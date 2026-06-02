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Jane Campbell remplace Phallon Tullis-Joyce, blessée, dans la liste des sélectionnées pour le stage de juin de l'équipe nationale féminine américaine
C’est Campbell qui est appelé
Campbell n'est pas une inconnue au sein de l'équipe nationale féminine américaine, de ses stages de préparation ou sur les plus grandes scènes de ce sport.
La gardienne du Houston Dash compte dix sélections avec l’équipe senior et a été retenue pour les Jeux olympiques de 2020 et 2024. Elle a participé au stage national d’avril, sans toutefois jouer lors des trois rencontres de la SheBelieves Cup.
Aujourd’hui, Campbell fait son retour.
U.S. Soccer a annoncé que Campbell remplaçait Phallon Tullis-Joyce, blessée lors du tournoi World Sevens Football à Londres. L’absence de la gardienne de Manchester United, qui avait une nouvelle occasion de briller dans un groupe de gardiennes très compétitif, est donc malvenue.
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Quelles conséquences cela a-t-il sur la concurrence au poste de gardien de but ?
Tullis-Joyce manque une occasion en or d'affronter une adversaire de haut niveau, mais sa blessure offre à Campbell l'opportunité de revenir à la stage et de postuler pour du temps de jeu.
Campbell rejoint ainsi Claudia Dickey et Mandy McGlynn au sein du trio de gardiennes de but de l’équipe. Dickey et Campbell comptent chacune dix sélections avec l’équipe nationale américaine, tandis que McGlynn en totalise cinq, offrant à chacune l’occasion de se démarquer alors qu’Emma Hayes poursuit l’évaluation de ses options dans les cages.
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« Jane, quelle personne extraordinaire ! »
Après avoir dévoilé sa liste de 26 joueuses pour les matchs contre le Brésil, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine américaine, Emma Hayes, a été interrogée sur le groupe des gardiennes et sur les raisons pour lesquelles Campbell n'avait pas été retenue dans un premier temps.
« Jane est une personne extraordinaire », a expliqué Hayes. « Je sais à quel point elle tient à l’équipe nationale et veut continuer à jouer, et c’est exactement ce qu’elle fait. »
Campbell aura donc bientôt une nouvelle occasion de le faire.
Et maintenant ?
Campbell et ses coéquipières de l’équipe nationale féminine des États-Unis effectueront un stage en juin, en amont de deux matchs face au Brésil, le premier le 6 juin et le second le 9 juin.