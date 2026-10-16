Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Burnley v Charlton Athletic - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Jamie Vardy marque pour son retour en Angleterre, mais Wolverhampton prolonge à 21 matchs la triste série de Burnley sans victoire à domicile

J. Vardy
Burnley
Burnley vs Wolverhampton
Wolverhampton
Championship

Jamie Vardy a marqué son retour dans le football anglais par un but en première période, mais Burnley a vu sa série désastreuse de matches sans victoire à Turf Moor atteindre 21 rencontres de championnat après une douloureuse défaite 2-1 contre Wolves. Fer Lopez et Tawanda Chirewa ont profité d’erreurs défensives pour permettre aux visiteurs de réussir une superbe remontée, provoquant la colère des supporters locaux.

  • Vardy signe son retour avec un but

    Vardy a prouvé qu’il avait encore beaucoup à offrir à 39 ans en ouvrant le score vendredi soir. Il a marqué sur son deuxième tir du match, inscrivant son premier but en Angleterre depuis le 18 mai 2025.

    Malgré l’avantage donné à Burnley par l’attaquant à l’approche de la mi-temps, Nicky Hayen a vu son équipe s’effondrer à cause d’erreurs individuelles. Kyle Walker a perdu le ballon juste devant sa propre surface de réparation, permettant à Sean Neave de servir Lopez, dont la frappe est entrée avec l’aide du poteau gauche pour égaliser.

  • Burnley v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Burnley paie ses erreurs défensives

    Burnley a complètement perdu le contrôle du match après la pause, et Wolverhampton a pris l’avantage à 18 minutes de la fin. Un contrôle désastreux d’Igor a offert à Chirewa une occasion nette de frapper.

    Gregoire Coudert a réussi à toucher le ballon du bout des gants, mais celui-ci est passé au-dessus du gardien avant de retomber sous la barre transversale. Burnley n’a presque pas réagi et a été accueilli par une bordée de sifflets au coup de sifflet final. Cette cinquième défaite en championnat cette saison a été confirmée, laissant le club en difficulté dans le bas du classement de Championship.

  • La malédiction de Turf Moor se poursuit

    Cette défaite signifie que Burnley n’a désormais plus gagné à domicile en championnat depuis près de 12 mois, une triste série qui remonte au 18 octobre. Sur cette période, Burnley a concédé 11 défaites et 10 matches nuls, établissant la plus longue série de matches à domicile sans victoire dans les quatre premières divisions anglaises. Avant le match, il a été demandé à Vardy si cette saison serait sa dernière en tant que professionnel. Vardy a répondu : « Il faudra attendre l’été et laisser mes jambes dire à ma tête ce qu’elles en pensent ! »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Burnley v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Quelle est la suite pour les deux clubs ?

    Wolverhampton a obtenu un succès crucial et cherchera à poursuivre sur sa lancée après être remonté à la sixième place grâce à sa première victoire en trois matches. De son côté, Burnley doit impérativement remédier à ses piètres résultats à domicile et se montrer plus solide défensivement pour sortir de la lutte pour le maintien.

Prochains matchs
WOL

WOL

Championship

20 oct. 2026

POR

POR

LIN

LIN

Championship

24 oct. 2026

BUR

BUR