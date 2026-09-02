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« Je dirais Paul Pogba » : Pape Matar Sarr révèle son inspiration à la Juventus après avoir bouclé son départ en prêt de Tottenham
Le moteur du milieu de terrain trouve son inspiration auprès des légendes du club
Sarr n’a pas perdu de temps pour faire connaître ses sentiments au sujet de son transfert de rêve à Turin. Le milieu de terrain de 23 ans avait initialement rejoint Tottenham à l’été 2021 avant de retourner à Metz sous la forme d’un prêt d’une saison pour l’exercice 2021-2022. Après avoir disputé 141 matches toutes compétitions confondues avec les Spurs, pour 11 buts et 11 passes décisives, il a finalisé son arrivée à l’Allianz Stadium et a parlé avec passion de l’histoire de son nouvel environnement ainsi que des figures légendaires qui ont auparavant porté les célèbres rayures noires et blanches.
Lors de son premier entretien accordé au site officiel du club, Sarr a déclaré : « Ma première impression, c’est que la Juventus est un immense club, avec une histoire marquée par de grands joueurs comme Zidane, Paul Pogba et Platini. Ce club signifie beaucoup pour moi. C’est un grand club, et je suis très heureux d’être ici. J’ai vraiment hâte de me lancer dans ce nouveau défi à la Juventus. »
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Sur les traces de Paul Pogba
Invité à préciser quelle ancienne star de la Juventus il prend comme modèle pour sa propre carrière, Sarr s’est montré catégorique dans son choix. L’international sénégalais est comparé depuis longtemps à certains des grands milieux de terrain de l’ère moderne, mais il voit en un Français en particulier la référence absolue de la réussite à Turin.
Interrogé sur le nom d’un modèle parmi les anciennes stars de la Juventus, Sarr a répondu sans hésiter : « Si je devais citer un modèle à la Juventus, je dirais Paul Pogba. » Un choix logique au vu du profil physique et de la polyvalence technique de Sarr. Pogba a connu un passage brillant à Turin, avec 190 apparitions, 34 buts et quatre titres de Serie A remportés. Cependant, son deuxième passage chez la Juventus a pris fin brutalement lorsque son contrat a été résilié en novembre 2024 à la suite d’une suspension de quatre ans pour dopage, ensuite réduite à 18 mois en appel.
Polyvalence et qualité technique à Turin
La Juventus a reporté son attention sur Sarr après qu’un transfert de Franck Kessie n’a pas abouti. Alors que Kessie était disponible en tant qu’agent libre, la direction bianconera a estimé que l’ancien joueur de Metz offrait les qualités spécifiques nécessaires pour moderniser son milieu de terrain.
Décrivant ses qualités personnelles, le joueur prêté par Tottenham a expliqué : « Je suis un joueur qui aime faire les allers-retours d’un bout à l’autre du terrain. Je peux marquer des buts, construire le jeu de l’équipe et défendre aussi. J’essaie de protéger l’équipe et de l’aider à bien jouer également. C’est comme ça que je décrirais mon jeu. Mon objectif est de m’adapter à la manière de jouer de l’équipe parce que la Juventus est un grand club. Un club avec une grande histoire, le club le plus titré d’Italie. Je suis ravi de faire partie de tout cela cette année. Nous allons essayer de nous concentrer sur un match à la fois, d’en gagner le plus possible, et nous verrons où cela nous mènera. »
- AFP
Investissement stratégique et ambitions futures
Les détails financiers de l’opération reflètent un pari calculé de la part des dirigeants de la Juventus. Le club a versé un montant initial de 2,5 M€ pour ce prêt d’une saison, mais il dispose d’une option importante pour rendre le transfert définitif contre 27,5 M€. Cette somme serait payable sur trois exercices financiers.
Sur le terrain, la Juventus a réalisé un début de nouvelle saison impressionnant, enchaînant deux victoires lors de ses deux premiers matches de Serie A. Le club turinois fait désormais face à un test crucial en ce début de saison ce dimanche, avec un choc très attendu contre l’AC Milan.
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