APL
Traduit par
Jarell Quansah se confie sur la confiance de Thomas Tuchel et son « poste préféré » alors qu'il lutte avec son ancien coéquipier de Liverpool Trent Alexander-Arnold pour une place en Angleterre
La confiance grandissante de Tuchel envers le polyvalent Quansah
Après un carton rouge coûteux lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, Quansah aurait facilement pu reculer dans la hiérarchie en sélection. Cependant, Tuchel a clairement affiché son soutien au défenseur du Bayer Leverkusen, en l’intégrant pleinement à une équipe d’Angleterre revigorée.
Le défenseur polyvalent de 23 ans a débuté trois des quatre premiers matches de l’Angleterre en Ligue des nations. Lors d’une défaite à domicile contre l’Espagne et d’une victoire cruciale en Croatie, il a été préféré au poste d’arrière droit à son ancien coéquipier de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.
Tuchel a ensuite repositionné Quansah dans l’axe aux côtés d’Alexander-Arnold lors d’un récent succès contre la Tchéquie à Wembley. Cet ajustement tactique souligne son importance grandissante au sein d’une équipe d’Angleterre désireuse de tourner la page de sa désillusion en Coupe du monde et d’asseoir sa domination défensive.
- AFP
Une rivalité amicale sur le flanc droit
La concurrence pour les postes en défense reste féroce, mais Quansah voit sa bataille avec Alexander-Arnold comme un avantage tactique plutôt qu’un affrontement personnel. Après avoir passé des années ensemble à Anfield, la star de Leverkusen apprécie les qualités contrastées qu’ils apportent à la sélection nationale.
« Je pense que je peux apporter beaucoup de puissance sur le côté et Trent est tellement fort pour mettre les équipes en difficulté depuis le poste d’arrière droit grâce à sa qualité de passe, a expliqué Quansah. Nous sommes très différents. Des matches différents et des équipes différentes nécessitent des joueurs différents. J’ai joué avec lui pendant si longtemps, c’était agréable de me retrouver de nouveau sur le terrain avec lui, c’est un joueur exceptionnel. »
Malgré ses prestations solides sur le flanc, sa récente titularisation dans l’axe contre la Tchéquie lui a permis de revenir à ses racines. « Je pense que c’est probablement mon poste préféré, pour être honnête, a-t-il reconnu. J’adore jouer à ce poste, j’y joue depuis que j’ai probablement 10 ou 11 ans. Donc c’était agréable d’y revenir. C’était aussi quelque chose de différent avec l’Angleterre. C’était agréable de pouvoir le faire à Wembley. »
Adopter une nouvelle identité sans relâche
Au-delà des rôles individuels, Tuchel a insufflé une mentalité impitoyable à l’ensemble de l’équipe. Quansah estime que le groupe s’est débarrassé de toute négativité persistante, en adoptant une approche résolument offensive conçue pour étouffer les adversaires de très haut niveau.
« J’ai l’impression que nous avons réalisé quelques performances où nous avons vraiment joué pour gagner et où nous n’avons pas essayé de reculer, c’est ce que nous voulions faire lors de ce rassemblement, a déclaré Quansah. Je pense que nous l’avons montré, nous avons montré à quel point nous pouvons être agressifs et dominateurs face à de grandes nations dans un groupe relevé. Il y a encore beaucoup à venir, nous voulons continuer à apprendre, continuer à progresser et partir de là. »
Cette philosophie offensive repose sur une pression immédiate et un effort collectif pour entretenir la dynamique. Il a ajouté : « Dès que nous marquons un but, il n’est pas question de lever le pied, il faut repartir, repartir encore, essayer de marquer le but suivant et de mettre le joueur suivant sous pression, tout le monde travaille les uns pour les autres. Si quelqu’un est éliminé, la personne suivante intervient au tacle, c’est comme ça que nous voulons être et c’est dans cette direction que nous voulons avancer. »
- Getty Images Sport
Le sacre en Ligue des nations en ligne de mire
L’Angleterre est sur le point de s’assurer une place en quarts de finale de la Ligue des nations avant ses derniers matches du groupe A3 le mois prochain. Les hommes de Tuchel recevront la Croatie à Wembley avant un déplacement exigeant à Madrid pour affronter l’Espagne, le sélectionneur considérant ces rencontres restantes comme une préparation essentielle en vue des grandes compétitions à venir.
Quansah a confirmé l’immense désir du groupe de remporter un trophée, voyant dans la campagne actuelle une étape cruciale. « C’est la prochaine grande échéance, la prochaine compétition dans laquelle nous sommes engagés, a-t-il déclaré. Et ce sera extrêmement, extrêmement important de jouer contre les mêmes équipes que celles que nous allons affronter à l’Euro, le sélectionneur l’a déjà dit. C’est une immense scène et une chance d’offrir un trophée au pays, ainsi que la prochaine étape vers une grande compétition. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles