Le gardien de but de 33 ans est un pilier de l'équipe de Diego Simeone depuis douze ans. Arrivé à l’Atlético Madrid en provenance du Benfica à l’été 2014 pour 16 millions d’euros, un montant record pour un gardien en Liga à l’époque, le Slovène a consolidé son statut de taulier. Pour la première fois, son avenir à long terme au Metropolitano semble toutefois incertain. Le club a certifié qu’il ne pousserait pas son emblématique numéro un vers la sortie, mais la décision finale résultera d’une concertation entre le joueur et la direction.

Interrogé par la chaîne Erika sur son éventuel maintien chez les Colchoneros, le portier s’est montré fataliste : « Je n’y penserai pas trop, car les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ce qui est écrit quelque part se produira. Je n’ai pas beaucoup d’influence sur tout cela. »