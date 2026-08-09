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Jarrod Bowen plutôt que Bradley Barcola ! Liverpool averti qu’il a raté un coup sur le mercato alors que Michael Owen met en garde contre un « prix énorme » dans la poursuite de l’attaquant du PSG
Prix demandé : Barcola est assorti d’une indemnité de transfert de 145 M£
Comme il reste encore deux ans de contrat à Barcola au Parc des Princes, le champion en titre de Ligue 1 n’est nullement sous pression pour vendre. Dans ce contexte, il est rapporté que le PSG réclame 145 millions de livres sterling (195 M$) pour tout accord conclu lors du mercato estival 2026.
Liverpool, qui a battu le record britannique des transferts à deux reprises il y a 12 mois en s’attachant les services de Florian Wirtz et Alexander Isak, a du mal à justifier une telle dépense, d’autant qu’aucun fonds n’a été généré en laissant partir Salah libre.
Liverpool manque de temps pour faire venir un autre ailier confirmé à Anfield, alors que la saison 2026-2027 approche à grands pas, et est considéré comme s’étant engagé dans une mauvaise piste de recrutement.
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Liverpool doit-il remporter la course au transfert pour Barcola ?
Interrogé sur les liens avec Barcola et sur la nécessité, pour Liverpool, de remporter la course à sa signature, l’ancien attaquant des Reds Owen, s’exprimant via Sportsbookreview.com, qui propose également un code promo Kalshi, a déclaré à GOAL : « Il est évidemment très bon, mais il coûtera énormément d’argent. Je ne pense pas qu’ils doivent absolument remporter cette course. Il y a d’autres grands joueurs sur le marché.
« Vous savez ce que j’aurais fait il y a quelques mois si j’avais été Liverpool, c’est essayer de tout faire pour recruter Jarrod Bowen. Je n’arrive pas à croire qu’il soit désespéré à l’idée de jouer en Championship. On dirait que c’est le cas maintenant, quoi qu’il ait fait. Pour remplacer Salah, je pensais que cela aurait pu être une bonne option.
« Barcola est évidemment de très haut niveau, mais il va coûter cher. Il y a évidemment d’autres grands joueurs partout dans le monde. C’est une piste qui se comprend clairement, car Liverpool a absolument besoin de joueurs talentueux sur les côtés. Ce n’est pas tous les jours que ce type de joueurs devient disponible. S’il est disponible et que c’est une opération facile à réaliser, en dehors du prix très élevé, alors oui, je peux imaginer Liverpool pousser sur ce dossier. »
Bowen aurait-il été une meilleure option pour Liverpool ?
Owen n’est pas le premier à suggérer que Liverpool aurait dû se pencher sur l’international anglais Bowen. Il a été relégué de Premier League la saison dernière en tant que capitaine de West Ham.
Le joueur de 29 ans, qui a des attaches familiales dans l’East End de Londres par l’intermédiaire de sa femme Dani Dyer, a affirmé qu’il resterait en place et évoluerait en Championship cette année. Un intérêt d’Anfield aurait-il changé cette position ?
L’ancien partenaire d’attaque d’Owen à Liverpool et avec l’Angleterre, Emile Heskey, avait déjà déclaré : « Jarrod Bowen serait-il une régression par rapport à Mohamed Salah ? Je pense que la plupart des joueurs représentent une régression par rapport à Salah, mais pour être honnête avec vous, Bowen est un type de joueur différent et il aiderait probablement le système parce qu’il va travailler un peu plus dur que Mo.
« Je ne dis pas que Mo ne travaille pas dur, mais Bowen a un volume de course et une éthique de travail différents parce qu’il vient de West Ham et, avant cela, des divisions inférieures. C’est totalement différent. Andrew Robertson a sans doute été l’une de nos meilleures recrues et il venait de Hull City. »
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Bowen reste à West Ham alors qu’Arsenal rejoint la course à Barcola
Bowen est lié par un contrat à West Ham jusqu’en 2030 et cherchera à les aider à retrouver l’élite dès la première tentative, en ignorant pour l’instant les regards admiratifs venus de loin.
Barcola, de son côté, se retrouve au centre d’un feuilleton des transferts qui pourrait réserver de nombreux rebondissements. Alors qu’un transfert à Liverpool a été évoqué, Arsenal, champion en titre de Premier League, qui avait été lié à la superstar du Real Madrid Vinicius Junior, se voit désormais prêter un intérêt.
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