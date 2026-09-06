Jamie Carragher s’attire la colère de Gary Neville après avoir comparé l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz à Roberto Firmino

Le désaccord s’est manifesté sur Sky Sports lors de Super Sunday, alors que les consultants analysaient Arsenal et ses options offensives. Arsenal s’est fortement reposé sur Havertz, arrivé de Chelsea pour 65 millions de livres sterling en 2023, en le titularisant de manière constante devant Viktor Gyokeres.

En évaluant son impact après une victoire 3-0 contre Coventry, Neville a exprimé des doutes sur sa capacité à terroriser les défenseurs, déclarant : « Je pense qu’avoir Havertz en pointe signifie que les défenseurs centraux peuvent se décaler un peu plus de son côté, parce que Havertz est un bon joueur, c’est un très bon élément, mais il ne va pas vous terrifier. »