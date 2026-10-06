AFP
Traduit par
Javier Zanetti rend hommage à la résilience de Lionel Messi et soutient Lautaro Martinez pour mener l’Argentine après ses adieux
Zanetti salue l’icône générationnelle Messi
La légende argentine Zanetti a rendu un hommage appuyé à Messi, plaçant le maestro sur le même piédestal que l’icône mondiale Maradona. Le vice-président de l’Inter a partagé le terrain avec La Pulga à 37 reprises, notamment lors de leurs campagnes de Copa America en 2007 et 2011. Zanetti a admis que le talent extraordinaire de l’attaquant avait sauté aux yeux dès leur toute première séance d’entraînement, aux débuts de sa carrière internationale.
- Latinpress
Le vice-président de l’Inter revient sur son héritage
Dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l'ancien capitaine des Nerazzurri est revenu sur ses premières rencontres avec le jeune prodige au sein du camp de l'Albiceleste.
Exprimant toute son admiration pour le génie naturel de son ancien coéquipier, Zanetti a déclaré : « Je me souviens qu'il ne parlait pas beaucoup, il était encore très jeune, mais il était toujours phénoménal. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 25e anniversaire de ma fondation "Pupi", un épisode dans sa ville natale de Rosario me revient en mémoire. Maxi Rodriguez et moi avons organisé un match de charité au stade de Newell's Old Boys : il y avait 40 000 personnes, toutes là pour Leo. Il était toujours disponible et soutenait ce genre d'événements, et cela en dit long sur lui aussi. »
Se remémorant le moment où il a compris que l'attaquant possédait un potentiel illimité, il a ajouté : « Il n'a pas fallu longtemps pour le comprendre ; dès le premier entraînement, on voyait sa différence : il était clair qu'il rendrait notre équipe nationale grande. Après Diego [Maradona], un autre génie est né, et une fois encore dans notre pays : incroyable ! »
Le maestro résilient a uni toute une nation
Un lien tissé au fil des décennies a poussé Zanetti à éviter délibérément de contacter son ancien coéquipier en sélection, afin de lui laisser l’espace nécessaire pour préparer ses adieux chargés d’émotion à Buenos Aires, où l’Argentine reçoit le Bénin.
Évoquant leur relation personnelle, le joueur de 53 ans a déclaré : « J’ai toujours eu une excellente relation avec lui, fondée sur le respect mutuel, et nos chemins se sont croisés aux bons moments. Nous n’avons pas parlé avant cet événement spécial, en partie parce que je voulais lui laisser sa tranquillité. J’espère qu’il pourra vivre toutes les émotions qu’il mérite et recevoir l’amour de toute une nation. »
Évaluant l’héritage durable laissé par l’emblématique numéro 10, il a poursuivi : « Il nous a tant donné. Il est un exemple de résilience pour tout le monde, si l’on considère à quel point il a dû se battre. Il est tombé et s’est relevé jusqu’à nous porter vers la gloire. Il a réussi à unir toute une nation. »
Interrogé sur ce qu’il dirait s’il avait une minute avec ce talisman avant le coup d’envoi, Zanetti a révélé : « Je dirais simplement merci. Merci pour toutes les émotions qu’il nous a permis de vivre, pour son engagement, pour la manière dont il nous a représentés à travers le monde, pour avoir toujours tout donné, et pour avoir porté notre drapeau le plus haut possible. »
- Getty Images Sport
Une nouvelle direction émerge après le chant du cygne
La conclusion de l’ère internationale du capitaine ouvre une transition de leadership cruciale sous Lionel Scaloni à l’approche du prochain cycle de tournois majeurs. Interrogé sur le fait de savoir si l’attaquant de l’Inter Lautaro était prêt à assumer une responsabilité aussi immense dans le sillage du départ de la mégastar, Zanetti a été catégorique : « Lautaro est déjà un leader pour cette équipe nationale, un point de référence majeur pour beaucoup de ses coéquipiers, pas seulement à l’Inter. Il continuera à écrire l’histoire sous le maillot de l’Argentine ; il le mérite. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles