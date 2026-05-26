Jarrod Bowen présente des excuses émouvantes aux supporters de West Ham pour « l’embarras et la peine » causés par la relégation en Premier League

Bowen n’a pas mâché ses mots pour évoquer la saison catastrophique de West Ham, se tournant vers les réseaux sociaux pour exprimer ses regrets. L’attaquant, célèbre pour avoir inscrit le but de la victoire lors de la finale de la Ligue Europa Conférence 2023, a admis que l’euphorie vécue à Prague semblait remonter à une éternité, comparée au désespoir provoqué par la relégation en Championship.

« C’est difficile de publier un message comme celui-ci quand on ne ressent que de la honte et de la douleur », a écrit le capitaine de West Ham sur Instagram. « Je pourrais écrire des pages et des pages pour tenter d’expliquer où tout a déraillé cette saison, mais honnêtement, vous méritez des excuses. Remporter ce trophée à Prague a été la plus belle soirée de ma carrière. Dimanche a été la pire. Nous n’étions tout simplement pas assez bons. C’est aussi simple que ça. Et c’est pourquoi la saison s’est terminée ainsi. »







