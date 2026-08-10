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Jamie Vardy lié à un retour ÉTONNANT dans le football anglais alors qu’un club surprise cible la légende de Leicester City
West Ham vise un buteur vétéran
Dans un rebondissement que peu avaient vu venir, le pensionnaire de Championship West Ham United s'est imposé comme un prétendant sérieux pour s'attacher les services de Vardy. Selon Sky Sports, West Ham suit de près la situation du joueur de 39 ans alors que le club cherche à renforcer ses options offensives après sa récente relégation de Premier League. L'entraîneur Nuno Espirito Santo souhaiterait ajouter un buteur confirmé à son effectif avant la fermeture du mercato estival.
L'intérêt venu du London Stadium intervient malgré le fait que le club dispose déjà d'un talent important dans les postes offensifs. West Ham compte actuellement Pablo et Taty Castellanos dans son effectif, un duo recruté pour un montant combiné d'environ 45 millions de livres sterling pendant le passage du club en Premier League. En outre, le capitaine du club Jarrod Bowen reste une option centrale essentielle après avoir récemment engagé son avenir à long terme avec le club.
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Un retour chez les Owls écarté
Avant l’émergence de l’intérêt de West Ham, Vardy était fortement annoncé pour un retour chargé d’émotion dans son club de cœur, Sheffield Wednesday. Les Owls se préparent actuellement à la vie en League One après une campagne désastreuse marquée par une instabilité financière et un retrait de 18 points. Alors qu’un retour romantique à Hillsborough a été évoqué, l’attaquant a utilisé sa propre plateforme pour prendre ses distances avec ces rumeurs.
S’exprimant dans son podcast, Jamie Vardy's Having A Party, l’ancien international anglais a répondu directement aux spéculations. Il a déclaré à son co-animateur Manish Bhasin : « En bref, non. C’est une de ces choses-là. J’ai toujours dit que, une fois que j’avais été laissé partir, ce chapitre était en quelque sorte refermé. C’est comme ça, c’est ma façon d’être. Ce n’était pas censé se faire, donc ça ne se fera jamais. »
L’aventure italienne se termine dans la douleur
Le possible retour de Vardy intervient après un passage en Serie A à Cremonese, où il est parvenu à trouver le chemin des filets à sept reprises en 29 apparitions. Malgré ses contributions individuelles, le club a subi le crève-cœur d’une relégation lors de la dernière journée de la saison, ce qui a conduit à son départ en tant qu’agent libre en juin. L’attaquant a également été aperçu en train de passer des examens médicaux au centre d’entraînement de Leicester City récemment, même s’il a rapidement été précisé qu’il ne retrouverait pas Leicester City, le club où il a inscrit le célèbre total de 200 buts en 500 apparitions.
À 39 ans, Vardy a clairement fait savoir que la retraite n’était pas encore à l’ordre du jour. Il reste déterminé à disputer au moins une saison professionnelle supplémentaire au plus haut niveau. West Ham, porté par la sécurité financière des parachute payments, est en bonne position pour offrir au vétéran un contrat lucratif à la hauteur de son statut de légende de Premier League.
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Nuno exige le bon profil
La piste Vardy du côté de West Ham s’inscrit dans une stratégie de recrutement plus large mise en place sous Nuno, qui tient absolument à éviter que le club ne commette des erreurs coûteuses sur le marché. L’entraîneur a insisté sur la nécessité d’être précis dans leurs opérations, surtout après avoir été associé à d’autres cibles comme Troy Parrott.
Interrogé par les médias au sujet de ses plans sur le marché des transferts, Nuno a expliqué l’approche prudente adoptée par le club. Le technicien portugais a déclaré : « Nous n’avons pas beaucoup de temps, mais nous ne voulons pas faire d’erreurs. Il est crucial que les joueurs qui arrivent soient les bons, donc nous prenons notre temps pour nous assurer de bien faire les choses. Nous identifions les cibles, nous connaissons les profils et les noms, puis nous laissons le club faire son travail. Je ne veux pas parler de joueurs en particulier. »
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