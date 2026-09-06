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Jamie Vardy rejoint Burnley alors que le mal-classé de Championship recrute l’ancien vainqueur de Premier League en transfert libre
Un retour surprise en Championship
Burnley a réalisé l’un des transferts les plus remarqués de la saison en obtenant la signature de l’ancien international anglais Vardy. L’attaquant de 39 ans était libre de tout contrat depuis son départ du club italien de Cremonese après sa relégation de Serie A à l’issue de la campagne précédente.
Le buteur vétéran va retrouver dans le Lancashire une autre ancienne star de l’Angleterre, Kyle Walker, apportant une expérience précieuse à un effectif qui a eu du mal à s’adapter à la vie en deuxième division. Burnley est actuellement lanterne rouge du Championship, n’ayant pas réussi à décrocher la moindre victoire lors de ses cinq premiers matches.
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Il prouve sa valeur après son passage en Italie
Le transfert de Vardy à Burnley fait suite à un passage bref mais productif en Italie, à la Cremonese. Après avoir quitté Leicester City à la suite de sa relégation de Premier League à la fin de la saison 2024-2025, l’attaquant s’est testé à l’étranger pour la première fois de sa carrière. Durant son séjour en Serie A, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises en 28 apparitions, prouvant que son instinct de buteur dans la surface est toujours intact.
Son retour en Championship boucle la boucle pour un joueur qui s’est illustré en gravissant les échelons du football anglais. Avant de rejoindre Leicester City à 25 ans, en 2012, Vardy avait passé les six premières saisons de sa vie professionnelle à évoluer dans le football non professionnel.
S’inscrire dans le prolongement de l’héritage légendaire de Leicester
Le transfert à Turf Moor constitue la première expérience domestique de Vardy en Angleterre en dehors de Leicester City depuis plus d’une décennie. Son séjour de 13 ans au King Power Stadium a été tout simplement légendaire, puisqu’il a mené l’incroyable ascension du club vers le premier plan. Pendant son passage dans les Midlands, Vardy a inscrit le total stupéfiant de 200 buts en 500 apparitions toutes compétitions confondues.
Au-delà des trophées, les distinctions individuelles de Vardy sont tout aussi impressionnantes. Il a marqué l’histoire en trouvant le chemin des filets lors de 11 matches consécutifs de Premier League pendant la campagne du titre 2015-2016, concluant cette saison-là avec 24 buts. Il a confirmé sa longévité en remportant le Soulier d’or de la Premier League lors de la saison 2019-2020, terminant meilleur buteur du championnat avec 23 réalisations à l’âge de 33 ans.
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De l’expérience pour la lutte pour le maintien des Clarets
Vardy a exprimé son enthousiasme pour son prochain défi avec Burnley, l’ancien international anglais, qui a également remporté la FA Cup lors de la saison 2020-2021, étant impatient d’avoir un impact immédiat. « Ce club a une véritable histoire dans le football et des supporters passionnés qui méritent une équipe qui les représente, eux et leur ville », a déclaré Vardy dans un communiqué du club confirmant son arrivée à Turf Moor. « J’ai hâte de commencer sur le terrain et d’aider l’équipe à aller dans la bonne direction. »
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