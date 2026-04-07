Javier Tebas a essuyé un nouveau revers de taille, le tribunal ayant jugé légale la protestation des joueurs de la Liga contre le match Villarreal-Barcelone à Miami

Dans ce qui constitue un revers juridique majeur pour Tebas, la Cour nationale a jugé que la brève manifestation organisée par les joueurs de la Liga au début de la saison était tout à fait légale.

La Liga avait tenté de qualifier cette pause de 15 secondes au début des matchs de « grève déguisée », mais la Cour a rejeté ces arguments, qualifiant cette action de manifestation du droit à la liberté d'expression en lien avec la liberté syndicale.

Le litige a pris naissance lors de la neuvième journée de championnat, lorsque les capitaines des clubs ont convenu d'interrompre le jeu pendant les premières secondes de leurs matchs respectifs. Ce geste collectif constituait une réponse directe à la proposition controversée de déplacer à Miami un match entre Villarreal et Barcelone – un projet qui a finalement été abandonné.

Le tribunal a noté que la pause n'avait « aucune incidence » sur le déroulement de la journée de championnat, puisque tous les matchs se sont déroulés sans autre incident.



