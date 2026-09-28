« Je détournerais le regard ! » - Ivan Rakitic admet qu’il ne peut toujours pas regarder les temps forts du crève-cœur de la Croatie en finale de la Coupe du monde 2018 contre la France

Malgré le regret persistant d’être passé à côté du plus grand trophée du football international, Rakitic a souligné qu’atteindre cette affiche de gala restait un exploit extraordinaire pour une nation de moins de quatre millions d’habitants.

Revenant sur le vaste respect que la Croatie a suscité au sein de la communauté mondiale du football, Rakitic a ajouté : « Dix minutes après l’avoir perdu, nous ressentions une immense fierté parce que la Croatie n’est pas l’Espagne ; elle est très petite, avec une population qui n’atteint même pas les quatre millions d’habitants, mais nous avons accompli quelque chose de spécial : nous avons même conquis le cœur et le respect de tant de gens en France.

« J’ai reçu des messages du monde entier, même si j’aurais de loin préféré soulever le trophée. »