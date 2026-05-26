Vardy pouvait rester une saison de plus en Lombardie, mais la relégation du club en Serie B l’incite à rentrer au pays. Plusieurs formations de Premier League suivent déjà ce dossier, convaincues que le vétéran a encore du ballon. L’attaquant possède un palmarès impressionnant en Angleterre : 145 buts et 50 passes décisives en 342 matchs de Premier League. Toutes compétitions confondues, il a disputé 500 matches sous les couleurs des Foxes, trouvant le chemin des filets à 200 reprises et délivrant 71 passes décisives. Arrivé en provenance de Fleetwood en 2012, il a inscrit son nom dans l’histoire en remportant la Premier League en 2016 et en devenant le joueur le plus âgé à décrocher le Soulier d’or.