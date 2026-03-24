« Je croyais que tout était fini ! » - Rasmus Hojlund se confie sur le lourd tribut payé lors des difficultés de Manchester United avant de « redécouvrir la joie du football » à Naples

Dans une interview accordée à la chaîne danoise TV2, Hojlund a exprimé son immense gratitude envers Naples pour lui avoir offert l'occasion de retrouver confiance après une période difficile en Premier League. L'attaquant est devenu un pilier de l'équipe d'Antonio Conte, retrouvant la forme qui avait initialement fait de lui l'un des jeunes espoirs les plus convoités d'Europe.

L'attaquant danois avait rejoint Manchester United en provenance de l'Atalanta dans le cadre d'un transfert évalué à 72 millions de livres sterling en août 2023. Cependant, il a peiné à s'imposer comme une menace offensive constante à Old Trafford, ne marquant que 26 buts en 95 apparitions toutes compétitions confondues lors de ses deux premières saisons, avant d'être renvoyé en Serie A dans le cadre d'un premier prêt.

« Ici, j’ai redécouvert le plaisir de jouer au football. On aurait dit que tout était fini, on le disait même au Danemark, mais je n’ai jamais abandonné et j’y ai toujours cru. On ne peut pas toujours être au meilleur de sa forme, je sais bien que j’ai encore beaucoup de travail à faire et que je dois m’améliorer. Je suis très critique envers moi-même à ce sujet. Aujourd’hui, au Danemark, on dit que je suis de retour au cœur du projet, car je travaille et je marque beaucoup plus », a révélé Hojlund.