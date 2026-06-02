La saison 2025-2026 s’est conclue de manière cauchemar pour la famille Dyer. Malgré un succès 3-0 contre Leeds United lors de la dernière journée, West Ham a été relégué en deuxième division en raison de la victoire de Tottenham face à Everton.

Bowen a même vu ses espoirs de Coupe du monde s’envoler : la mauvaise saison des Hammers aurait, selon le sélectionneur allemand Thomas Tuchel, terni son dossier pour le Mondial.

Danny Dyer, supporter passionné des Hammers, se dit « absolument dévasté » par la chute du club. L’acteur a toujours défendu son gendre avec ferveur, déclarant un jour àtalkSPORT : « Je pense que j’aime Jarrod plus que quiconque, plus que ma propre femme ! Je suis un peu jaloux de ma fille. » Aujourd’hui, la perspective du départ de Bowen du London Stadium a laissé l’ancienne star d’EastEnders « anéanti », car il craint que l’équipe ne puisse pas remonter immédiatement en Premier League sans son joueur phare.