Jamie Carragher estime que Tottenham, qu’il juge « épouvantable », n’a « aucune chance » de battre les Wolves, derniers du classement, et suggère que Roberto De Zerbi ne pourra pas les sauver de la relégation

De Zerbi a tenté de garder son sang-froid malgré la déception de ce premier match sous ses ordres. L'Italien, qui ne dispose plus que de six rencontres cette saison pour sauver le club, a estimé que la prestation à Sunderland avait laissé entrevoir des éclairs de la qualité nécessaire. Les Spurs comptent également trois points de retard sur Leeds et Nottingham Forest, ce qui rend chaque point crucial. De Zerbi a déclaré aux journalistes : « Je pense que nous avons fait un bon match. Pas assez pour gagner, mais nous ne méritions pas de perdre. Nous devons l'accepter et passer à autre chose. Nous avons fait un bon match. Nous avons suffisamment de qualités pour sortir de cette période difficile. Je suis désolé pour le résultat, je suis désolé pour la blessure de (Cristian) Romero et j'espère, pour nous et pour lui, que ce n'est pas grave. Nous avons eu trois ou quatre occasions nettes de marquer. »