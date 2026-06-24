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« Je croyais qu’il n’était jamais parti ? » - Zlatan Ibrahimovic raille Cristiano Ronaldo pour son message « Je suis de retour », publié après avoir marqué lors de sa sixième Coupe du monde avec le Portugal
Ibrahimovic remet en cause la déclaration de Ronaldo
Ronaldo a fait passer son message à la planète entière après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 du Portugal face à l’Ouzbékistan, dans le cadre de la Coupe du monde, groupe K. Après un premier match difficile, où il n’avait pas réussi à marquer lors du match nul 1-1 contre la RD Congo, la star de 41 ans a rugi « Je suis de retour » directement face aux caméras, offrant ainsi à son pays ses trois premiers points.
Néanmoins, Zlatan Ibrahimović, présent en tant que consultant sur le plateau deFox Sports, n’a pas été impressionné par la mise en scène. L’ex-avant-centre de l’AC Milan et du FC Barcelone a commenté, sarcastique : « C’était un match où il fallait marquer. Le Portugal devait inscrire beaucoup de buts. Et pour son message, je pensais qu’il n’était jamais parti. Je ne comprends pas pourquoi il dit “Je suis de retour”. »
- AFP
La série historique de buts se poursuit
Ronaldo a ouvert le score dès la 6^e minute d’une frappe du droit sur un centre de João Cancelo, avant de doubler la mise à la 39^e après un service de Bruno Fernandes. Grâce à ce doublé, il devient, à 41 ans, le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde, derrière Roger Milla, auteur d’un but à 42 ans en 1994.
Grâce à ce doublé, il devient le premier joueur à marquer dans six phases finales distinctes de la Coupe du monde, une série entamée en 2006. Si son rival de toujours, Lionel Messi, a également pris part à six tournois, l’Argentin est resté muet en 2010, laissant ainsi le Portugais seul détenteur de ce record. Toutefois, « La Pulga » occupe toujours la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition avec 18 réalisations, contre 10 pour Ronaldo.
L’idée de se mesurer à Messi
Alors que le Portugal est sur le point de valider son billet pour les huitièmes de finale, les esprits se projettent déjà vers un éventuel duel à élimination directe avec Messi et l’Argentine. Interrogé sur cette perspective, Ronaldo a reconnu que ce serait un moment spécial, tout en rappelant que la priorité restait la qualification.
« Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Mais bon, ce serait génial. Le plus important, c'était de gagner aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait », a déclaré Ronaldo.
- AFP
À la poursuite de la gloire dans le dernier acte
Malgré les railleries d’Ibrahimovic, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United garde le cap sur l’objectif collectif : le Portugal vise un deuxième succès pour assurer la première place du groupe K et conclure sa phase de groupes par une victoire face à la Colombie à Miami. Les Lusitaniens comptent sur leur star pour prolonger sa série de buts.