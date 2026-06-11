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Jamie Vardy porte un jugement sans concession sur cette Serie A « folle » : l'ancienne star de Leicester fustige le style de jeu et les méthodes d'entraînement
La critique virulente des méthodes d'entraînement
Dans le premier épisode de son nouveau podcast, « Jamie Vardy's Having A Party », l'attaquant a analysé sans détour sa saison avec la Cremonese. Après avoir rejoint le club en tant que joueur libre, il a inscrit sept buts en 29 apparitions en Serie A, mais cela n'a pas suffi à maintenir son équipe dans l'élite du football italien.
Il pointe notamment l’intensité des charges de travail imposées par les coachs transalpins, qu’il estime contre-productive pour la performance le jour du match.
L’international anglais a détaillé son raisonnement en soulignant un contraste flagrant avec la préparation physique en vigueur en Premier League : « Quelle est la différence entre le football italien et le football anglais ? Ici, c’est bien plus lent, bien plus défensif. À l’entraînement, on court, on court, on court. Puis, le jour du match, il ne reste plus rien dans les jambes. À 38 ou 39 ans, ce n’est pas une sinécure. Mais le problème ne vient pas de moi : ici, c’est la norme. Et le directeur sportif veut mettre son grain de sel partout, c’est fou. »
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Gérer son mental et son temps de récupération
L’attaquant a ensuite évoqué la préparation psychologique et physique en amont des rencontres de championnat. D’après l’avant-centre, la culture du travail en Italie ne laisserait pas aux joueurs le temps de récupérer suffisamment d’énergie, créant un cercle vicieux préjudiciable à leurs performances sur le terrain.
Pour étayer son propos, l’attaquant a pris un exemple concret : « Avant la rencontre face à Bologne, nous avons appliqué la formule anglaise : un jour de repos après la rencontre. Tout le monde est arrivé sur le terrain en pleine forme, et nous avons gagné 3-1. Tout le monde était euphorique. Je me suis donc dit : “Parfait, on va continuer comme ça.” Et au lieu de ça... non, on est retournés s'entraîner tous les jours, parce que “ce match est vraiment important”. Mais comment ? Tous les matchs sont importants, il n'y a pas de différence, du moins c'est ma mentalité. »
Difficultés familiales et retour en Angleterre
L’aventure italienne de Jamie Vardy n’a pas été complexe qu’sur le terrain. Malgré un cadre idyllique – une villa de Salò, sur les rives du lac de Garde –, l’adaptation de sa famille s’est révélée plus ardue que prévu. Ce contretemps a poussé l’attaquant à confier son sentiment de culpabilité envers ses proches.
Racontant les coulisses de son départ à l’étranger, l’attaquant a admis : « Pour être honnête, partir à l’étranger avec une famille, c’est vraiment, vraiment difficile. Comment s’est passé le retour ? Très bien, pour être honnête. Évidemment, on avait déjà ramené les garçons. Ça a été dur. Vraiment. Et je me sentais aussi très coupable. »
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Une philosophie de vie, le football comme bouée de sauvetage
Malgré les zones d’ombre de son passage en Italie, Vardy conserve intacte sa bonne humeur. L’attaquant a réaffirmé à quel point l’esprit ludique et le plaisir sont essentiels pour qu’il donne le meilleur de lui-même, rappelant comment le football l’avait détourné de chemins nettement plus sombres et dangereux dans la vie.
L’attaquant a conclu son propos par une réflexion personnelle profonde, ponctuée de rires : « Je suis au meilleur de ma forme quand je m’amuse. Il faut rire. J’ai toujours ri, même sur le banc des divisions inférieures. Je n’ai jamais abandonné, et ça en valait la peine. Le football m’a sauvé. J’ai un bouton d’autodestruction ; j’aurais pu prendre un chemin bien différent, peut-être même finir à Alcatraz… »