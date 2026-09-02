Sarr n’a pas perdu de temps pour faire connaître ses sentiments au sujet de son transfert de rêve à Turin. Le milieu de terrain de 23 ans avait initialement rejoint Tottenham à l’été 2021 avant de retourner à Metz sous la forme d’un prêt d’une saison pour l’exercice 2021-2022. Après avoir disputé 141 matches toutes compétitions confondues avec les Spurs, pour 11 buts et 11 passes décisives, il a finalisé son arrivée à l’Allianz Stadium et a parlé avec passion de l’histoire de son nouvel environnement ainsi que des figures légendaires qui ont auparavant porté les célèbres rayures noires et blanches.

Lors de son premier entretien accordé au site officiel du club, Sarr a déclaré : « Ma première impression, c’est que la Juventus est un immense club, avec une histoire marquée par de grands joueurs comme Zidane, Paul Pogba et Platini. Ce club signifie beaucoup pour moi. C’est un grand club, et je suis très heureux d’être ici. J’ai vraiment hâte de me lancer dans ce nouveau défi à la Juventus. »