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Jarrod Bowen envisage un transfert qui s’annonce « dévastateur » pour sa femme Dani et devrait laisser son beau-père Danny, fervent supporter de West Ham, « anéanti »
Relégation cruelle pour les Hammers
La saison 2025-2026 s’est conclue de manière cauchemar pour la famille Dyer. Malgré un succès 3-0 contre Leeds United lors de la dernière journée, West Ham a été relégué en deuxième division en raison de la victoire de Tottenham face à Everton.
Bowen a même vu ses espoirs de Coupe du monde s’envoler : la mauvaise saison des Hammers aurait, selon le sélectionneur allemand Thomas Tuchel, terni son dossier pour le Mondial.
Danny Dyer, supporter passionné des Hammers, se dit « absolument dévasté » par la chute du club. L’acteur a toujours défendu son gendre avec ferveur, déclarant un jour àtalkSPORT : « Je pense que j’aime Jarrod plus que quiconque, plus que ma propre femme ! Je suis un peu jaloux de ma fille. » Aujourd’hui, la perspective du départ de Bowen du London Stadium a laissé l’ancienne star d’EastEnders « anéanti », car il craint que l’équipe ne puisse pas remonter immédiatement en Premier League sans son joueur phare.
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Liens de transfert et dilemmes familiaux
Sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, l’attaquant de 29 ans n’en demeure pas moins dans l’incertitude quant à son avenir. Selon les rumeurs, Chelsea, Liverpool ou Manchester United pourraient accueillir Bowen. Un départ vers le nord-ouest de l’Angleterre constituerait toutefois un véritable casse-tête pour Dani Dyer : le couple devrait alors quitter sa maison de l’Essex, proche à la fois des parents de l’actrice et des plateaux de tournage de ses émissions.
Une source proche du couple a confié au Sun que, si un transfert vers Tottenham permettrait à la famille de rester à Londres, ce serait une pilule difficile à avaler pour Danny Dyer, car les Spurs sont le club qui s’est maintenu aux dépens de West Ham. Selon des sources proches du dossier, Bowen voudrait rester au plus haut niveau pour retrouver les Three Lions avant l’Euro 2028, mais un départ loin du cocon familial pourrait s’avérer « dévastateur » pour Dani.
Danny Dyer lance un appel à la loyauté
Danny Dyer n’a pas caché son souhait de voir Bowen rester pour mener la remontée en Championship. L’acteur, qui décrit West Ham comme son « seul et unique amour », aurait suggéré à son gendre de rester au club. Avant l’annonce de la liste, il a même fait pression sur Thomas Tuchel pour qu’il emmène Bowen à la Coupe du monde, assurant que le joueur « ferait des ravages dans n’importe quelle équipe ».
Pour l’attaquant, le choix consiste à arbitrer entre ambition sportive et équilibre familial. Conseillé par la nouvelle super-agence Gersh, il disposera forcément de prétendants dans l’élite. Mais, avec ses jumeaux de trois ans, Summer et Star, et un attachement profond aux supporters des Hammers, quitter l’est londonien peserait lourd, tant sur sa carrière que sur la vie de famille qu’il partage avec les Dyer.
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Bowen s'adresse aux supporters de West Ham
Au lendemain de la relégation, Bowen s’est montré ému en évoquant son avenir. « C’est encore très frais. Parler de l’avenir serait irrespectueux envers le club et les supporters », a déclaré l’ailier en conférence d’après-match. « Je suis sous contrat ici. Il y aura des rumeurs, des spéculations, mais mon unique objectif est de ramener ce club en Premier League », a-t-il conclu.