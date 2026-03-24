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« Je croyais que tout était fini ! » - Rasmus Hojlund se confie sur le lourd tribut payé lors des difficultés de Manchester United avant de « redécouvrir la joie du football » à Naples
La rédemption à Naples
Dans une interview accordée à la chaîne danoise TV2, Hojlund a exprimé son immense gratitude envers Naples pour lui avoir offert l'occasion de retrouver confiance après une période difficile en Premier League. L'attaquant est devenu un pilier de l'équipe d'Antonio Conte, retrouvant la forme qui avait initialement fait de lui l'un des jeunes espoirs les plus convoités d'Europe.
L'attaquant danois avait rejoint Manchester United en provenance de l'Atalanta dans le cadre d'un transfert évalué à 72 millions de livres sterling en août 2023. Cependant, il a peiné à s'imposer comme une menace offensive constante à Old Trafford, ne marquant que 26 buts en 95 apparitions toutes compétitions confondues lors de ses deux premières saisons, avant d'être renvoyé en Serie A dans le cadre d'un premier prêt.
« Ici, j’ai redécouvert le plaisir de jouer au football. On aurait dit que tout était fini, on le disait même au Danemark, mais je n’ai jamais abandonné et j’y ai toujours cru. On ne peut pas toujours être au meilleur de sa forme, je sais bien que j’ai encore beaucoup de travail à faire et que je dois m’améliorer. Je suis très critique envers moi-même à ce sujet. Aujourd’hui, au Danemark, on dit que je suis de retour au cœur du projet, car je travaille et je marque beaucoup plus », a révélé Hojlund.
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En quittant Old Trafford
Le retour en force de l'attaquant en Serie A fait suite à une fin de parcours frustrante à Manchester United, où les attentes élevées et un manque de régularité l'avaient exposé à une intense pression médiatique. Hojlund reste honnête quant à ses performances pendant son séjour en Angleterre, reconnaissant qu'un changement d'environnement était nécessaire à son développement en tant que joueur.
« Si l'on regarde mes dernières périodes à Manchester United, je n'ai pas été à la hauteur, j'en suis conscient, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. J'ai mûri », a-t-il ajouté.
Un avenir durable en Italie ?
Le Napoli a été suffisamment impressionné par l'impact du joueur de 23 ans pour envisager de prolonger son séjour au Stadio Diego Armando Maradona. Bien que le transfert ait initialement pris la forme d'un prêt, le club a fait savoir qu'il comptait activer les clauses financières nécessaires pour garder le Danois définitivement sous le maillot bleu clair.
Le directeur sportif Giovanni Manna a récemment clarifié la situation, insistant sur le fait que Hojlund restera au club.
« Il n'y a aucun doute. Rasmus Hojlund restera ici. Nous avons une obligation d'achat auprès de Man Utd si Naples se qualifie pour la Ligue des champions, mais il fait partie de nos plans malgré cette condition », a-t-il déclaré.
Avec 13 buts et deux passes décisives en Serie A et en Ligue des champions cette saison, le club est convaincu qu’il est l’homme de la situation pour mener l’attaque dans les années à venir.
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En route vers le succès international
Au-delà de ses succès en championnat, Hojlund se concentre sur la mission de mener le Danemark à travers ses engagements internationaux, notamment lors d’un match décisif de barrage pour la Coupe du monde contre la Macédoine. Il estime que sa forme en club se traduira par des succès pour son pays dans cette lutte pour la qualification.
« Je suis convaincu qu’au final, nous parviendrons à nous qualifier. La Macédoine est une bonne équipe, mais, avec tout le respect que je lui dois, notre objectif est de la battre pour ne pas gâcher cette opportunité. Nous ne jouons pas contre la France ou l’Allemagne », a conclu l’attaquant.