Jakub Jankto a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, mais ses dernières déclarations ont été fortes et claires à l'égard de certains de ses anciens entraîneurs. L'ancien milieu de terrain a particulièrement critiqué Davide Nicola, avec lequel il a travaillé à Cagliari : « C'est l'entraîneur avec lequel je me suis le moins bien entendu, raconte-t-il sur TikTok. Ce foutu c******e ne m'a pas laissé jouer une seule minute. Si je me suis très bien comporté la saison dernière, c'était uniquement pour l'équipe et les supporters ». L'expérience à Cagliari a été la dernière avant sa retraite : avec Nicola, Jankto n'a joué aucune minute entre le championnat et la Coupe d'Italie, sans jamais entrer sur le terrain.
Jankto sans retenue : « Nicola est le pire entraîneur, c'est un foutu c******. J'aurais voulu tuer Ranieri, mais c'est le meilleur. »
« RANIERI, LE MEILLEUR ENTRAÎNEUR »
Si Nicola n'était pas à son goût, le meilleur entraîneur avec lequel il a travaillé est Claudio Ranieri, qui l'a entraîné à la Sampdoria et à Cagliari : « Il était excellent, explique Jankto. J'avoue que j'aurais voulu le tuer un million de fois, mais il m'a procuré de grandes émotions. » Avec Ranieri sur le banc, l'ancien milieu de terrain a connu certaines des meilleures saisons de sa carrière : c'est lors de son passage à la Sampdoria, entre 2019 et 2021, qu'il a atteint son apogée ; les deux hommes ont également travaillé ensemble en Sardaigne lors de la saison 2023-24, avant l'arrivée de Nicola. C'est Ranieri lui-même qui avait demandé à la direction de recruter Jankto, avec lequel il s'était bien entendu à Gênes.
