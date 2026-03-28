Getty Images
Traduit par
Jarrod Bowen à Liverpool ? La légende des Reds, Steven Gerrard, donne son avis sur la star de West Ham et se demande s'il pourrait remplacer Mohamed Salah
Les légendes d'Anfield doutent de la star des Hammers
Liverpool doit faire face à une tâche de reconstruction colossale alors que Salah s'apprête à mettre un terme à son passage légendaire de neuf ans dans le Merseyside. Alors que les responsables du recrutement à Anfield suivent depuis longtemps de près Bowen, la figure emblématique de West Ham United, la légende du club Gerrard estime que l'international anglais pourrait ne pas être à la hauteur du niveau mondial requis pour combler ce vide.
- AFP
Gerrard recherche des spécialistes du un contre un
Le débat autour du remplaçant de Salah s'est intensifié ces derniers temps, mais malgré les performances régulières de Bowen dans l'est de Londres, les anciens de Liverpool s'accordent à dire que les exigences tactiques de Slot nécessitent un profil plus explosif que ce que le joueur de 29 ans offre actuellement.
« J'apprécie beaucoup Bowen et je pense que c'est un excellent joueur, mais je ne suis pas sûr qu'il soit du niveau de Salah pour le remplacer », a déclaré Gerrard, cité par The Express. « Liverpool cherchera probablement davantage de joueurs capables de s'imposer en un contre un sur les ailes. À certains moments cette saison, notamment pendant cette période où ils étaient assez irréguliers, ils étaient trop prévisibles sur les côtés.
Et la façon dont ce manager [Arne Slot] veut jouer, c'est de faire circuler le ballon d'un côté à l'autre pour créer des duels. [Luis] Diaz leur a beaucoup manqué. Je dirais qu'il faut qu'on se penche sur les côtés du terrain. »
« Il est trop vieux »
Carragher a fait écho aux propos de Gerrard, soulignant la stratégie de transfert à long terme de Liverpool, qui vise généralement des joueurs plus jeunes présentant une forte valeur de revente. Lorsqu'on lui a demandé si Bowen pourrait prendre la relève de Salah, l'ancien défenseur du club a répondu avec son franc-parler habituel : « Non. Il était peut-être dans le viseur de Liverpool sous Jürgen Klopp au début, mais Mo Salah était évidemment déjà là. Mais non, il serait trop âgé pour Liverpool. »
- Getty Images Sport
À la recherche du prochain Salah
Si ce n'est pas Bowen, Liverpool se tournera certainement vers d'autres options pour s'assurer que Slot dispose d'un effectif capable de se battre pour le titre la saison prochaine. Des noms tels que Yan Diomande, Francisco Conceicao et Michael Olise figureraient parmi les cibles suivies par les Reds, qui recherchent un remplaçant plus jeune et à fort potentiel.