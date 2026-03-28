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Jashari : « Quand Ibrahimovic m'a appelé, j'avais la voix qui tremblait. Comment dire non au Milan ? »

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A. Jashari

Jashari raconte les appels de Tare et d'Ibrahimovic pour le convaincre de rejoindre le Milan.

Les négociations visant à faire venir Ardon Jashari au Milan ont été très longues et ont marqué une grande partie de l'été rossonero. Le milieu de terrain suisse est arrivé de Bruges pour un montant total de 37 millions d'euros (34 millions plus 3 millions de bonus) et un contrat allant jusqu'au 30 juin 2030.

Au journal Il Foglio, le joueur né en 2000 a raconté les jours des négociations, avec les appels reçus du directeur sportif du Milan, Igli Tare, et de Zlatan Ibrahimovic, mais aussi sa relation avec l'entraîneur Massimiliano Allegri.

  • IMPOSSIBLE DE DIRE NON

    « J'avais terminé la saison avec Bruges en remportant la Coupe et je faisais partie des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club ne voulait absolument pas me laisser partir, sa position était claire à mon égard. Je parlais tous les jours avec mon agent, sachant que le Milan s'intéressait fortement à moi. Je voulais trouver une solution qui convienne aux deux parties : mais comment refuser le Milan ? »

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  • L'APPEL DE TARE

    « J'étais en vacances à Ibiza quand mon téléphone a sonné. J'ai tout de suite répondu : c'était Tare, et j'ai compris que le Milan ferait tout pour me convaincre. »

  • IBRAHIMOVIC

    « Dix jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Ibrahimovic. Il m'a parlé du projet, j'étais tout excité. J'avais presque la voix qui tremblait, mais j'étais prêt et motivé pour relever un nouveau défi. »

  • LE NUMÉRO 30

    « J'ai demandé le numéro 30 et on m'a exaucé. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais joué au foot, ça me suffisait de regarder Messi. Il portait le numéro 30 et je me suis dit que si je jouais un jour, je voudrais le même numéro. »

  • ALLEGRI

    « C'est un maître. Il a une grande expérience, il me dit de m'impliquer davantage, il m'encourage à jouer avec intensité et à tirer, même à l'entraînement. D'autant plus que mon poste a beaucoup changé ces dernières années. »

  • ICI POUR GAGNER

    « Je suis ici pour gagner : pour moi, pour l'équipe et pour les supporters. Nous voulons revenir en Ligue des champions parmi les plus grandes équipes d'Europe. Nous savons que nous devons travailler dur, mais cela ne nous fait pas peur. »

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