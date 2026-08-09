Comme il reste encore deux ans de contrat à Barcola au Parc des Princes, le champion en titre de Ligue 1 n’est nullement sous pression pour vendre. Dans ce contexte, il est rapporté que le PSG réclame 145 millions de livres sterling (195 M$) pour tout accord conclu lors du mercato estival 2026.

Liverpool, qui a battu le record britannique des transferts à deux reprises il y a 12 mois en s’attachant les services de Florian Wirtz et Alexander Isak, a du mal à justifier une telle dépense, d’autant qu’aucun fonds n’a été généré en laissant partir Salah libre.

Liverpool manque de temps pour faire venir un autre ailier confirmé à Anfield, alors que la saison 2026-2027 approche à grands pas, et est considéré comme s’étant engagé dans une mauvaise piste de recrutement.