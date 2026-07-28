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Javier « Chicharito » Hernández s’engage de manière inattendue aux États-Unis, plus de huit mois après son dernier match avec l’ex-star de Manchester United
Hernandez officialise son retour aux États-Unis
L’attaquant, affectueusement surnommé « Chicharito », a officialisé un transfert surprise à l’Atlético Dallas, nouveau club de l’USL Championship. L’international mexicain n’a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis son entrée en jeu sous les couleurs des Chivas, le 30 novembre 2025 : il avait alors remplacé Omar Govea à la 76^e minute avant de manquer un penalty à la 86^e, lors d’une défaite 3-2 à domicile contre Cruz Azul. Passé par Manchester United et le Real Madrid, l’attaquant devient ainsi la première recrue de l’histoire de l’Atlético Dallas, qui effectuera ses débuts en deuxième division américaine en 2027.
« Mon objectif est de contribuer à forger une véritable culture de la gagne. »
Cette signature met fin aux rumeurs de retraite qui avaient émergé après son passage comme consultant pour Fox lors de la Coupe du monde 2026. Visiblement enthousiaste à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre, le joueur de 38 ans a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux pour saluer ses nouveaux supporters : « Salut Dallas, je suis là. J’ai vraiment hâte d’écrire l’histoire avec vous. À très bientôt les amis. »
Dans un communiqué séparé, le joueur a insisté sur le fait que son arrivée au Texas s’inscrivait bien au-delà d’un simple chant du cygne. Exposant sa vision, il a déclaré : « Je crois que Dallas mérite un club qui reflète sa passion pour le football, sa diversité et son avenir.
Je veux contribuer à forger une culture de la gagne, inspirer les jeunes joueurs du nord du Texas et offrir à nos supporters une équipe en laquelle ils peuvent croire dès le début. Je ne suis pas venu ici pour simplement terminer ma carrière, mais pour aider à construire l’avenir du football à Dallas. »
Les dirigeants de Dallas saluent cette recrue de premier plan
La nomination, en février, de Peter Luccin – ex-joueur de Liga et de Ligue 1 – au poste de premier entraîneur du club est désormais renforcée par l’arrivée sur le terrain de Javier Hernandez. La présence de cet attaquant chevronné devrait instaurer, dès le premier jour, un niveau de professionnalisme élevé au sein du vestiaire.
Saluant cette recrue historique, le directeur sportif Brian Corcoran a déclaré : « Javier nous apporte une qualité de classe mondiale sur le terrain, mais surtout, il incarne le professionnalisme, le sens des responsabilités et une volonté inébranlable de gagner. Ces qualités sont contagieuses au sein d'un vestiaire, et c'est exactement ce que nous voulons que ce club incarne dès le premier jour. Sa volonté de jouer un rôle de mentor, combinée aux qualités qu'il apportera sur le terrain, fait de lui une première recrue parfaite pour notre club. »
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Les premiers pas se préparent
L'Atlético Dallas dispose de plusieurs années pour constituer son effectif et finaliser sa structure avant son entrée en compétition en 2027. Hernández va pouvoir travailler sa condition physique et affiner son sens du but, lui qui n'a marqué que trois fois lors de sa dernière saison au Mexique. Ce transfert est aussi un tremplin stratégique pour l'attaquant, alors que l'USL prévoit de lancer sa nouvelle division d'élite, l'USL Premier, en 2028.
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