Jan Oblak vole au secours de Julian Alvarez alors que les supporters de l’Atlético de Madrid continuent de fulminer après le transfert avorté à Barcelone

Se projetant sur le choc face à son rival de l'autre côté de la ville, le capitaine a assuré que le bruit autour du club ne fera pas dérailler leur quête de trophées. Savourant l'intensité de cette affiche, il a déclaré : « Un derby reste toujours un derby ; tout le monde voudrait jouer ce genre de matches. »

Soulignant l'approche sans compromis du groupe, il a ajouté : « Depuis mon tout premier derby, l'état d'esprit a toujours été de le gagner. On laisse tout sur le terrain, avec l'envie de réaliser la meilleure performance possible et d'aider l'équipe. Cette fois-ci ne sera pas différente. »

Affichant son ambition de décrocher le plus grand titre national, il a conclu : « Nous allons essayer de gagner la Liga. Nous sommes en concurrence avec de grands clubs comme Madrid ou le Barça, mais aussi l'Athletic, Villarreal, le Betis... Chaque année où nous sommes en compétition, nous voulons gagner. Nous ne nous battons pas seulement pour finir dans le top 4 ; nous voulons remporter le titre. Mais la Liga est très longue, il y aura de bons et de mauvais moments, ainsi que des périodes où les choses ne tourneront pas en notre faveur, mais nous devons y croire. »