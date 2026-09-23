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Javier Aguirre fait son retour en Liga ! L’entraîneur vétéran prend les rênes de son septième club espagnol différent après avoir trouvé un accord avec Valence
L’entraîneur expérimenté arrive à Mestalla
Valence a trouvé un accord avec Aguirre pour en faire le nouvel entraîneur principal de l’équipe première. Cette nomination marque un retour rapide dans le football de club pour celui que l’on surnomme affectueusement « El Vasco », qui s’est forgé une réputation comme l’une des figures les plus fiables de l’histoire du football espagnol. Le club a confirmé les termes de l’accord dans un communiqué officiel, précisant que l’entraîneur mexicain s’engage jusqu’à la fin de la saison en cours et que le Club disposera d’une option pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Il aura pour mission de stabiliser une équipe secouée par un mauvais début de saison et d’importants changements au sein de la direction.
L’homme de 67 ans prend les rênes d’une équipe actuellement avant-dernière de Liga, avec quatre points pris en sept matches. Cette situation a conduit au départ de l’ancien entraîneur Carlos Corberan, démis de ses fonctions le 14 septembre après un premier mois désastreux.
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Établir un nouveau record dans le football espagnol
Au cours d’une longue carrière sur le banc, le nouvel entraîneur principal de Valence a dirigé des clubs de Liga tels que le CA Osasuna, l’Atletico Madrid, le Real Saragosse, l’Espanyol, Leganés et Majorque, tout en connaissant également des expériences internationales avec des clubs et des sélections au Japon, aux Émirats arabes unis, en Égypte et au Mexique.
Son CV est marqué par plusieurs réussites de premier plan lors de ses précédents passages en Espagne. Parmi ses principaux accomplissements en Espagne figure une qualification pour l’UEFA Champions League avec Osasuna. Au-delà des frontières espagnoles, il a connu le succès sur plusieurs continents, prouvant sa polyvalence à travers différentes cultures footballistiques. Dans son Mexique natal, il a remporté le titre de champion avec Pachuca (1999) et la Ligue des champions de la CONCACAF avec le CF Monterrey (2021).
Traverser une période de changement institutionnel
Cette nomination intervient à un moment de transition important pour Valence, après le départ du précédent staff technique et des changements au sein de la direction exécutive. Le club cherche actuellement à reconstruire son identité footballistique sous la houlette du nouveau directeur sportif Braulio Vazquez, présenté plus tôt cette semaine. Aguirre est considéré comme le candidat idéal pour mener cette transition sur le terrain, compte tenu de son expérience pour guider des clubs dans des périodes difficiles et de sa connaissance approfondie des subtilités du football espagnol. La tâche qui l’attend est ardue, mais l’enthousiasme du Mexicain pour le projet aurait été un facteur décisif dans la conclusion rapide des négociations contractuelles. Aguirre sera présenté aux médias comme le nouvel entraîneur principal lundi prochain, le 28 septembre, dans la salle de presse de Mestalla.
- AFP
Trouver l’équilibre entre vision à long terme et résultats immédiats
La structure de l’accord offre à la fois sécurité et flexibilité au club. En s’assurant ses services jusqu’à la fin de la campagne en cours avec une prolongation en option, la direction s’est assurée de disposer d’un leader qui a fait ses preuves pour la lutte immédiate pour le maintien, tout en laissant la porte ouverte à un partenariat à plus long terme. Aguirre a hérité d’une équipe qui n’a pris que quatre points lors de ses sept premières sorties, et cela met une pression immense sur le nouvel entraîneur, qui doit obtenir des résultats immédiatement, dès ses premières séances d’entraînement prévues avant sa présentation officielle aux médias.
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