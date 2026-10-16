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Javier Tebas risque une sanction ! Le président de la Liga visé par une enquête après avoir comparé la direction du Real Madrid à « l’Allemagne nazie »
Le CSD envisage une action en justice contre Tebas
Le Conseil supérieur des sports espagnol, connu sous le sigle CSD, examine actuellement la possibilité d’intervenir officiellement à la suite des déclarations fracassantes de Tebas. Le président de La Liga, également vice-président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a provoqué une vive polémique vendredi en établissant un parallèle entre la ligne éditoriale de Real Madrid TV et les méthodes de propagande du Troisième Reich.
Selon Marca, l’organisme gouvernemental étudie le cadre juridique afin de déterminer si Tebas a enfreint les règles institutionnelles encadrant ses prises de parole publiques. La perspective d’une sanction contre le dirigeant de la ligue a provoqué une onde de choc dans le sport espagnol, tendant davantage une relation déjà dégradée entre l’instance dirigeante du championnat et son club le plus couronné de succès.
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Tebas fustige les tactiques médiatiques de Real Madrid TV
Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Tebas a cherché à justifier sa comparaison incendiaire en critiquant la manière dont les champions d’Europe en titre se présentent à leur public à travers le monde. Selon lui, le média officiel du club dépeint fréquemment le Real Madrid comme une victime permanente, en omettant délibérément des éléments de contexte essentiels pour nourrir le récit d’une institution lésée.
« La direction du Real Madrid dirige un orchestre de porte-voix, et Real Madrid TV donne le ton. Leur partition est toujours la même : sélectionner les actions qui les arrangent, répéter leurs griefs, alimenter les soupçons et désigner leurs ennemis du doigt », a écrit Tebas dans sa publication initiale.
Il a ensuite fait explicitement référence à Joseph Goebbels, l’architecte de la guerre psychologique du régime nazi, suggérant que la stratégie médiatique du club reproduit la répétition systématique et la désignation d’ennemis employées durant cette sombre période de l’histoire.
Le Real Madrid réclame une démission immédiate
La réaction du Real Madrid a été rapide et sans concession : la direction du club a exigé que Tebas quitte immédiatement ses fonctions. Dans un communiqué officiel virulent, le Real Madrid a qualifié le président de la Liga de « fléau pour le football espagnol » et estimé que son maintien à de hautes fonctions n’était plus tenable. Le club considère que ses propos témoignent d’une absence totale de neutralité et d’impartialité, pourtant indispensables à l’exercice de ses responsabilités institutionnelles.
« Le comportement répété de Tebas montre un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles », a déclaré le club. La direction du Real Madrid a jugé « absolument intolérable » qu’un haut responsable utilise des comparaisons avec le nazisme pour discréditer un club membre et son équipe dirigeante.
- AFP
L’affaire Negreira jette de l’huile sur le feu
Un point de désaccord majeur soulevé dans la réponse du club concerne l’affaire Negreira, qui pèse sur le football espagnol depuis des mois. Le Real Madrid s’est inquiété de voir Tebas consacrer son énergie à l’attaquer plutôt qu’à se concentrer sur les graves accusations concernant des paiements effectués par Barcelone à un ancien responsable de l’arbitrage.
Cette escalade verbale dépasse désormais les simples querelles entre un club et la ligue pour relever de la surveillance des autorités publiques. La décision du CSD d’examiner l’affaire d’office laisse penser que les autorités estiment que Tebas a peut-être franchi une limite justifiant une intervention officielle.
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