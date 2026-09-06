Burnley a réalisé l’un des transferts les plus remarqués de la saison en obtenant la signature de l’ancien international anglais Vardy. L’attaquant de 39 ans était libre de tout contrat depuis son départ du club italien de Cremonese après sa relégation de Serie A à l’issue de la campagne précédente.

Le buteur vétéran va retrouver dans le Lancashire une autre ancienne star de l’Angleterre, Kyle Walker, apportant une expérience précieuse à un effectif qui a eu du mal à s’adapter à la vie en deuxième division. Burnley est actuellement lanterne rouge du Championship, n’ayant pas réussi à décrocher la moindre victoire lors de ses cinq premiers matches.