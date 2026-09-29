Javier Tebas s’en prend à Manchester City alors que le patron de la Liga réclame « des règles égales pour tous » après un verdict de culpabilité sur les 115 chefs d’accusation

Sur X, Tebas a publié une longue déclaration revenant sur ses critiques passées du « soi-disant dopage financier dans le football européen », en faisant remonter sa position à un événement Soccerex organisé à Manchester en 2017. Il a souligné que des règles économiques solides sont essentielles à la survie de ce sport.

« La viabilité économique n'est pas de la bureaucratie. Le contrôle financier n'est pas un caprice », a écrit Tebas. « Et soutenir que les clubs devraient rivaliser essentiellement avec les ressources qu'ils sont capables de générer ne signifie pas non plus être contre un club en particulier. Il s'agit de défendre un modèle. »

Il a ajouté : « Un modèle dans lequel le succès sportif ne dépend pas de ceux qui bénéficient du soutien financier le plus puissant, mais de ceux qui gèrent le mieux, génèrent davantage de ressources, construisent de meilleures équipes et respectent les mêmes règles que tout le monde. Défendre cette position m'a valu beaucoup de critiques et pas mal de maux de tête. Mais je pense toujours exactement la même chose que ce que je pensais à Manchester en 2017. »

Réaffirmant son engagement envers cette approche, le patron de la Liga a déclaré : « Il y a des principes qui méritent d'être défendus, même si cela a un coût. Et celui-ci, pour moi, en fait partie. »



