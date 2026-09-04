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Jamie Carragher s’en prend à deux joueurs de Liverpool qui ne vont « jamais jouer » sous Andoni Iraola, alors que la nouvelle ère prend un tournant impitoyable
Iraola procède à des coupes brutales en Ligue des champions
Iraola a envoyé un message fort dès le début de son passage à Liverpool en excluant Chiesa et Endo de son groupe pour la Ligue des champions 2026-2027. Le nouvel entraîneur de Liverpool a soumis sa liste de 25 joueurs avant l’entrée en lice européenne contre l’Atletico Madrid, le 9 septembre, laissant les deux internationaux confirmés sur la touche.
Ces omissions découlent des règles strictes d’inscription de l’UEFA, qui autorisent un maximum de 17 joueurs non formés localement sur la liste A. Iraola a choisi d’attribuer ces places précieuses à Bradley Barcola, arrivé pour 123 millions de livres sterling, à son compatriote recrue estivale Victor Munoz, et même à l’attaquant blessé Hugo Ekitike, ne laissant aucune place à Chiesa ou Endo.
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Carragher lance un sombre avertissement sur le temps de jeu
S’exprimant sur The Overlap, l’ancien défenseur de Liverpool Carragher a livré une évaluation sans détour du statut du duo à Anfield. Il a suggéré qu’aucun des deux joueurs ne correspond à la vision tactique d’Iraola pour la saison à venir.
« Liverpool a deux joueurs dans l’effectif qui ne vont jamais jouer, a affirmé Carragher. Et il y a tous ces quotas, on ne peut avoir que 17 joueurs et tout ça. Il y a Chiesa et Endo. C’est comme s’ils n’allaient jamais taper dans un ballon. »
Le consultant de Sky Sports s’est montré particulièrement critique à l’égard de la décision du club de conserver le milieu de terrain japonais cet été. « Endo aurait dû être poussé vers la sortie, a-t-il ajouté. Il a fait du bon travail, c’est un peu un héros culte. »
Endo et Chiesa reculent dans la hiérarchie
Les deux joueurs ont eu du mal à s’installer dans des rôles à long terme sur le Merseyside, bien qu’ils soient respectivement sous contrat jusqu’en 2027 et 2028. Endo a vu son temps de jeu considérablement diminuer la saison dernière, ne disputant que huit matches de Premier League et une seule rencontre de Ligue des champions.
De son côté, la carrière de Chiesa à Anfield a été continuellement freinée par des problèmes physiques. Le joueur de 28 ans soigne actuellement une blessure musculaire et reste un élément secondaire. Même si son problème actuel n’est pas considéré comme de longue durée, la décision d’Iraola d’inscrire des absents de longue durée comme Conor Bradley et Giovanni Leoni plutôt qu’un Chiesa proche d’un retour en forme souligne son statut marginalisé.
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La Premier League se tourne vers Ipswich Town
Liverpool doit négocier un duel sur la scène nationale contre Ipswich Town vendredi avant de tourner son attention vers l’Europe. Les hommes d’Iraola accueilleront ensuite l’Atlético de Madrid à Anfield, lançant une redoutable phase de ligue qui comprend des déplacements difficiles chez l’Inter et Fenerbahce.
Pour Chiesa et Endo, leurs perspectives immédiates semblent se limiter aux compétitions de coupes nationales. À moins qu’une grave crise de blessures n’impose plus tard une modification autorisée de l’effectif au cours de la campagne européenne, leurs ambitions continentales sont clairement en suspens.
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