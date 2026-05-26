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Jamie Vardy pourrait vivre un véritable conte de fées : à 39 ans, l’icône de Leicester espère retrouver la Premier League après avoir connu la relégation en Serie A avec Cremonese
C’est officiel : l’aventure italienne prend fin.
Selon le Daily Mail, Vardy envisagerait de rentrer en Angleterre plus tôt que prévu après la relégation de la Cremonese en Serie B. L’attaquant de 39 ans, arrivé libre en septembre 2025 pour relever un nouveau défi après son départ de Leicester City, n’a pas réussi à maintenir le club lombard en première division. Malgré la solidité défensive caractéristique de la Serie A, l’attaquant a fait valoir son efficacité en inscrivant sept buts et en délivrant trois passes décisives en 29 apparitions, pour un total de 2 108 minutes passées sur la pelouse. Son bilan, dont une réalisation de marque face à la Juventus, atteste que son instinct de buteur est toujours affûté.
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Un contentieux non réglé plane encore sur le football anglais.
Vardy pouvait rester une saison de plus en Lombardie, mais la relégation du club en Serie B l’incite à rentrer au pays. Plusieurs formations de Premier League suivent déjà ce dossier, convaincues que le vétéran a encore du ballon. L’attaquant possède un palmarès impressionnant en Angleterre : 145 buts et 50 passes décisives en 342 matchs de Premier League. Toutes compétitions confondues, il a disputé 500 matches sous les couleurs des Foxes, trouvant le chemin des filets à 200 reprises et délivrant 71 passes décisives. Arrivé en provenance de Fleetwood en 2012, il a inscrit son nom dans l’histoire en remportant la Premier League en 2016 et en devenant le joueur le plus âgé à décrocher le Soulier d’or.
Le dernier match d’un vétéran décoré
Au cours de son illustre passage au King Power Stadium, l’attaquant a accumulé un palmarès impressionnant. Son armoire à trophées compte notamment le célèbre titre de champion de 2016, une FA Cup remportée en 2021, le Community Shield et deux titres de champion de deuxième division. Il a également décroché le prestigieux titre de Footballeur de l’année. Parti d’Angleterre l’été dernier, il avait pourtant reçu plusieurs offres alléchantes, dont une du Feyenoord, mais il a choisi l’aventure italienne. Fort de son expérience inégalée et de sa soif de victoires intacte, il devrait à nouveau susciter l’intérêt des grands clubs. À 33 ans et 197 jours, il a déjà démontré que l’âge n’était qu’un chiffre en terminant meilleur buteur avec 23 réalisations.
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Quelle sera la prochaine étape pour ce légendaire attaquant ?
À l’approche du mercato estival, Vardy va désormais examiner attentivement les options qui s’offrent à lui. Plusieurs clubs de Premier League devraient entamer des discussions avec ses agents dans les semaines à venir afin de le convaincre de signer un contrat à court terme. Les supporters attendront avec impatience de voir quel club offrira à cet attaquant emblématique une dernière occasion de briller sur la plus grande scène du football anglais.