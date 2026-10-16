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Jamie Vardy marque pour son retour en Angleterre, mais Wolverhampton prolonge à 21 matchs la triste série de Burnley sans victoire à domicile
Vardy signe son retour avec un but
Vardy a prouvé qu’il avait encore beaucoup à offrir à 39 ans en ouvrant le score vendredi soir. Il a marqué sur son deuxième tir du match, inscrivant son premier but en Angleterre depuis le 18 mai 2025.
Malgré l’avantage donné à Burnley par l’attaquant à l’approche de la mi-temps, Nicky Hayen a vu son équipe s’effondrer à cause d’erreurs individuelles. Kyle Walker a perdu le ballon juste devant sa propre surface de réparation, permettant à Sean Neave de servir Lopez, dont la frappe est entrée avec l’aide du poteau gauche pour égaliser.
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Burnley paie ses erreurs défensives
Burnley a complètement perdu le contrôle du match après la pause, et Wolverhampton a pris l’avantage à 18 minutes de la fin. Un contrôle désastreux d’Igor a offert à Chirewa une occasion nette de frapper.
Gregoire Coudert a réussi à toucher le ballon du bout des gants, mais celui-ci est passé au-dessus du gardien avant de retomber sous la barre transversale. Burnley n’a presque pas réagi et a été accueilli par une bordée de sifflets au coup de sifflet final. Cette cinquième défaite en championnat cette saison a été confirmée, laissant le club en difficulté dans le bas du classement de Championship.
La malédiction de Turf Moor se poursuit
Cette défaite signifie que Burnley n’a désormais plus gagné à domicile en championnat depuis près de 12 mois, une triste série qui remonte au 18 octobre. Sur cette période, Burnley a concédé 11 défaites et 10 matches nuls, établissant la plus longue série de matches à domicile sans victoire dans les quatre premières divisions anglaises. Avant le match, il a été demandé à Vardy si cette saison serait sa dernière en tant que professionnel. Vardy a répondu : « Il faudra attendre l’été et laisser mes jambes dire à ma tête ce qu’elles en pensent ! »
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Quelle est la suite pour les deux clubs ?
Wolverhampton a obtenu un succès crucial et cherchera à poursuivre sur sa lancée après être remonté à la sixième place grâce à sa première victoire en trois matches. De son côté, Burnley doit impérativement remédier à ses piètres résultats à domicile et se montrer plus solide défensivement pour sortir de la lutte pour le maintien.
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