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Jamie Carragher prévient qu’une recrue estivale de Manchester United « ne tiendra pas », alors que les inquiétudes de Michael Carrick concernant le milieu de terrain grandissent
Le milieu de terrain mis à nu lors d’un début désastreux
La pression s’accentue sur Carrick après que Manchester United n’a pris que six points lors de ses six premiers matches de Premier League. Le club mancunien a eu de la chance d’arracher le nul à domicile face à Tottenham, réduit à dix samedi, après avoir été totalement dominé au cours d’une première période désastreuse.
Ces difficultés en début de saison ont mis en lumière de graves problèmes tactiques dans l’entrejeu. Arrivé cet été d’Aston Villa pour 35 millions de livres sterling, Youri Tielemans a été débordé à plusieurs reprises, tout comme son partenaire au milieu de terrain, Kobbie Mainoo.
Bien qu’il ait également recruté Andrey Santos et Carlos Baleba, respectivement en provenance de Chelsea et de Brighton, Carrick a maintenu le duo Tielemans-Mainoo. Mais le manque de dynamisme de cette association suscite désormais de vives critiques de la part de consultants de renom.
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Carragher réclame un changement tactique
L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher estime que le manque de discipline tactique de Manchester United nuit directement à Tielemans. S’exprimant sur Sky Sports, le consultant a expliqué pourquoi l’international belge souffre de l’absence du soutien collectif dont il bénéficiait dans son ancien club.
Carragher a déclaré : « Pourquoi Tielemans était-il bon à Aston Villa alors qu’il éprouve jusqu’ici de grandes difficultés à Manchester United ? Quand on regarde une équipe d’Unai Emery, on voit qu’elle est entraînée avec une extrême rigueur chaque jour. Et chaque fois que l’on regarde un match d’Aston Villa, l’équipe est compacte et soudée. »
Il a souligné que la recrue à 35 millions de livres sterling manque de vitesse naturelle et a besoin d’une équipe resserrée autour de lui pour compenser ses limites athlétiques. Carragher a comparé sa situation aux difficultés initiales d’Alexis Mac Allister à Anfield, avertissant que Carrick doit rapidement corriger son système.
« Et quand on a un joueur qui n’est pas particulièrement athlétique, ce qui est son cas, il faut que l’équipe soit très compacte. Là, c’est exactement l’inverse », a ajouté Carragher. « C’est un problème que Liverpool a connu la saison dernière avec Alexis Mac Allister. Mac Allister paraît meilleur cette saison parce que l’équipe est plus resserrée et plus compacte. C’est ce que Manchester United doit faire, sinon Tielemans ne fera pas long feu et ne sera plus dans l’équipe. »
Neville s’inquiète pour le duo du milieu de terrain
Ces inquiétudes sont partagées par Gary Neville, ancien capitaine de Manchester United, qui estime que la configuration actuelle du milieu de terrain ne répond pas aux exigences de la Premier League. Dans son podcast, Neville a suggéré que les deux joueurs ne se complétaient tout simplement pas sur le terrain.
« Tielemans et Mainoo, je pense qu’on en a assez vu maintenant, a expliqué Neville. Je ne dis pas qu’il faut mettre un terme à cette association, ce serait probablement trop radical, mais j’en ai assez vu pour penser que ce milieu de terrain n’est pas assez dynamique pour jouer dans ce club en Premier League. Je pense d’ailleurs que ce sont tous les deux de bons joueurs, individuellement. Mais il arrive que des joueurs ne parviennent pas vraiment à jouer ensemble ou ne soient pas tout à fait compatibles. »
Neville a souligné que United avait montré un bien meilleur visage après l’entrée de Baleba contre les Spurs, et a réclamé des changements immédiats pour éviter de nouvelles humiliations sur les scènes nationale et européenne.
« Je pense que lorsque Baleba est entré en jeu aux côtés de Mainoo, il y avait beaucoup plus d’énergie, a-t-il ajouté. Il va falloir faire quelque chose à ce poste, et les autres devront se ressaisir, car ils vont se rendre chez l’Atlético Madrid de Diego Simeone et à Elland Road.
« Si vous n’êtes pas tout à fait prêts mentalement et physiquement, vos faiblesses seront mises au jour. Ils ont deux jours pour récupérer, se remettre de ce résultat et repartir de l’avant, parce que s’ils n’y parviennent pas, les prochaines semaines seront inquiétantes. »
- AFP
Un déplacement qui s’annonce difficile chez l’Atlético de Madrid
Manchester United doit vite se ressaisir avant un redoutable choc de Ligue des champions sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce soir. Cette rencontre européenne exigeante constitue le premier obstacle d’une série de matches éprouvants qui mettront à rude épreuve la résistance physique et mentale de l’effectif.
Carrick devra remanier son équipe dans la capitale espagnole, quelles que soient ses préférences tactiques. Mainoo n’a pas fait le déplacement avec le groupe. Baleba ou Santos devrait donc prendre le relais, alors que Manchester United cherche une victoire cruciale pour relancer sa campagne qui marque le pas.
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