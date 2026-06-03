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Jan Oblak rompt le silence au sujet d’un éventuel départ de l’Atlético de Madrid et assure qu’il lui reste « encore quelques années » au plus haut niveau
Oblak privilégie le respect de son contrat
Le gardien de but de 33 ans est un pilier de l'équipe de Diego Simeone depuis douze ans. Arrivé à l’Atlético Madrid en provenance du Benfica à l’été 2014 pour 16 millions d’euros, un montant record pour un gardien en Liga à l’époque, le Slovène a consolidé son statut de taulier. Pour la première fois, son avenir à long terme au Metropolitano semble toutefois incertain. Le club a certifié qu’il ne pousserait pas son emblématique numéro un vers la sortie, mais la décision finale résultera d’une concertation entre le joueur et la direction.
Interrogé par la chaîne Erika sur son éventuel maintien chez les Colchoneros, le portier s’est montré fataliste : « Je n’y penserai pas trop, car les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ce qui est écrit quelque part se produira. Je n’ai pas beaucoup d’influence sur tout cela. »
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Dans le respect de l'héritage de l'Atlético de Madrid
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes concernant un éventuel transfert, Oblak a rapidement rappelé sa loyauté de longue date envers le club. Arrivé à Madrid en 2014, il a remporté la Liga, l’Europa League et la Supercoupe de l’UEFA, devenant l’un des joueurs les plus titrés et les plus respectés du vestiaire, un statut qu’il ne prend pas à la légère alors qu’il aborde les dernières années de sa carrière.
« J'ai un contrat avec le club où j'ai passé 12 ans. Je l'ai respecté du début à la fin et je continuerai à le faire à l'avenir », a ajouté Oblak.
Le rôle du club dans la prise de décision
Même si Jan Oblak se dit satisfait de rester, il a souligné que la direction sportive de l’Atlético de Madrid aurait le dernier mot concernant l’orientation de l’équipe. Le gardien a disputé 43 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, encaissant 55 buts et réalisant 11 clean sheets. Oblak a clairement indiqué que la direction devait évaluer les besoins de l’équipe alors qu’elle s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sous la houlette de Simeone ou d’un éventuel successeur.
L’international slovène a déclaré : « Ils doivent prendre en compte tous les éléments. À un moment donné, ils devront prendre des décisions pour l’avenir. »
Il a également réaffirmé son désir d’ajouter de nouveaux trophées à son palmarès, déclarant vouloir « réaliser certaines choses avec ce club que je n’ai pas encore réalisées », malgré le récent fléchissement de la forme défensive collective de l’équipe.
- AFP
Une longévité d’exception
À 33 ans, Jan Oblak fait face aux doutes de certains supporters qui estiment que ses meilleures années sont derrière lui. Sextuple lauréat du Trophée Zamora, le gardien slovène affirme pourtant qu’il peut encore briller au plus haut niveau pendant plusieurs saisons, et il écarte d’un geste les rumeurs de déclin.
« Je pense qu’il me reste encore quelques années au plus haut niveau, car je me sens en pleine forme », a insisté le portier. Reste à savoir si ces années se dérouleront au Metropolitano ou ailleurs, mais le gardien est formel : sa condition physique et sa motivation demeurent suffisantes pour guider une équipe européenne d’élite vers l’avenir.