompli de grandes choses, mais perdre la finale de la Coupe du monde laissera des traces, car nous étions encore une fois si près du but.
« Nous devons en être fiers, car maintenir le niveau que nous avons affiché pendant si longtemps n’est pas chose facile. Malgré cette défaite en finale, les supporters se sont sentis représentés par nous, ce qui est profondément gratifiant, et j’en suis heureux. »
Interrogé sur l’avenir du sélectionneur Lionel Scaloni et du capitaine Lionel Messi, l’ancien joueur de la Roma a laissé entendre que le cycle actuel de l’équipe était en suspens, déclarant : « Beaucoup devront décider s’ils poursuivent ou non.
« Ce fut un cycle magnifique et spectaculaire, et nous avons accompli de grandes choses. Il va être très difficile de maintenir ce niveau et de faire en sorte que le groupe continue à fonctionner ainsi. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte, et nous devons discuter avec le sélectionneur et prendre des décisions sereines. »
Concernant son propre avenir en sélection, Paredes conclut : « Je ne sais pas. Il faut digérer, réfléchir, ne pas se précipiter. C’est un sujet à discuter. »
Scaloni doit procéder à une refonte de son effectif.
Paredes va désormais se concentrer sur ses obligations avec Boca Juniors tout en achevant sa convalescence après sa fracture aux côtes. Sur le plan international, son avenir à court terme avec l’Argentine reste incertain, dans l’attente d’éventuelles sanctions de la FIFA suite à son comportement après la défaite en finale.
Scaloni et son staff doivent rapidement définir la ligne de conduite de l’équipe en vue des prochains matchs de qualification, et il sera essentiel de clarifier la situation de figures clés telles que Paredes et Messi pour déterminer si l’Albiceleste est prête à entamer une refonte progressive.
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