Dans un entretien accordé à ESPN, Paredes a d’abord décrit l’exigence physique de son parcours, expliquant en détail comment il a géré une fracture des côtes pour rester disponible : « Les premiers jours ont été difficiles car j’avais une petite fracture, mais maintenant je me sens mieux. La douleur intense s’est manifestée dans les premiers jours qui ont suivi le match contre l’Égypte, et nous avons bien géré la situation avec l’aide de spécialistes orthopédistes et du staff pour que je puisse tenir le plus longtemps possible. »

Le milieu de terrain chevronné a ensuite démenti les rumeurs et les théories du complot qui ont accompagné le parcours de l’Argentine, tout en reconnaissant la supériorité de l’Espagne en finale et en revenant sur le cycle de huit ans de son pays : « Si j’écoutais tout ce qui se dit, je deviendrais fou.

Tout ce qui a été dit avant, pendant et après la Coupe du monde… Nous avons réalisé une superbe Coupe du monde. L’Espagne a été supérieure à nous en finale, elle mérite pleinement sa victoire, et il ne nous reste plus qu’à apprécier ce que nous avons accompli au cours de ces huit années. Ce fut un cycle spectaculaire, un plaisir d’en faire partie, et je m’en rendrai sûrement compte plus tard. »