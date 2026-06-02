Jane Campbell remplace Phallon Tullis-Joyce, blessée, dans la liste des sélectionnées pour le stage de juin de l'équipe nationale féminine américaine

Campbell n'est pas une inconnue au sein de l'équipe nationale féminine américaine, de ses stages de préparation ou sur les plus grandes scènes de ce sport.

La gardienne du Houston Dash compte dix sélections avec l’équipe senior et a été retenue pour les Jeux olympiques de 2020 et 2024. Elle a participé au stage national d’avril, sans toutefois jouer lors des trois rencontres de la SheBelieves Cup.

Aujourd’hui, Campbell fait son retour.

U.S. Soccer a annoncé que Campbell remplaçait Phallon Tullis-Joyce, blessée lors du tournoi World Sevens Football à Londres. L’absence de la gardienne de Manchester United, qui avait une nouvelle occasion de briller dans un groupe de gardiennes très compétitif, est donc malvenue.