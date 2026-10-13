Ces inquiétudes sont partagées par Gary Neville, ancien capitaine de Manchester United, qui estime que la configuration actuelle du milieu de terrain ne répond pas aux exigences de la Premier League. Dans son podcast, Neville a suggéré que les deux joueurs ne se complétaient tout simplement pas sur le terrain.

« Tielemans et Mainoo, je pense qu’on en a assez vu maintenant, a expliqué Neville. Je ne dis pas qu’il faut mettre un terme à cette association, ce serait probablement trop radical, mais j’en ai assez vu pour penser que ce milieu de terrain n’est pas assez dynamique pour jouer dans ce club en Premier League. Je pense d’ailleurs que ce sont tous les deux de bons joueurs, individuellement. Mais il arrive que des joueurs ne parviennent pas vraiment à jouer ensemble ou ne soient pas tout à fait compatibles. »

Neville a souligné que United avait montré un bien meilleur visage après l’entrée de Baleba contre les Spurs, et a réclamé des changements immédiats pour éviter de nouvelles humiliations sur les scènes nationale et européenne.

« Je pense que lorsque Baleba est entré en jeu aux côtés de Mainoo, il y avait beaucoup plus d’énergie, a-t-il ajouté. Il va falloir faire quelque chose à ce poste, et les autres devront se ressaisir, car ils vont se rendre chez l’Atlético Madrid de Diego Simeone et à Elland Road.

« Si vous n’êtes pas tout à fait prêts mentalement et physiquement, vos faiblesses seront mises au jour. Ils ont deux jours pour récupérer, se remettre de ce résultat et repartir de l’avant, parce que s’ils n’y parviennent pas, les prochaines semaines seront inquiétantes. »



