S'exprimant devant Nettavisenlors de la conférence de presse d'avant-match, à la veille du 16^e de finale de la Coupe du monde entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, l'attaquant a gardé son sang-froid malgré les rumeurs persistantes sur son avenir. Bien que son club tente d'étouffer toute spéculation, il a confirmé sans détour qu'il s'attendait à changer de club.

Diomande a déclaré : « Mon rêve est de jouer pour mon pays et d’entrer dans son histoire. Je n’ai plus Instagram, donc je ne vois rien. Je m’attends à partir, et mon agent s’occupera du reste. Pour l’instant, je veux me concentrer sur la Coupe du monde et marquer l’histoire ici. »