Ronaldo a fait passer son message à la planète entière après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 du Portugal face à l’Ouzbékistan, dans le cadre de la Coupe du monde, groupe K. Après un premier match difficile, où il n’avait pas réussi à marquer lors du match nul 1-1 contre la RD Congo, la star de 41 ans a rugi « Je suis de retour » directement face aux caméras, offrant ainsi à son pays ses trois premiers points.

Néanmoins, Zlatan Ibrahimović, présent en tant que consultant sur le plateau deFox Sports, n’a pas été impressionné par la mise en scène. L’ex-avant-centre de l’AC Milan et du FC Barcelone a commenté, sarcastique : « C’était un match où il fallait marquer. Le Portugal devait inscrire beaucoup de buts. Et pour son message, je pensais qu’il n’était jamais parti. Je ne comprends pas pourquoi il dit “Je suis de retour”. »