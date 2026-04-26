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Jamie Carragher indique à Liverpool le nombre de recrues nécessaires pour « intégrer directement l’équipe », alors que l’attaquant Alexander Isak, recruté 125 millions de livres sterling, ne parvient pas à convaincre
Les difficultés d'Isak suscitent l'inquiétude de Carragher
Carragher doute ouvertement de la capacité d’Isak à répondre aux attentes. Recruté pour 125 millions de livres sterling en provenance de Newcastle United, le Suédois a connu une première saison cauchemardesque sur les bords de la Mersey. Âgé de 26 ans, il n’a inscrit que son quatrième but pour le club lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace samedi, marquant à sa troisième titularisation depuis son retour de fracture de la jambe, subie face à Tottenham en décembre. Malgré ce retour, l’analyste reste très sceptique quant à la capacité de l’international suédois à inverser la tendance.
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Le mythe de la révélation de première année
L’ancien défenseur central n’a pas mâché ses mots au sujet de l’absence de résultats concrets après la frénésie de dépenses estivale de Liverpool, qui s’est élevée à 446 millions de livres sterling, et s’est appuyé sur ses propres observations passées pour évaluer la trajectoire de l’attaquant. « Cette campagne estivale de dépenses massives n’a pas fonctionné », a déclaré Carragher au Liverpool ECHO. « Cela pourrait porter ses fruits à l’avenir, car je ne pense pas qu’on puisse juger chaque recrue dès sa première année. Mais, selon mon expérience de joueur de Liverpool, rares sont les recrues qui ont brillé dès leur première saison avant de se révéler par la suite. Isak n’a pas encore trouvé ses marques. Certes, il a été blessé, mais il ne semblait pas très convaincant dès le départ. »
Trois renforts majeurs sont indispensables
Alors que Liverpool traverse une phase de transition sous la houlette d’Arne Slot, la pression monte sur les dirigeants : ils doivent privilégier des recrutements ciblés et de qualité plutôt que des signatures en masse. Les difficultés des cadres et les blessures à répétition ont rendu l’équipe vulnérable. Soulignant les domaines nécessitant une attention particulière, Jamie Carragher insiste : des renforts précis sont indispensables pour retrouver les titres, d’autant que Mohamed Salah s’apprête à quitter Anfield en fin de saison. « Pour la saison prochaine, il est clair que Liverpool doit remplacer Mohamed Salah », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il faut intégrer directement trois joueurs. On ne peut pas continuer à recruter cinq joueurs pour l’équipe. Liverpool a déjà beaucoup recruté l’été dernier, donc ce ne sera pas le cas cet été. »
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Analyse de la prochaine fenêtre de mercato
Champions de Premier League lors de la première saison d’Arne Slot, les Reds devraient terminer la seconde sans aucun trophée. Actuellement quatrièmes du classement, ils ont toutefois quasiment assuré leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pour autant, la direction doit désormais recruter des joueurs d’élite ; à défaut de renfort immédiat, les ambitions futures du club pourraient être sérieusement compromises.