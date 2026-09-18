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Jan Oblak vole au secours de Julian Alvarez alors que les supporters de l’Atlético de Madrid continuent de fulminer après le transfert avorté à Barcelone
Le vestiaire ignore l’hostilité
Le gardien numéro un et capitaine du club, Oblak, a défendu Alvarez face à la vive colère des supporters suscitée par sa volonté de forcer un transfert à Barcelone à l’été 2026. La direction de l’Atlético de Madrid a fermement bloqué les négociations avec le club catalan, rejetant une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid et en exigeant sa clause libératoire de 500 millions d’euros. Tandis que l’Argentin a refusé des solutions alternatives vers Arsenal et Manchester City, le groupe des cadres a veillé à ce que le vestiaire reste pleinement derrière lui.
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Le gardien promet un soutien total
Le gardien slovène s'est adressé aux médias lors du « Media Day » du club avant l'énorme choc de ce week-end contre le voisin Real à l'Estadio Metropolitano.
Évoquant directement la situation de l'attaquant argentin, il a insisté : « En tant que joueurs et capitaines, nous avons géré la situation de Julian comme quelque chose qui appartient désormais au passé. Il est avec nous, nous le soutenons, il donne son maximum, et il a déjà disputé quelques matches dans lesquels il a tout donné. Je suis certain que tant qu'il sera ici, il donnera cent pour cent de lui-même et fera tout son possible pour que ce club obtienne les meilleurs résultats possibles. »
Les ambitions de trophées restent primordiales
Se projetant sur le choc face à son rival de l'autre côté de la ville, le capitaine a assuré que le bruit autour du club ne fera pas dérailler leur quête de trophées. Savourant l'intensité de cette affiche, il a déclaré : « Un derby reste toujours un derby ; tout le monde voudrait jouer ce genre de matches. »
Soulignant l'approche sans compromis du groupe, il a ajouté : « Depuis mon tout premier derby, l'état d'esprit a toujours été de le gagner. On laisse tout sur le terrain, avec l'envie de réaliser la meilleure performance possible et d'aider l'équipe. Cette fois-ci ne sera pas différente. »
Affichant son ambition de décrocher le plus grand titre national, il a conclu : « Nous allons essayer de gagner la Liga. Nous sommes en concurrence avec de grands clubs comme Madrid ou le Barça, mais aussi l'Athletic, Villarreal, le Betis... Chaque année où nous sommes en compétition, nous voulons gagner. Nous ne nous battons pas seulement pour finir dans le top 4 ; nous voulons remporter le titre. Mais la Liga est très longue, il y aura de bons et de mauvais moments, ainsi que des périodes où les choses ne tourneront pas en notre faveur, mais nous devons y croire. »
- CordonPress
Le derby brûlant met les ambitions à l’épreuve
L’équipe de Diego Simeone occupe la quatrième place du classement de Liga après avoir pris 13 points lors de ses six premiers matches. Prendre les trois points est devenu urgent avant de recevoir le Real, deuxième, qui compte actuellement deux points d’avance. Ce derby constitue un test crucial pour les locaux avant la trêve internationale d’automne.
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