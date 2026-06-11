Dans le premier épisode de son nouveau podcast, « Jamie Vardy's Having A Party », l'attaquant a analysé sans détour sa saison avec la Cremonese. Après avoir rejoint le club en tant que joueur libre, il a inscrit sept buts en 29 apparitions en Serie A, mais cela n'a pas suffi à maintenir son équipe dans l'élite du football italien.

Il pointe notamment l’intensité des charges de travail imposées par les coachs transalpins, qu’il estime contre-productive pour la performance le jour du match.

L’international anglais a détaillé son raisonnement en soulignant un contraste flagrant avec la préparation physique en vigueur en Premier League : « Quelle est la différence entre le football italien et le football anglais ? Ici, c’est bien plus lent, bien plus défensif. À l’entraînement, on court, on court, on court. Puis, le jour du match, il ne reste plus rien dans les jambes. À 38 ou 39 ans, ce n’est pas une sinécure. Mais le problème ne vient pas de moi : ici, c’est la norme. Et le directeur sportif veut mettre son grain de sel partout, c’est fou. »