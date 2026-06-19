Gavi, jeune star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a exprimé son souhait de jouer un jour aux côtés de l’attaquant argentin Julián Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid.

Interrogé sur le joueur qu’il recruterait s’il le pouvait parmi les participants à la Coupe du monde, le milieu de terrain a cité l’attaquant des Colchoneros.

Interrogé sur le joueur de la Roja qu’il aimerait voir débarquer au Barça, le milieu de terrain a d’abord évoqué Pobel avant de rectifier : « Non, je dirai Oyarzabal. »

Interrogé sur le mercato estival, il a ajouté : « Si je devais choisir un joueur du Mondial, je dirais Alvarez. » Rappelons que l’attaquant de l’Atlético de Madrid est l’une des principales cibles du FC Barcelone pour le prochain mercato estival.