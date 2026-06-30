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« Je compte partir » : Yan Diomande se montre catégorique après que le RB Leipzig a affirmé que l’ailier ne serait pas vendu, malgré un accord avec le PSG
Un jeune talent de la Bundesliga crée une situation de conflit
Le feuilleton du mercato allemand s’emballe autour de Diomande, alors que ses dirigeants livrent des déclarations contradictoires sur son avenir. L’ailier de 19 ans s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial après avoir inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matches la saison dernière. Si un transfert au Paris Saint-Germain est fortement évoqué suite à un récent article de The Athletic, les dirigeants de Leipzig sont déterminés à conserver leur jeune pépite et ont catégoriquement exclu tout départ cet été.
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L'ailier ivoirien envisage un départ
S'exprimant devant Nettavisenlors de la conférence de presse d'avant-match, à la veille du 16^e de finale de la Coupe du monde entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, l'attaquant a gardé son sang-froid malgré les rumeurs persistantes sur son avenir. Bien que son club tente d'étouffer toute spéculation, il a confirmé sans détour qu'il s'attendait à changer de club.
Diomande a déclaré : « Mon rêve est de jouer pour mon pays et d’entrer dans son histoire. Je n’ai plus Instagram, donc je ne vois rien. Je m’attends à partir, et mon agent s’occupera du reste. Pour l’instant, je veux me concentrer sur la Coupe du monde et marquer l’histoire ici. »
La direction de Leipzig bloque son départ.
Le jeune joueur a répondu sans détour à Marcel Schäfer, après que le directeur sportif de Leipzig a accordé une interview à Bildpour reprendre la main sur le dossier. Selon Florian Plettenberg deSky Germany, Schäfer a rappelé que le club allemand détenait toujours le contrôle total de la situation et n’entendait pas laisser partir l’international allemand.
Le dirigeant a ainsi déclaré : « Notre position est claire : Yan jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, et nous ne reviendrons pas sur cette décision. Nous connaissons parfaitement sa valeur. S’il poursuit sur cette lancée, le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais ce n’est pas pour maintenant. Nous détenons toutes les cartes. Soyons donc clairs une bonne fois pour toutes : Diomande reste un joueur du RB Leipzig. »
- AFP
Et maintenant ?
Pour l’instant, Diomande se consacre exclusivement à ses obligations internationales, repoussant à plus tard l’épineux règlement de comptes qui l’attend en club. L’ailier explosif conduira l’attaque de la Côte d’Ivoire lors d’un match à élimination directe crucial contre la Norvège, conscient qu’une victoire lui ouvrira les portes des quarts de finale face au Brésil. Ce n’est qu’une fois l’aventure des Éléphants terminée qu’il tentera de dénouer ce bras de fer avec Leipzig, tandis que le PSG guette, prêt à passer à l’action.