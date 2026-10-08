Après un carton rouge coûteux lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, Quansah aurait facilement pu reculer dans la hiérarchie en sélection. Cependant, Tuchel a clairement affiché son soutien au défenseur du Bayer Leverkusen, en l’intégrant pleinement à une équipe d’Angleterre revigorée.

Le défenseur polyvalent de 23 ans a débuté trois des quatre premiers matches de l’Angleterre en Ligue des nations. Lors d’une défaite à domicile contre l’Espagne et d’une victoire cruciale en Croatie, il a été préféré au poste d’arrière droit à son ancien coéquipier de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Tuchel a ensuite repositionné Quansah dans l’axe aux côtés d’Alexander-Arnold lors d’un récent succès contre la Tchéquie à Wembley. Cet ajustement tactique souligne son importance grandissante au sein d’une équipe d’Angleterre désireuse de tourner la page de sa désillusion en Coupe du monde et d’asseoir sa domination défensive.



