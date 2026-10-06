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Jamie Carragher réclame une sanction de plusieurs années pour Manchester City après un verdict financier « honteux »
Manchester City reconnu coupable d’infractions
La dernière trêve internationale a été entièrement dominée par la nouvelle stupéfiante selon laquelle City a été reconnu coupable de 114 infractions financières. Une enquête explosive de la Premier League a conclu que le club avait artificiellement gonflé ses revenus d’environ 830 millions de livres sterling au moyen de contrats commerciaux « fictifs » entre 2009 et 2018.
Cela a permis à City de dépenser bien davantage que ses rivaux au cours d’une période de succès nationaux sans précédent. Cependant, le club continue de nier fermement les accusations et a déjà déposé un appel officiel contre le verdict.
Carragher réclame une lourde sanction de plusieurs années
Carragher estime que la Premier League doit désormais frapper fort contre City. S’exprimant lors des Legends of Football Awards, l’ancien défenseur de Liverpool a insisté sur le fait qu’une simple sanction ponctuelle ne refléterait pas correctement l’immense gravité des actes du club.
« Maintenant que nous savons qu’ils sont coupables, oui, il y a un appel, mais maintenant qu’ils ont d’abord été reconnus coupables de manière aussi nette, je ne pense plus que quiconque veuille attendre », a déclaré Carragher à Sky Sports.
« Cela doit être fait cette saison, parce que Manchester City doit être affecté la saison prochaine. Je ne pense pas que cela puisse être une sanction unique pour une seule saison. Parce que cela dure depuis des années et des années, je pense que la sanction devrait durer des années et des années. »
Une fausse course au titre en Premier League
Carragher a également averti que tout retard dans l’annonce d’une sanction pourrait complètement ruiner l’intégrité de la campagne actuelle. Alors que City est en quête d’un nouveau titre national, il a estimé que sa participation continue jette une ombre sombre sur l’ensemble de la compétition.
« Je sais que le mot qui revient en ce moment, c’est “simulacre”, a-t-il ajouté. Cela ferait presque de la Premier League de cette saison, du titre qui doit être remporté, un simulacre, si Man City venait à gagner ce championnat avec ce que nous savons s’être passé. »
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Quelle est la suite pour Manchester City ?
La Premier League mène actuellement des discussions séparées avec ses propres conseillers afin de déterminer la sanction la plus appropriée. Compte tenu de l’ampleur des irrégularités financières, les sanctions possibles sont presque infinies.
Le pire scénario pour les propriétaires du club est une lourde sanction s’étalant sur plusieurs années, exactement comme Carragher l’a suggéré. Cependant, le feuilleton judiciaire est loin d’être terminé.
City prévoit de porter son combat pour laver son nom jusqu’à la Haute Cour. Alors que la bataille juridique se précise, les clubs rivaux continueront sans aucun doute à faire pression pour obtenir rapidement un verdict.
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