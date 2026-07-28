Cette signature met fin aux rumeurs de retraite qui avaient émergé après son passage comme consultant pour Fox lors de la Coupe du monde 2026. Visiblement enthousiaste à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre, le joueur de 38 ans a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux pour saluer ses nouveaux supporters : « Salut Dallas, je suis là. J’ai vraiment hâte d’écrire l’histoire avec vous. À très bientôt les amis. »

Dans un communiqué séparé, le joueur a insisté sur le fait que son arrivée au Texas s’inscrivait bien au-delà d’un simple chant du cygne. Exposant sa vision, il a déclaré : « Je crois que Dallas mérite un club qui reflète sa passion pour le football, sa diversité et son avenir.

Je veux contribuer à forger une culture de la gagne, inspirer les jeunes joueurs du nord du Texas et offrir à nos supporters une équipe en laquelle ils peuvent croire dès le début. Je ne suis pas venu ici pour simplement terminer ma carrière, mais pour aider à construire l’avenir du football à Dallas. »







