L’ancien défenseur central n’a pas mâché ses mots au sujet de l’absence de résultats concrets après la frénésie de dépenses estivale de Liverpool, qui s’est élevée à 446 millions de livres sterling, et s’est appuyé sur ses propres observations passées pour évaluer la trajectoire de l’attaquant. « Cette campagne estivale de dépenses massives n’a pas fonctionné », a déclaré Carragher au Liverpool ECHO. « Cela pourrait porter ses fruits à l’avenir, car je ne pense pas qu’on puisse juger chaque recrue dès sa première année. Mais, selon mon expérience de joueur de Liverpool, rares sont les recrues qui ont brillé dès leur première saison avant de se révéler par la suite. Isak n’a pas encore trouvé ses marques. Certes, il a été blessé, mais il ne semblait pas très convaincant dès le départ. »