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Jamie Vardy et son épouse Rebekah, visiblement ébranlés, ont assisté à la bronca des supporters huant les joueurs de Leicester à l’issue de la dernière défaite, alors que le spectre d’une relégation en League One se rapproche
Un retour cauchemar pour la légende du King Power
Il y a près de dix ans, le monde du football s’extasiait devant le Leicester de Vardy, fraîchement couronné champion d’Angleterre pour la première fois de son histoire. Samedi dernier, l’atmosphère au King Power Stadium était bien moins festive : les tribunes, occupées par des visages inquiets, reflétaient l’intensité de la crise que traverse actuellement le club. Personne ne semblait aussi inquiet que Vardy lui-même, présent aux côtés de sa femme Rebekah. L’ancien international anglais, auteur de 200 buts en 500 matchs sous le maillot des Foxes avant de s’engager avec le club de Serie A Cremonese en 2025, est resté impassible en voyant son ancienne équipe s’incliner face à l’équipe visiteuse.
Des sifflets ont retenti dans les tribunes dès la fin du match.
Les supporters de Leicester n’ont pas manqué de souligner l’ironie de la situation. Cinq ans auparavant, c’est précisément une victoire écrasante 4-0 contre ce même adversaire gallois qui avait propulsé les Foxes vers le titre. Mais ce nouveau face-à-face a cruellement rappelé la chute du club des East Midlands. Les succès parallèles de Portsmouth et d’Oxford United ont encore aggravé la position de Leicester, désormais 23e du championnat. Dès le coup de sifflet final, les tribunes ont répondu par une bronca assourdissante.
La déduction de points aggrave encore la situation
Si les performances sur le terrain ont été décevantes, la situation du club a été considérablement aggravée par des problèmes hors du terrain. Leicester a récemment perdu son appel contre une déduction de six points pour avoir enfreint les règles financières de l'EFL, une sanction qui s'est avérée catastrophique pour ses espoirs de maintien. Cette sanction l’avait d’abord fait reculer de la 17e à la 20e place, puis une série de mauvais résultats l’a fait dégringoler davantage. Le club pointe désormais à l’avant-dernière position, juste devant Sheffield Wednesday, lui-même sévèrement pénalisé, tandis que le spectre d’une relégation en troisième division se matérialise.
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Un match décisif pour le maintien se profile à l'horizon
Plus aucune marge d’erreur ne reste pour un club menacé par une deuxième relégation en seulement trois saisons. Tous les regards se tournent vers le choc crucial du week-end prochain contre Portsmouth, une rencontre qui pourrait sceller l’avenir du club. Les deux formations, engagées dans une lutte acharnée pour leur survie, savent que le perdant de samedi prochain évoluera quasi assurément en League One la saison prochaine.