S’exprimant sur CBS Sports, Carragher n’a pas mâché ses mots au sujet du défenseur central de Manchester United. L’ancien défenseur de Liverpool a affirmé que rendre publiques des critiques internes ne profitait à personne, malgré la réaction positive prévisible de supporters désabusés.

« Cela ne fait de bien à personne, et ces propos vont faire parler d’eux pendant les prochains jours. On ne parlera que de ça, a déclaré Carragher. Les supporters de tous les clubs n’aiment pas les dirigeants, ceux d’en haut. Les supporters de United vont donc se régaler et trouver ça formidable. »

« Je trouve lamentable qu’il ait dit ça maintenant, vraiment. Quand il affirme qu’ils ont fait une saison fantastique la saison dernière, ce n’est pas vrai. Un entraîneur a été licencié la saison dernière. Licencié. »

« Ils ont terminé troisièmes parce qu’ils n’avaient pas de matches de coupe, qu’ils ne jouaient pas en Europe et qu’ils avaient été éliminés très tôt des compétitions de coupe. Manchester United, troisième. S’ils ont terminé troisièmes, c’est aussi parce que Liverpool et Chelsea ont été très mauvais. »

Wayne Rooney, légende de Manchester United, a abondé dans le même sens, qualifiant la sortie du défenseur d’« irrespectueuse » envers le club.



