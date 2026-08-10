Dans un rebondissement que peu avaient vu venir, le pensionnaire de Championship West Ham United s'est imposé comme un prétendant sérieux pour s'attacher les services de Vardy. Selon Sky Sports, West Ham suit de près la situation du joueur de 39 ans alors que le club cherche à renforcer ses options offensives après sa récente relégation de Premier League. L'entraîneur Nuno Espirito Santo souhaiterait ajouter un buteur confirmé à son effectif avant la fermeture du mercato estival.

L'intérêt venu du London Stadium intervient malgré le fait que le club dispose déjà d'un talent important dans les postes offensifs. West Ham compte actuellement Pablo et Taty Castellanos dans son effectif, un duo recruté pour un montant combiné d'environ 45 millions de livres sterling pendant le passage du club en Premier League. En outre, le capitaine du club Jarrod Bowen reste une option centrale essentielle après avoir récemment engagé son avenir à long terme avec le club.



