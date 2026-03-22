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Jamie Vardy fait la différence ! L'ancienne star de Leicester et de l'équipe d'Angleterre joue un rôle décisif pour permettre à la Cremonese de sortir de la zone de relégation de la Serie A
La touche magique de Vardy au Tardini
Bien qu’il ait fêté ses 39 ans, Vardy sait toujours comment faire la différence quand il le faut. Entré en jeu à la 67e minute à la place d’Antonio Sanabria, l’ancien capitaine de Leicester n’a pas tardé à renverser la tendance. Alors que la défense de Parme était déséquilibrée et cherchait à égaliser, Vardy a contrôlé un ballon difficile sur la gauche avant de délivrer une passe magnifique qui a mis Jari Vandeputte en position idéale pour doubler l’avance de son équipe. Cremonese avait auparavant pris l'avantage grâce à un but de Youssef Maleh à la 54e minute.
« On en avait bien besoin ! »
L'impact de l'attaquant anglais a également été salué sur les réseaux sociaux par le joueur lui-même, conscient de l'importance de ces trois points dans la lutte pour le maintien. Sur son compte Instagram, l'attaquant a tenu à adresser un message clair à toute la communauté de Crémone, commentant le résultat : « On en avait bien besoin ! Superbe performance de l'équipe aujourd'hui, continuons sur cette lancée ! »
Giampaolo transforme la Cremonese
Les débuts de Marco Giampaolo à la tête de la Cremonese n'auraient pas pu mieux se passer. L'entraîneur a révolutionné le dispositif tactique de l'équipe en optant pour un 4-2-4 qui s'est montré implacable en phase de possession, déstabilisant complètement le Parme de Carlos Cuesta. La fluidité du jeu de passes de l'équipe a dominé la première mi-temps, Vandeputte et Federico Bonazzoli manquant de peu l'ouverture du score à plusieurs reprises, ce dernier voyant d'ailleurs un but refusé pour hors-jeu.
Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait Sanabria aux autres attaquants, Giampaolo a répondu : « Ses caractéristiques. Il a celles d'un attaquant, et il avait besoin d'un certain niveau de travail. Dans ce match, j'ai pensé qu'il était mieux adapté aux tâches et aux rôles qui lui étaient assignés, et je pense qu'il a bien répondu : il a travaillé dur, et je l'ai vu s'impliquer. Ce choix s’est imposé en raison de la nature du match et des caractéristiques de Sanabria, Djuric et Vardy, qui sont différentes. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour cette légende de Leicester ?
Après cette performance exceptionnelle, la pression pèsera sur le staff technique pour déterminer si Vardy est prêt à s'imposer durablement dans le onze de départ. Sa capacité à changer le cours d'un match depuis le banc est un atout précieux, mais sa complicité avec Vandeputte et le reste de l'attaque pourrait inciter Cremonese à l'utiliser comme arme principale dès le coup d'envoi lors des prochains matchs. Cremonese sera de retour sur le terrain dans sa quête pour s'éloigner de la zone de relégation lorsqu'il accueillera Bologne au stade Giovanni Zini le 5 avril.
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