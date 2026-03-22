Jamie Vardy fait la différence ! L'ancienne star de Leicester et de l'équipe d'Angleterre joue un rôle décisif pour permettre à la Cremonese de sortir de la zone de relégation de la Serie A

Les débuts de Marco Giampaolo à la tête de la Cremonese n'auraient pas pu mieux se passer. L'entraîneur a révolutionné le dispositif tactique de l'équipe en optant pour un 4-2-4 qui s'est montré implacable en phase de possession, déstabilisant complètement le Parme de Carlos Cuesta. La fluidité du jeu de passes de l'équipe a dominé la première mi-temps, Vandeputte et Federico Bonazzoli manquant de peu l'ouverture du score à plusieurs reprises, ce dernier voyant d'ailleurs un but refusé pour hors-jeu.

Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait Sanabria aux autres attaquants, Giampaolo a répondu : « Ses caractéristiques. Il a celles d'un attaquant, et il avait besoin d'un certain niveau de travail. Dans ce match, j'ai pensé qu'il était mieux adapté aux tâches et aux rôles qui lui étaient assignés, et je pense qu'il a bien répondu : il a travaillé dur, et je l'ai vu s'impliquer. Ce choix s’est imposé en raison de la nature du match et des caractéristiques de Sanabria, Djuric et Vardy, qui sont différentes. »