Javier Aguirre fait son retour en Liga ! L’entraîneur vétéran prend les rênes de son septième club espagnol différent après avoir trouvé un accord avec Valence

Valence a trouvé un accord avec Aguirre pour en faire le nouvel entraîneur principal de l’équipe première. Cette nomination marque un retour rapide dans le football de club pour celui que l’on surnomme affectueusement « El Vasco », qui s’est forgé une réputation comme l’une des figures les plus fiables de l’histoire du football espagnol. Le club a confirmé les termes de l’accord dans un communiqué officiel, précisant que l’entraîneur mexicain s’engage jusqu’à la fin de la saison en cours et que le Club disposera d’une option pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Il aura pour mission de stabiliser une équipe secouée par un mauvais début de saison et d’importants changements au sein de la direction.

L’homme de 67 ans prend les rênes d’une équipe actuellement avant-dernière de Liga, avec quatre points pris en sept matches. Cette situation a conduit au départ de l’ancien entraîneur Carlos Corberan, démis de ses fonctions le 14 septembre après un premier mois désastreux.







