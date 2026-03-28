Jashari : « Quand Ibrahimovic m'a appelé, j'avais la voix qui tremblait. Comment dire non au Milan ? »

Les négociations visant à faire venir Ardon Jashari au Milan ont été très longues et ont marqué une grande partie de l'été rossonero. Le milieu de terrain suisse est arrivé de Bruges pour un montant total de 37 millions d'euros (34 millions plus 3 millions de bonus) et un contrat allant jusqu'au 30 juin 2030.

Au journal Il Foglio, le joueur né en 2000 a raconté les jours des négociations, avec les appels reçus du directeur sportif du Milan, Igli Tare, et de Zlatan Ibrahimovic, mais aussi sa relation avec l'entraîneur Massimiliano Allegri.