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« Je détestais ça, je n’aimais pas ça » : Paul Scholes se remémore le départ de Danny Welbeck de Manchester United et avertit Arsenal de ne pas répéter la même erreur
Scholes identifie un candidat surprise à un départ d’Arsenal
Une icône de Manchester United a livré une évaluation sans détour de la stratégie actuelle d’Arsenal sur le marché des transferts, estimant que le club du nord de Londres cible les mauvais joueurs à pousser vers la sortie cet été. Alors que Myles Lewis-Skelly, 19 ans, a été annoncé dans le viseur de rivaux de Premier League pour un départ surprise, Scholes estime que la sanction devrait plutôt tomber sur l’une des recrues les plus en vue de Mikel Arteta.
Intervenant dans The Overlap Fan Debate, présenté par Sky Bet, Scholes s’est montré catégorique dans sa préférence pour le jeune Anglais plutôt que pour la star espagnole plus expérimentée. « Je préfère Lewis-Skelly à Zubimendi au milieu de terrain axial, a déclaré Scholes. Je pense que Zubimendi a eu du mal l’an dernier. S’il y a un joueur dont vous allez vous débarrasser, ce serait lui. »
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La loyauté envers le centre de formation face à l’impitoyabilité du marché des transferts
Scholes a ensuite expliqué plus en détail pourquoi la perte d’un talent formé au club comme Lewis-Skelly nuirait à la culture du club, en comparant la situation à un départ controversé de sa propre époque de joueur à Old Trafford. Il a exprimé une aversion profonde à l’idée de voir des produits du centre de formation poussés vers la sortie pour faire de la place à des recrues extérieures qui n’offrent pas forcément un potentiel supérieur.
L’ancien milieu de terrain a établi un parallèle direct avec la décision de Manchester United de vendre, il y a des années, un certain attaquant vers le nord de Londres, en soulignant l’impact émotionnel et sportif de ce type de mouvements. Il a ajouté : « Cela me rappelle un peu le moment où Danny Welbeck a quitté Manchester United. J’ai détesté ça, ça ne m’a pas plu. Danny était un peu plus âgé que Myles Lewis-Skelly, mais quand vous perdez vos propres joueurs, c’est décevant.
Carragher rejoint le concert d’incrédulité
La légende de Liverpool Jamie Carragher s’est dite tout aussi perplexe à l’annonce selon laquelle Arsenal pourrait activement chercher à vendre sa jeune star à des rivaux nationaux. Des informations ont émergé plus tôt cette semaine, indiquant qu’Arsenal aurait potentiellement proposé Lewis-Skelly à Chelsea et à Manchester United, une décision que Carragher a du mal à comprendre au vu des performances précédentes du jeune joueur sur les plus grandes scènes du football européen.
Carragher a déclaré : « Tu penses que ça vient de son côté ou du côté du club ? C’est ça qui était un peu étrange. On avait presque l’impression qu’Arsenal avait proposé Myles Lewis-Skelly à Manchester United. Ce n’était pas Myles Lewis-Skelly qui disait vouloir partir, ni son entourage qui faisait fuiter quelque chose. C’est de là que venait le choc. Je n’arrive toujours pas à y croire. »
- CBS Sports Golazo
Arteta reste évasif sur les spéculations autour d’un transfert
Carragher a poursuivi ses éloges en soulignant le talent rare nécessaire pour évoluer à un tel niveau si tôt dans une carrière. « On ne peut pas jouer à ce niveau à cet âge-là sans être vraiment spécial. Tous les jeunes joueurs connaissent des hauts et des bas. La saison dernière, il n’a pas autant joué qu’il l’aurait probablement souhaité.
Quand l’entraîneur d’Arsenal a finalement été acculé au sujet de l’avenir de son jeune joueur polyvalent, Mikel Arteta a opté pour une réponse diplomatique qui n’a ni confirmé ni écarté la possibilité d’une vente. Interrogé avec insistance plus tôt cette semaine sur l’avenir de Lewis-Skelly, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a refusé d’en dire plus. « Je ne vais parler d’aucune spéculation, a-t-il déclaré. S’il y a des spéculations sur nos joueurs, c’est bon signe. »
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