Jamie Vardy pourrait-il revenir à Leicester après deux relégations consécutives ? L’ancien attaquant des Foxes revient sur ce transfert surprenant et analyse les raisons de cette chute « bouleversante »

L’attaquant légendaire Jamie Vardy, qui a pris sa retraite l’été dernier avec 200 buts marqués en 500 matchs, pourrait-il, à 39 ans, revenir dans un environnement familier après une saison à Cremonese en Italie et endosser le rôle de sauveur ?

Interrogé à ce sujet, l’ancien attaquant des Foxes, qui porte toujours le club dans son cœur, a confié à GOAL lors d’une interview exclusive réalisée avec MrQ : « Ils ont besoin d’un coup de pouce, qu’il s’agisse de Jamie ou d’une autre solution.

Je suis sincèrement peiné pour tout le monde au club. Il y a beaucoup de personnes compétentes qui travaillent dans l’ombre, et surtout les supporters : voir le King Power l’autre soir avec tous ces sièges vides m’a vraiment bouleversé.

« J’ai vécu deux périodes fantastiques là-bas. Lors de la première, le club a été mis sous administration judiciaire juste après avoir été relégué. La seule chose qui a permis au club de s’en sortir, c’est le soutien des supporters. Nous venions tout juste d’emménager au Walker’s Stadium à l’époque, et les places se vendaient comme des petits pains. Il y avait une véritable mentalité de siège qui nous a vraiment poussés en tant que joueurs.

Lors de mon deuxième passage, nous étions en League One et le stade était toujours presque plein. Il y avait un vrai lien entre ce qui se passait sur le terrain et les tribunes. Ce lien a disparu, et c’est très triste. »