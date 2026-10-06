Carragher estime que la Premier League doit désormais frapper fort contre City. S’exprimant lors des Legends of Football Awards, l’ancien défenseur de Liverpool a insisté sur le fait qu’une simple sanction ponctuelle ne refléterait pas correctement l’immense gravité des actes du club.

« Maintenant que nous savons qu’ils sont coupables, oui, il y a un appel, mais maintenant qu’ils ont d’abord été reconnus coupables de manière aussi nette, je ne pense plus que quiconque veuille attendre », a déclaré Carragher à Sky Sports.

« Cela doit être fait cette saison, parce que Manchester City doit être affecté la saison prochaine. Je ne pense pas que cela puisse être une sanction unique pour une seule saison. Parce que cela dure depuis des années et des années, je pense que la sanction devrait durer des années et des années. »