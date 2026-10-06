Javier Zanetti rend hommage à la résilience de Lionel Messi et soutient Lautaro Martinez pour mener l’Argentine après ses adieux

Dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l'ancien capitaine des Nerazzurri est revenu sur ses premières rencontres avec le jeune prodige au sein du camp de l'Albiceleste.

Exprimant toute son admiration pour le génie naturel de son ancien coéquipier, Zanetti a déclaré : « Je me souviens qu'il ne parlait pas beaucoup, il était encore très jeune, mais il était toujours phénoménal. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 25e anniversaire de ma fondation "Pupi", un épisode dans sa ville natale de Rosario me revient en mémoire. Maxi Rodriguez et moi avons organisé un match de charité au stade de Newell's Old Boys : il y avait 40 000 personnes, toutes là pour Leo. Il était toujours disponible et soutenait ce genre d'événements, et cela en dit long sur lui aussi. »

Se remémorant le moment où il a compris que l'attaquant possédait un potentiel illimité, il a ajouté : « Il n'a pas fallu longtemps pour le comprendre ; dès le premier entraînement, on voyait sa différence : il était clair qu'il rendrait notre équipe nationale grande. Après Diego [Maradona], un autre génie est né, et une fois encore dans notre pays : incroyable ! »