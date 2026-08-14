Une icône de Manchester United a livré une évaluation sans détour de la stratégie actuelle d’Arsenal sur le marché des transferts, estimant que le club du nord de Londres cible les mauvais joueurs à pousser vers la sortie cet été. Alors que Myles Lewis-Skelly, 19 ans, a été annoncé dans le viseur de rivaux de Premier League pour un départ surprise, Scholes estime que la sanction devrait plutôt tomber sur l’une des recrues les plus en vue de Mikel Arteta.

Intervenant dans The Overlap Fan Debate, présenté par Sky Bet, Scholes s’est montré catégorique dans sa préférence pour le jeune Anglais plutôt que pour la star espagnole plus expérimentée. « Je préfère Lewis-Skelly à Zubimendi au milieu de terrain axial, a déclaré Scholes. Je pense que Zubimendi a eu du mal l’an dernier. S’il y a un joueur dont vous allez vous débarrasser, ce serait lui. »



