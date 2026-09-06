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Jamie Carragher s’attire la colère de Gary Neville après avoir comparé l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz à Roberto Firmino
Neville rejette la comparaison entre Havertz et Firmino
Le désaccord s’est manifesté sur Sky Sports lors de Super Sunday, alors que les consultants analysaient Arsenal et ses options offensives. Arsenal s’est fortement reposé sur Havertz, arrivé de Chelsea pour 65 millions de livres sterling en 2023, en le titularisant de manière constante devant Viktor Gyokeres.
En évaluant son impact après une victoire 3-0 contre Coventry, Neville a exprimé des doutes sur sa capacité à terroriser les défenseurs, déclarant : « Je pense qu’avoir Havertz en pointe signifie que les défenseurs centraux peuvent se décaler un peu plus de son côté, parce que Havertz est un bon joueur, c’est un très bon élément, mais il ne va pas vous terrifier. »
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Carragher défend sa déclaration controversée sur l’attaque
Carragher a immédiatement contesté l’analyse de Neville en rappelant comment Firmino avait permis à Mohamed Salah de s’épanouir à Liverpool, en affirmant : « Cela n’a pas empêché Mo Salah avec Firmino. » Cette comparaison a touché un point sensible chez Neville, qui a rapidement rétorqué : « Non, non, non. S’il vous plaît, ne manquez pas de respect à Firmino en ce qui concerne le joueur qu’il était, au passage. » Lorsque Carragher a tenté de préciser qu’il parlait seulement « en termes de buts », Neville a réaffirmé son admiration pour le Brésilien. Il a ajouté : « Il était incroyable dans la manière dont il servait de point d’appui à [Sadio] Mané et Salah, c’était essentiel. »
Le verdict final sur le débat tactique
Le débat tactique s’est conclu avec Carragher demandant : « Alors pourquoi Havertz ne peut-il pas être ce type de joueur ? » Neville a livré une évaluation finale sans détour, en déclarant : « Je ne pense pas que Havertz soit aussi bon que Firmino, de quelque manière que ce soit. »
Firmino a consolidé son héritage en signant 111 buts et 76 passes décisives en 362 matches au cours de ses huit années à Anfield. Évoluant principalement comme un attaquant qui décrochait pour faire le lien dans le jeu, il a contribué à remporter plusieurs trophées majeurs, dont la Premier League et la Ligue des champions. Pendant ce temps, Havertz a inscrit 38 buts et délivré 18 passes décisives en 114 apparitions avec Arsenal, à la tête d’un système soutenu par Christos Tzolis, Bukayo Saka et Martin Odegaard.
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Quel avenir pour l’attaque d’Arsenal ?
Arsenal a un calendrier chargé à venir dans sa quête de conserver son titre de Premier League. N’ayant pas réussi à recruter un autre attaquant avant la clôture du mercato, le club a placé une immense confiance en Havertz pour mener l’attaque. L’Allemand doit désormais maintenir sa forme physique et sa régularité, en prouvant qu’il peut orchestrer l’attaque de Mikel Arteta aussi efficacement que Firmino l’a fait autrefois pour Jurgen Klopp.
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