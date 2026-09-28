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« Je détournerais le regard ! » - Ivan Rakitic admet qu’il ne peut toujours pas regarder les temps forts du crève-cœur de la Croatie en finale de la Coupe du monde 2018 contre la France
Un ancien milieu de terrain revient sur le chagrin de Moscou
Rakitic est revenu sur le souvenir douloureux de la défaite 4-2 de la Croatie face à la France en finale de la Coupe du monde 2018 au stade Loujniki de Moscou. Titulaire pendant l’intégralité des 90 minutes au milieu de terrain, il a été un élément clé de l’équipe croate qui est entrée dans l’histoire en atteignant sa toute première finale sur la scène mondiale. Pourtant, malgré un parcours remarquable marqué par trois remontées consécutives en phase à élimination directe, Rakitic a admis que cet échec sur la dernière marche avait laissé une cicatrice profonde qu’il refuse encore de raviver.
- AFP
« Je n’ai regardé aucune séquence »
S'exprimant lors d'un événement promotionnel « Meet, Greet & Table Football » à Séville avant le choc entre la Croatie et l'Espagne, l'ancien capitaine de Séville est revenu sur ce chagrin toujours présent. Reconnaissant que cette défaite reste encore trop douloureuse, Rakitic a déclaré, comme cité par le média espagnol MARCA : « C'était difficile. À ce jour, je n'ai regardé aucun extrait de cette finale, et si vous le diffusiez maintenant, je détournerais le regard. »
Les exploits des outsiders apportent une immense fierté
Malgré le regret persistant d’être passé à côté du plus grand trophée du football international, Rakitic a souligné qu’atteindre cette affiche de gala restait un exploit extraordinaire pour une nation de moins de quatre millions d’habitants.
Revenant sur le vaste respect que la Croatie a suscité au sein de la communauté mondiale du football, Rakitic a ajouté : « Dix minutes après l’avoir perdu, nous ressentions une immense fierté parce que la Croatie n’est pas l’Espagne ; elle est très petite, avec une population qui n’atteint même pas les quatre millions d’habitants, mais nous avons accompli quelque chose de spécial : nous avons même conquis le cœur et le respect de tant de gens en France.
« J’ai reçu des messages du monde entier, même si j’aurais de loin préféré soulever le trophée. »
- ZUMA Press Wire
Le sommet de la Ligue des nations en guise de test attend l’équipe.
La Croatie se prépare désormais à affronter l’Espagne au Ramon Sanchez-Pizjuan mardi soir, à l’occasion de son dernier match du groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Slaven Bilic vise les trois points pour dépasser l’Espagne en tête du groupe après une victoire 2-1 arrachée face à la Tchéquie lors de son entrée en lice. Ce duel relevé en Andalousie mettra à l’épreuve le caractère des Vatreni avant leurs deux autres rencontres prévues pendant le reste de cette fenêtre internationale.
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