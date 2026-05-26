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Jarrod Bowen présente des excuses émouvantes aux supporters de West Ham pour « l’embarras et la peine » causés par la relégation en Premier League
Bowen revient sur sa « pire soirée »
Bowen n’a pas mâché ses mots pour évoquer la saison catastrophique de West Ham, se tournant vers les réseaux sociaux pour exprimer ses regrets. L’attaquant, célèbre pour avoir inscrit le but de la victoire lors de la finale de la Ligue Europa Conférence 2023, a admis que l’euphorie vécue à Prague semblait remonter à une éternité, comparée au désespoir provoqué par la relégation en Championship.
« C’est difficile de publier un message comme celui-ci quand on ne ressent que de la honte et de la douleur », a écrit le capitaine de West Ham sur Instagram. « Je pourrais écrire des pages et des pages pour tenter d’expliquer où tout a déraillé cette saison, mais honnêtement, vous méritez des excuses. Remporter ce trophée à Prague a été la plus belle soirée de ma carrière. Dimanche a été la pire. Nous n’étions tout simplement pas assez bons. C’est aussi simple que ça. Et c’est pourquoi la saison s’est terminée ainsi. »
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Les Hammers échouent malgré leur victoire lors de la dernière journée
Les Hammers ont conclu la saison par une victoire 3-0 sur Leeds United, trop peu, trop tard. Les autres résultats les ont privés du maintien : Tottenham Hotspur a récolté les points nécessaires pour rester en tête et condamner le club londonien à la deuxième division pour la première fois depuis 2011.
Malgré l’atmosphère toxique qui règne au sein de la direction du club, Bowen a rapidement salué la loyauté des supporters qui sont restés fidèles à l’équipe durant cette mauvaise passe.
« Je tiens à remercier les supporters, vous ne nous avez jamais abandonnés », a déclaré Bowen. « Votre soutien, à domicile comme à l’extérieur, n’a jamais faibli, même quand nos performances n’étaient pas au rendez-vous. Nous aurions dû vous offrir mieux. Vous méritiez mieux. »
L’avenir de Nuno reste incertain.
L'entraîneur Nuno Espírito Santo, arrivé en septembre pour succéder à Graham Potter, devrait quitter ses fonctions après la relégation du club.
Malgré une légère embellie sous sa direction, il n’a pas réussi à maintenir le club hors de la zone de relégation, ayant pris les commandes alors que l’équipe pointait à la 19e place.
Après la rencontre, il a fait écho aux propos de son capitaine, reconnaissant la gravité de la situation : « C’est un moment de profonde tristesse pour nous tous au sein du club. Ce fut une journée difficile, nous avions une mission difficile, nous avons perdu le privilège de décider de notre propre avenir. »
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Le chemin du retour vers l'élite
Alors que les spéculations vont bon train quant à un éventuel exode estival de stars, Bowen a insisté sur le fait que sa priorité immédiate restait de redonner au club son statut d’antan. Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, l’international anglais reste un pilier du projet du London Stadium, quelle que soit la division dans laquelle le club évolue.
« Je sais que ce club possède la détermination et le mental pour rebondir », a-t-il conclu. « West Ham mérite de retrouver la Premier League, et ce, dès que possible. »
Les Hammers s’apprêtent ainsi à vivre un été de reconstruction avant d’aborder l’impitoyable saison de 46 matchs du Championship.