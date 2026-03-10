Jankto sans retenue : « Nicola est le pire entraîneur, c'est un foutu c******. J'aurais voulu tuer Ranieri, mais c'est le meilleur. »

Si Nicola n'était pas à son goût, le meilleur entraîneur avec lequel il a travaillé est Claudio Ranieri, qui l'a entraîné à la Sampdoria et à Cagliari : « Il était excellent, explique Jankto. J'avoue que j'aurais voulu le tuer un million de fois, mais il m'a procuré de grandes émotions. » Avec Ranieri sur le banc, l'ancien milieu de terrain a connu certaines des meilleures saisons de sa carrière : c'est lors de son passage à la Sampdoria, entre 2019 et 2021, qu'il a atteint son apogée ; les deux hommes ont également travaillé ensemble en Sardaigne lors de la saison 2023-24, avant l'arrivée de Nicola. C'est Ranieri lui-même qui avait demandé à la direction de recruter Jankto, avec lequel il s'était bien entendu à Gênes.