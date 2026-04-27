Getty/GOAL
Traduit par
Jamie Vardy pourrait-il revenir à Leicester après deux relégations consécutives ? L’ancien attaquant des Foxes revient sur ce transfert surprenant et analyse les raisons de cette chute « bouleversante »
La chute de Leicester : de champion de Premier League à la League One
Au temps où les grands trophées brillaient sous les mandats de Claudio Ranieri puis de Brendan Rodgers, et où les pronostics étaient renversés avec éclat, peu d’observateurs imaginaient que la chute de Leicester serait si cuisante.
Relégués en deuxième division en 2025, puis pénalisés de six points pour non-respect des règles financières cette saison, les Foxes resteraient tout de même en zone de relégation en Championship même avec un total de points intact.
La relégation en troisième division est désormais actée, mais plusieurs inconnues demeurent : l’identité du futur entraîneur – Gary Rowett occupe pour l’instant ce rôle –, la composition du groupe professionnel et le nombre de spectateurs qui fréquenteront le King Power Stadium à la rentrée 2026-2027.
- Getty Images Sport
Vardy répondra-t-il à l’appel de détresse de Leicester ?
L’attaquant légendaire Jamie Vardy, qui a pris sa retraite l’été dernier avec 200 buts marqués en 500 matchs, pourrait-il, à 39 ans, revenir dans un environnement familier après une saison à Cremonese en Italie et endosser le rôle de sauveur ?
Interrogé à ce sujet, l’ancien attaquant des Foxes, qui porte toujours le club dans son cœur, a confié à GOAL lors d’une interview exclusive réalisée avec MrQ : « Ils ont besoin d’un coup de pouce, qu’il s’agisse de Jamie ou d’une autre solution.
Je suis sincèrement peiné pour tout le monde au club. Il y a beaucoup de personnes compétentes qui travaillent dans l’ombre, et surtout les supporters : voir le King Power l’autre soir avec tous ces sièges vides m’a vraiment bouleversé.
« J’ai vécu deux périodes fantastiques là-bas. Lors de la première, le club a été mis sous administration judiciaire juste après avoir été relégué. La seule chose qui a permis au club de s’en sortir, c’est le soutien des supporters. Nous venions tout juste d’emménager au Walker’s Stadium à l’époque, et les places se vendaient comme des petits pains. Il y avait une véritable mentalité de siège qui nous a vraiment poussés en tant que joueurs.
Lors de mon deuxième passage, nous étions en League One et le stade était toujours presque plein. Il y avait un vrai lien entre ce qui se passait sur le terrain et les tribunes. Ce lien a disparu, et c’est très triste. »
Dickov analyse les raisons de l'échec à Leicester
Dickov a analysé les raisons de la chute de Leicester et, à 53 ans, l’Écossais s’est montré ému : « Je veux les voir rebondir au plus vite. La direction et les propriétaires sont critiqués, mais les joueurs doivent assumer leurs responsabilités.
Quand on regarde l’effectif dont ils disposent, les joueurs qu’ils ont, l’expérience qu’ils possèdent, le fait d’être parmi les favoris pour la relégation puis d’être relégués à quelques journées de la fin, c’est vraiment chaotique.
Les joueurs sont souvent prompts à rejeter la faute sur les autres ; j’en ai fait partie, nous sommes champions pour ça. Pourtant, face à un tel bilan, chacun doit se regarder en face. À mes yeux, ils sont trop nombreux à avoir sacrifié le club.
« Je tiens vraiment à ce club. Ce n’est pas dans mes habitudes de m’exprimer ainsi, mais voir un club aussi formidable, avec un public et des joueurs de cette qualité, dans une telle situation, ce n’est pas normal. »
- Getty
Le champion Vardy pourrait être disponible à 39 ans.
Pour retrouver un second souffle cet été, Leicester pourrait faire appel à Jamie Vardy, champion d’Angleterre en titre. L’attaquant, qui a signé un contrat d’un an en Serie A en tant qu’agent libre, dispose d’une option de prolongation de douze mois.
L’ancien international anglais, désormais vétéran, pourrait toutefois hésiter à s’engager dans une mission de sauvetage à ce stade de sa carrière, même s’il n’a jamais fui les défis. Les Foxes disputent encore un dernier match cette saison, samedi sur la pelouse de Blackburn, avant de se consacrer pleinement à la construction d’un avenir plus serein.