Le dernier volet de la trilogie, dont la sortie est fixée au 26 mai, se concentre sur la carrière de Jones, le « justicier » par excellence du football. Bien avant de devenir une figure incontournable d’Hollywood, il était le pilier du « Crazy Gang » de Wimbledon. Le documentaire s’attarde notamment sur les retombées d’une vidéo controversée de 1992, qui illustrait ses méthodes musclées sur le terrain et avait failli mettre un terme à sa carrière naissante en Premier League. Il analyse ensuite sa reconversion réussie dans le cinéma, où il a enchaîné les rôles marquants. Un panel éclectique d’invités décrypte sa réputation de dur à cuire et son aura internationale devant la caméra.