Jarrod Bowen à Liverpool ? La légende des Reds, Steven Gerrard, donne son avis sur la star de West Ham et se demande s'il pourrait remplacer Mohamed Salah

Le débat autour du remplaçant de Salah s'est intensifié ces derniers temps, mais malgré les performances régulières de Bowen dans l'est de Londres, les anciens de Liverpool s'accordent à dire que les exigences tactiques de Slot nécessitent un profil plus explosif que ce que le joueur de 29 ans offre actuellement.

« J'apprécie beaucoup Bowen et je pense que c'est un excellent joueur, mais je ne suis pas sûr qu'il soit du niveau de Salah pour le remplacer », a déclaré Gerrard, cité par The Express. « Liverpool cherchera probablement davantage de joueurs capables de s'imposer en un contre un sur les ailes. À certains moments cette saison, notamment pendant cette période où ils étaient assez irréguliers, ils étaient trop prévisibles sur les côtés.

Et la façon dont ce manager [Arne Slot] veut jouer, c'est de faire circuler le ballon d'un côté à l'autre pour créer des duels. [Luis] Diaz leur a beaucoup manqué. Je dirais qu'il faut qu'on se penche sur les côtés du terrain. »