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Jamie Vardy expose sa mission pour remettre Burnley sur la bonne voie après avoir finalisé son arrivée libre de tout contrat
L’attaquant vise un redressement immédiat
Le buteur expérimenté Vardy n’a pas tardé à afficher sa volonté de mener le renouveau de Burnley après avoir finalisé un contrat jusqu’en 2027. Avec les Clarets englués à la dernière place du classement de Championship sans la moindre victoire lors de leurs cinq premières journées, l’attaquant est pleinement concentré sur la reconstruction de l’identité compétitive de l’équipe. Il est déterminé à insuffler une culture de la gagne pour redresser au plus vite la trajectoire de l’équipe de Hayen.
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Le vétéran rallie une base de fans passionnée
L’ancien talisman de Leicester City n’a pas tardé à s’adresser aux supporters de Turf Moor, promettant de changer la trajectoire de la saison de Burnley. S’exprimant auprès des médias officiels du club après son arrivée, Vardy a déclaré : « Je suis vraiment heureux d’être désormais ici, au Burnley FC. Ce club a une véritable histoire footballistique et des supporters passionnés qui méritent une équipe qui les représente, eux et leur ville. J’ai hâte de commencer sur le terrain et d’aider l’équipe à aller dans la bonne direction. »
Le plan de promotion inspire confiance
L’objectif de rebond de Vardy s’appuie sur un pedigree exceptionnel, qui comprend deux promotions depuis le Championship en 2013-2014 et 2023-2024, après avoir inscrit 18 buts en championnat pour mener Leicester au titre il y a deux saisons. En accueillant l’attaquant expérimenté, l’entraîneur principal Hayen a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jamie à Burnley FC. Son expérience et son leadership seront inestimables pour notre effectif, et nous pensons qu’il peut avoir un impact significatif sur notre saison. Jamie a fait ses preuves, et nous avons hâte de le voir sous le maillot de Burnley. »
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Le choc de mardi met la détermination à l’épreuve
Vardy pourrait entamer sa mission de sauvetage mardi soir lorsque Burnley affrontera Wrexham. Une pression immédiate repose sur l’attaquant vétéran, qui doit apporter son efficacité devant le but et mettre fin à l’inquiétante série sans victoire des Clarets. S’adapter rapidement et conserver sa fraîcheur physique seront des éléments déterminants pour le joueur de 39 ans, alors qu’il cherche à remonter le moral du vestiaire tout au long d’une éprouvante campagne en deuxième division.
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