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Jamie Vardy, Liverpool et Vinnie Jones ? L'ancienne star de Leicester et le célèbre triomphe des Reds en Ligue des champions font l'objet d'une série Netflix en trois parties, dont la diffusion vient d'être officialisée
L'ascension de Vardy, des divisions amateurs au titre de champion de Premier League
La célèbre série documentaire « UNTOLD » s’envole vers le Royaume-Uni pour explorer certaines des histoires les plus marquantes du football anglais. Le premier épisode, disponible le 12 mai, est consacré à Jamie Vardy. Le film retrace son parcours, de ses débuts dans le football amateur jusqu’aux sommets de la Premier League. Il a marqué l’histoire en rejoignant Leicester City pour 1 million de livres sterling, un record pour un joueur issu du football non professionnel, avant de conduire son équipe vers un titre de champion inattendu. Le documentaire promet également d’aborder sans détour les tempêtes médiatiques qui ont accompagné l’attaquant, dont la bataille juridique très médiatisée de son épouse.
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Revivez la magie d’Istanbul
Après l’épisode sur Vardy, la plateforme de streaming consacrera son deuxième documentaire à l’une des soirées les plus légendaires du football européen. Prévu pour le 19 mai, ce film retrace le come-back spectaculaire de Liverpool face à l’AC Milan en finale de la Ligue des champions 2005. Menés 3-0 à la mi-temps, les Reds, connus pour leur ténacité, ont alors accompli un exploit en égalisant en six minutes avant de l’emporter aux tirs au but. Le réalisateur Matthew Rudge promet le « récit définitif » de cette soirée mythique, en s’appuyant sur de nouveaux témoignages de protagonistes clés tels que Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso et Dietmar Hamann.
L’héritage de Jones, l’homme de fer
Le dernier volet de la trilogie, dont la sortie est fixée au 26 mai, se concentre sur la carrière de Jones, le « justicier » par excellence du football. Bien avant de devenir une figure incontournable d’Hollywood, il était le pilier du « Crazy Gang » de Wimbledon. Le documentaire s’attarde notamment sur les retombées d’une vidéo controversée de 1992, qui illustrait ses méthodes musclées sur le terrain et avait failli mettre un terme à sa carrière naissante en Premier League. Il analyse ensuite sa reconversion réussie dans le cinéma, où il a enchaîné les rôles marquants. Un panel éclectique d’invités décrypte sa réputation de dur à cuire et son aura internationale devant la caméra.
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Quel avenir pour les contenus sportifs sur Netflix ?
Alors que les plateformes de streaming se disputent toujours plus l’attention des amateurs de sport, Netflix devrait commander davantage de contenus axés sur le Royaume-Uni. La date de sortie de ces trois productions est parfaitement calée pour surfer sur l’engouement grandissant à l’approche de la prochaine Coupe du monde de la FIFA. À l’avenir, les abonnés peuvent s’attendre à un catalogue encore plus large de documentaires sur le football de haut niveau, qui devraient dominer la plateforme.