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Jamie Carragher étrille Lisandro Martinez, qui « dépasse les bornes », après les attaques du joueur de Manchester United contre la direction du club dans une interview explosive
Les répercussions de l’après-match à Madrid
L’équipe de Michael Carrick a vécu une soirée difficile en Espagne, s’inclinant 2-0 face à l’Atletico Madrid. Mais c’est après le coup de sifflet final que la situation s’est envenimée. Martinez a sévèrement critiqué la stratégie de transferts estivale de Manchester United, estimant que l’effectif présentait des lacunes pour la première saison complète de Carrick à la tête de l’équipe.
Le défenseur argentin a exprimé sa frustration à l’égard du directeur sportif Jason Wilcox, affirmant qu’il attendait davantage de ce dirigeant. Si une partie des supporters du club a salué la franchise du défenseur central, des consultants de renom ont porté un regard tout autre sur cette sortie.
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Carragher condamne un emportement « lamentable »
S’exprimant sur CBS Sports, Carragher n’a pas mâché ses mots au sujet du défenseur central de Manchester United. L’ancien défenseur de Liverpool a affirmé que rendre publiques des critiques internes ne profitait à personne, malgré la réaction positive prévisible de supporters désabusés.
« Cela ne fait de bien à personne, et ces propos vont faire parler d’eux pendant les prochains jours. On ne parlera que de ça, a déclaré Carragher. Les supporters de tous les clubs n’aiment pas les dirigeants, ceux d’en haut. Les supporters de United vont donc se régaler et trouver ça formidable. »
« Je trouve lamentable qu’il ait dit ça maintenant, vraiment. Quand il affirme qu’ils ont fait une saison fantastique la saison dernière, ce n’est pas vrai. Un entraîneur a été licencié la saison dernière. Licencié. »
« Ils ont terminé troisièmes parce qu’ils n’avaient pas de matches de coupe, qu’ils ne jouaient pas en Europe et qu’ils avaient été éliminés très tôt des compétitions de coupe. Manchester United, troisième. S’ils ont terminé troisièmes, c’est aussi parce que Liverpool et Chelsea ont été très mauvais. »
Wayne Rooney, légende de Manchester United, a abondé dans le même sens, qualifiant la sortie du défenseur d’« irrespectueuse » envers le club.
Les réalités financières révèlent des problèmes plus profonds au sein de l’effectif
La paralysie actuelle de Manchester United sur le marché des transferts s’explique avant tout par des années de dépenses excessives sans participation régulière à la Ligue des champions. Carragher a souligné que l’effectif n’avait cessé de décevoir sous plusieurs entraîneurs, si bien que les fonds disponibles servent aujourd’hui à régler d’anciennes dettes plutôt qu’à recruter de nouveaux joueurs.
« Cette saison, on voit le vrai visage de Manchester United, a poursuivi Carragher. S’ils n’ont pas acheté de joueurs cet été, c’est parce que, depuis l’arrivée de Martinez il y a quatre ou cinq ans, je crois qu’ils n’ont disputé la Ligue des champions qu’une seule fois, cette saison (sic).
« Si, chaque saison, vous ne touchez pas les revenus de la Ligue des champions et que Manchester United dépense 200 millions de livres sur le marché des transferts, il faut bien que cela s’arrête un jour, parce que l’argent n’est pas là.
« Cet été, l’argent que Manchester United débourse sert donc à payer la prochaine échéance pour des joueurs achetés il y a des années. Voilà pourquoi cet argent n’est pas disponible, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Cet effectif, sous différents entraîneurs, n’a rien accompli. Ils ont été mauvais, encore très mauvais ce soir. »
Carragher a conclu en s’attaquant aux performances de Martinez lui-même : « Et lui aussi, puisqu’il parle du début de saison… Je pense que c’est un bon joueur, d’ailleurs. Il est champion du monde, je le reconnais. Mais il a très mal commencé la saison. Vraiment très mal. Les supporters de Manchester United vont adorer entendre ça, mais ça ne rend service à personne… Maintenant, tout le monde ne va plus parler que de ça. Ça va prendre des proportions énormes et je trouve qu’il dépasse les bornes. »
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Carrick veut repartir sur de nouvelles bases face à Leeds
Pour tenter de désamorcer la crise qui couve, Carrick a minimisé la sortie de son défenseur après le match, l’attribuant à des émotions exacerbées sur le moment. L’entraîneur de Manchester United voudra désormais détourner l’attention des tensions au sein de la direction pour la recentrer sur les échéances immédiates sur le terrain.
Manchester United doit vite se ressaisir avant un déplacement sous haute tension à Elland Road, dimanche, en Premier League. Une solide prestation face à son rival Leeds United est indispensable pour apaiser les remous et ressouder un vestiaire divisé.
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