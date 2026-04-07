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Javier Tebas a essuyé un nouveau revers de taille, le tribunal ayant jugé légale la protestation des joueurs de la Liga contre le match Villarreal-Barcelone à Miami
Le tribunal rejette la plainte pour grève illégale
Dans ce qui constitue un revers juridique majeur pour Tebas, la Cour nationale a jugé que la brève manifestation organisée par les joueurs de la Liga au début de la saison était tout à fait légale.
La Liga avait tenté de qualifier cette pause de 15 secondes au début des matchs de « grève déguisée », mais la Cour a rejeté ces arguments, qualifiant cette action de manifestation du droit à la liberté d'expression en lien avec la liberté syndicale.
Le litige a pris naissance lors de la neuvième journée de championnat, lorsque les capitaines des clubs ont convenu d'interrompre le jeu pendant les premières secondes de leurs matchs respectifs. Ce geste collectif constituait une réponse directe à la proposition controversée de déplacer à Miami un match entre Villarreal et Barcelone – un projet qui a finalement été abandonné.
Le tribunal a noté que la pause n'avait « aucune incidence » sur le déroulement de la journée de championnat, puisque tous les matchs se sont déroulés sans autre incident.
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Les demandes financières de Tebas ont été rejetées
La ligue avait engagé une action en justice musclée contre l'Association des footballeurs (AFE), affirmant que cette manifestation avait causé un préjudice commercial considérable.
La Liga a fait valoir que cette action avait entraîné une perte de 8,7 millions d'euros pour son produit. Cependant, la justice n'a pas été convaincue par ces chiffres, affirmant que la manifestation ne remplissait pas les conditions légales pour être qualifiée de grève.
Le jugement a souligné que les joueurs étaient motivés par un manque de transparence et de dialogue de la part de la Liga concernant le projet de Miami.
Selon le tribunal, cette action constituait un moyen symbolique pour les athlètes d'exprimer leur mécontentement après avoir été exclus des discussions qui affectaient directement leurs conditions de travail et l'intégrité de la compétition.
Un processus de médiation qui a échoué
Ce conflit juridique fait suite à une rupture de communication entre les deux instances dirigeantes du football espagnol. Le président de l'AFE, David Aganzo, avait assisté en décembre à une réunion de médiation au Service interconfédéral de médiation et d'arbitrage (SIMA), mais Tebas brillait par son absence.
Cet échec à trouver un accord a conduit la ligue à porter l'affaire devant la Cour nationale, où elle vient de subir cette défaite.
Bien que la Cour ait reconnu que l'action collective avait eu lieu pendant les heures de travail, elle a estimé que la durée de la manifestation – à peine 10 à 15 secondes – empêchait de la considérer comme une grève illégale.
Les juges ont souligné que la Liga n'avait pas fourni suffisamment d'informations au syndicat des joueurs lors des phases de préparation du match amical à Miami, justifiant ainsi davantage la nécessité pour les joueurs d'exprimer leur opposition par des moyens symboliques.
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La Liga s'engage à poursuivre la lutte
Fidèles à eux-mêmes, Tebas et son équipe n'ont pas l'intention de laisser l'affaire en rester là. La Liga a déjà annoncé qu'elle ferait appel devant la Cour suprême, précisant que cette démarche visait « à clarifier la portée de ces droits dans le domaine du football professionnel et à garantir une protection adéquate de l'intégrité de la compétition et de ses droits audiovisuels ».
Dans un communiqué publié à la suite du jugement, la ligue a souligné que « le jugement lui-même reconnaît comme un fait avéré l'impact réputationnel et économique généré par une action collective qui a directement affecté le déroulement normal du produit audiovisuel à un moment de maximale importance ».