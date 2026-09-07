L’objectif de rebond de Vardy s’appuie sur un pedigree exceptionnel, qui comprend deux promotions depuis le Championship en 2013-2014 et 2023-2024, après avoir inscrit 18 buts en championnat pour mener Leicester au titre il y a deux saisons. En accueillant l’attaquant expérimenté, l’entraîneur principal Hayen a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jamie à Burnley FC. Son expérience et son leadership seront inestimables pour notre effectif, et nous pensons qu’il peut avoir un impact significatif sur notre saison. Jamie a fait ses preuves, et nous avons hâte de le voir sous le maillot de Burnley. »