Javier Tebas risque une sanction ! Le président de la Liga visé par une enquête après avoir comparé la direction du Real Madrid à « l’Allemagne nazie »

Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Tebas a cherché à justifier sa comparaison incendiaire en critiquant la manière dont les champions d’Europe en titre se présentent à leur public à travers le monde. Selon lui, le média officiel du club dépeint fréquemment le Real Madrid comme une victime permanente, en omettant délibérément des éléments de contexte essentiels pour nourrir le récit d’une institution lésée.

« La direction du Real Madrid dirige un orchestre de porte-voix, et Real Madrid TV donne le ton. Leur partition est toujours la même : sélectionner les actions qui les arrangent, répéter leurs griefs, alimenter les soupçons et désigner leurs ennemis du doigt », a écrit Tebas dans sa publication initiale.

Il a ensuite fait explicitement référence à Joseph Goebbels, l’architecte de la guerre psychologique du régime nazi, suggérant que la stratégie médiatique du club reproduit la répétition systématique et la désignation d’ennemis employées durant cette sombre période de l’histoire.