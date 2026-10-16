Vardy a prouvé qu’il avait encore beaucoup à offrir à 39 ans en ouvrant le score vendredi soir. Il a marqué sur son deuxième tir du match, inscrivant son premier but en Angleterre depuis le 18 mai 2025.

Malgré l’avantage donné à Burnley par l’attaquant à l’approche de la mi-temps, Nicky Hayen a vu son équipe s’effondrer à cause d’erreurs individuelles. Kyle Walker a perdu le ballon juste devant sa propre surface de réparation, permettant à Sean Neave de servir Lopez, dont la frappe est entrée avec l’aide du poteau gauche pour égaliser.