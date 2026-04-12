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Jamie Carragher estime que Tottenham, qu’il juge « épouvantable », n’a « aucune chance » de battre les Wolves, derniers du classement, et suggère que Roberto De Zerbi ne pourra pas les sauver de la relégation
Carragher livre une prévision sans appel sur la relégation
Sur Sky Sports, Jamie Carragher n’a pas épargné Tottenham, dont il a fustigé la dynamique actuelle. Battus 1-0 par Sunderland dimanche, les Spurs sont officiellement tombés en zone de relégation, occupant la 18e place avec 30 points après 32 journées. La victoire de West Ham (17e) face aux Wolves vendredi a encore aggravé leur situation, les laissant à deux longueurs du premier non-relégable. Pour Carragher, ce déclin semble désormais irrémédiable. Il a déclaré : « D’ordinaire, l’arrivée d’un nouveau coach permet de dire : “C’est son premier match, on ne peut pas encore juger son système de jeu”. Il a fallu faire abstraction de cela pour Igor Tudor, et c’est aussi le cas pour Roberto De Zerbi, au vu de la situation. Je n’arrive pas à le croire. Tottenham se dirige tout droit vers la relégation. Les autres équipes ont un atout. Un seul point sur 24. »
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« Aucune chance » de battre les Wolves
Le calendrier offre généralement une lueur d’espoir aux équipes en difficulté, mais Carragher n’y voit qu’une nouvelle déconvenue pour le club du nord de Londres. À l’approche du match contre les Wolves, actuels derniers du classement avec seulement 17 points, l’ancien défenseur de Liverpool a rejeté toute idée selon laquelle les Spurs auraient la confiance nécessaire pour décrocher une victoire cruciale à l’extérieur. Le club n’a plus goûté à la victoire en championnat depuis fin décembre, une disette qui frappe par son intensité. Carragher a conclu : « Quand on regarde le calendrier, on se dit que c’est un bon match pour Tottenham, mais ils sont épouvantables. Pensez-vous que Tottenham ira chez les Wolves, derniers du classement, et qu’ils gagneront ? Aucune chance. »
De Zerbi garde le moral malgré la défaite
De Zerbi a tenté de garder son sang-froid malgré la déception de ce premier match sous ses ordres. L'Italien, qui ne dispose plus que de six rencontres cette saison pour sauver le club, a estimé que la prestation à Sunderland avait laissé entrevoir des éclairs de la qualité nécessaire. Les Spurs comptent également trois points de retard sur Leeds et Nottingham Forest, ce qui rend chaque point crucial. De Zerbi a déclaré aux journalistes : « Je pense que nous avons fait un bon match. Pas assez pour gagner, mais nous ne méritions pas de perdre. Nous devons l'accepter et passer à autre chose. Nous avons fait un bon match. Nous avons suffisamment de qualités pour sortir de cette période difficile. Je suis désolé pour le résultat, je suis désolé pour la blessure de (Cristian) Romero et j'espère, pour nous et pour lui, que ce n'est pas grave. Nous avons eu trois ou quatre occasions nettes de marquer. »
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Surmonter la peur du vide
Désormais, Tottenham doit relever un défi colossal : comblez deux points pour éviter une relégation qui serait catastrophique. De Zerbi doit donc, d’urgence, insuffler un esprit combatif dans un vestiaire fracturé. Les Spurs recevront son ancien club, Brighton, lors de la prochaine journée, le 18 avril, avant d’affronter les Wolves sept jours plus tard.