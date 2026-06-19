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Javi estime que l’un des joueurs du Real Madrid est « un sacré numéro », puis confie qu’il rêve de jouer aux côtés d’Álvarez

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Gavi
J. Alvarez
M. Cucurella
FC Barcelone
Real Madrid
Espagne
Arabie saoudite

Le départ de Cocorella vers le Real Madrid m’a surpris.

Gavi, jeune star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a exprimé son souhait de jouer un jour aux côtés de l’attaquant argentin Julián Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid.

Interrogé sur le joueur qu’il recruterait s’il le pouvait parmi les participants à la Coupe du monde, le milieu de terrain a cité l’attaquant des Colchoneros.

Interrogé sur le joueur de la Roja qu’il aimerait voir débarquer au Barça, le milieu de terrain a d’abord évoqué Pobel avant de rectifier : « Non, je dirai Oyarzabal. »

Interrogé sur le mercato estival, il a ajouté : « Si je devais choisir un joueur du Mondial, je dirais Alvarez. » Rappelons que l’attaquant de l’Atlético de Madrid est l’une des principales cibles du FC Barcelone pour le prochain mercato estival.

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cocorella : une bonne affaire pour le Real Madrid

    Javi a déclaré : « J’apprécie Marc Cucurella en tant qu’adversaire ; c’est un joueur dérangeant et puissant. C’est une bonne recrue pour le Real Madrid, et je suis heureux pour lui. »

    Il reconnaît toutefois avoir été surpris par le départ du défenseur vers la Maison blanche : « On l’a appris la veille, après l’entraînement, et on ne s’y attendait pas du tout. Ce salaud nous l’avait caché. Personne n’était au courant. »

    Il précise : « Bien sûr, on a plaisanté ; Lamine le charrie souvent. Maintenant, il va affronter Yamal lors du Clásico, ça s’annonce divertissant. J’apprécie Cocorella comme adversaire. »

    Il ajoute que le Real Madrid a récemment renouvelé ses latéraux, mais que cela fait partie du jeu quand on possède les meilleurs joueurs. Selon lui, Yamal est difficile à contenir et il espère que l’attaquant continuera sur sa lancée.

    Enfin, il a conclu : « Je suis prêt pour le Clásico et j’ai hâte d’y être ; j’adore ce genre de défis, c’est bon pour le football et pour les supporters. Nous sommes prêts. »

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    Je m'attendais à des critiques après le match nul contre le Cap-Vert.

    Au sujet du match nul de l'Espagne contre le Cap-Vert, Gavi a déclaré : « Je m'attendais à des critiques après la rencontre. Depuis mes débuts, j'en ai toujours fait l'objet. »

    Au sein de la Roja, il a reconnu que les joueurs avaient manqué de rythme dans leurs passes et leur possession face au Cap-Vert.

    Il a ajouté : « Les gens ne comprennent pas le football. Ils se concentrent sur des détails insignifiants : les passes décisives, les buts… Pour moi, le football, c’est bien plus que ça. Si tu fais partie de mon équipe, tu m’aimeras ; si tu n’en fais pas partie, tu me détesteras probablement. »

    Les champions d’Europe préparent désormais leur deuxième sortie face à l’Arabie saoudite, dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

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