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Javier Tebas s’en prend à Manchester City alors que le patron de la Liga réclame « des règles égales pour tous » après un verdict de culpabilité sur les 115 chefs d’accusation
Informations largement répandues faisant état d’un verdict de culpabilité
Plusieurs médias ont affirmé que Manchester City fait face à un verdict de culpabilité dans le cadre de son long bras de fer avec la Premier League. The Athletic a rapporté qu’un panel indépendant a confirmé toutes les 115 accusations financières portées contre le club, à l’exception d’une seule.
Dans le même temps, City a publié un communiqué précisant que la procédure judiciaire « reste en cours », sans toutefois démentir explicitement les verdicts qui circulent. La Premier League a maintenu son silence, refusant de commenter ce qu’elle a décrit comme un « processus privé et confidentiel ».
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Défendre un modèle durable
Sur X, Tebas a publié une longue déclaration revenant sur ses critiques passées du « soi-disant dopage financier dans le football européen », en faisant remonter sa position à un événement Soccerex organisé à Manchester en 2017. Il a souligné que des règles économiques solides sont essentielles à la survie de ce sport.
« La viabilité économique n'est pas de la bureaucratie. Le contrôle financier n'est pas un caprice », a écrit Tebas. « Et soutenir que les clubs devraient rivaliser essentiellement avec les ressources qu'ils sont capables de générer ne signifie pas non plus être contre un club en particulier. Il s'agit de défendre un modèle. »
Il a ajouté : « Un modèle dans lequel le succès sportif ne dépend pas de ceux qui bénéficient du soutien financier le plus puissant, mais de ceux qui gèrent le mieux, génèrent davantage de ressources, construisent de meilleures équipes et respectent les mêmes règles que tout le monde. Défendre cette position m'a valu beaucoup de critiques et pas mal de maux de tête. Mais je pense toujours exactement la même chose que ce que je pensais à Manchester en 2017. »
Réaffirmant son engagement envers cette approche, le patron de la Liga a déclaré : « Il y a des principes qui méritent d'être défendus, même si cela a un coût. Et celui-ci, pour moi, en fait partie. »
Une histoire de surveillance financière
Ce n’est pas la première fois que City fait face à une lourde procédure réglementaire. En 2020, le club a obtenu gain de cause dans son appel contre une exclusion européenne de deux ans infligée par l’UEFA devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans le cadre d’infractions au fair-play financier. Tebas avait alors vivement critiqué cette décision du TAS, la qualifiant de « décision profondément erronée » qui était « extraordinairement préjudiciable à la crédibilité du système de contrôle économique du football européen ».
Faisant le lien entre les événements passés et les informations actuelles, Tebas a poursuivi dans sa prise de parole en ligne : « Aujourd’hui, presque neuf ans après ces mots à Soccerex, une commission indépendante de la Premier League a estimé que 114 des 115 infractions financières reprochées à Manchester City étaient prouvées, selon les informations publiées. »
Reconnaissant que l’affaire est toujours en cours, il a conclu : « Il reste encore du chemin à parcourir. La sanction reste à déterminer, et la procédure n’est pas terminée. Mais ce qui s’est passé montre une fois de plus pourquoi le contrôle économique, la transparence et des règles égales pour tous sont essentiels pour protéger l’intégrité et la durabilité du football. Nous continuerons à défendre ces principes. Comme en 2017. »
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En attendant le verdict final et les sanctions
Le monde du football doit désormais attendre la confirmation officielle des conclusions de la commission indépendante ainsi que les mesures disciplinaires qui s’ensuivront. Comme l’a souligné Tebas, les sanctions officielles demeurent totalement inconnues et la procédure judiciaire n’est pas encore finalisée.
Tant que la Premier League n’aura pas rompu son silence et publié sa décision définitive, l’avenir immédiat du club restera entouré d’incertitude.
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