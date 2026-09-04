S’exprimant sur The Overlap, l’ancien défenseur de Liverpool Carragher a livré une évaluation sans détour du statut du duo à Anfield. Il a suggéré qu’aucun des deux joueurs ne correspond à la vision tactique d’Iraola pour la saison à venir.

« Liverpool a deux joueurs dans l’effectif qui ne vont jamais jouer, a affirmé Carragher. Et il y a tous ces quotas, on ne peut avoir que 17 joueurs et tout ça. Il y a Chiesa et Endo. C’est comme s’ils n’allaient jamais taper dans un ballon. »

Le consultant de Sky Sports s’est montré particulièrement critique à l’égard de la décision du club de conserver le milieu de terrain japonais cet été. « Endo aurait dû être poussé vers la sortie, a-t-il ajouté. Il a fait du bon travail, c’est un peu un héros culte. »



