Il y a près de dix ans, le monde du football s’extasiait devant le Leicester de Vardy, fraîchement couronné champion d’Angleterre pour la première fois de son histoire. Samedi dernier, l’atmosphère au King Power Stadium était bien moins festive : les tribunes, occupées par des visages inquiets, reflétaient l’intensité de la crise que traverse actuellement le club. Personne ne semblait aussi inquiet que Vardy lui-même, présent aux côtés de sa femme Rebekah. L’ancien international anglais, auteur de 200 buts en 500 matchs sous le maillot des Foxes avant de s’engager avec le club de Serie A Cremonese en 2025, est resté impassible en voyant son ancienne équipe s’incliner face à l’équipe visiteuse.