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Jamie Carragher estime que Mohamed Salah devance Cristiano Ronaldo dans le classement des plus grands joueurs de Premier League, après l'annonce surprise du départ de la star de Liverpool
La fin d'une époque
Liverpool a provoqué une onde de choc dans le monde du football mardi en confirmant que Salah quitterait le club en tant que joueur libre à la fin de la saison. Bien qu'il lui restât encore un an de contrat, un accord a été conclu pour permettre au joueur de 33 ans de partir avant l'heure, marquant ainsi la fin d'un passage de neuf ans couronné de succès. Depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017 pour 34 millions de livres sterling, Salah a été la pierre angulaire d'une équipe qui a remporté deux titres de Premier League et la Ligue des champions. Son départ intervient un an après celui de Kevin De Bruyne, privant la Premier League d'un autre talent de classe mondiale qui a dominé les classements statistiques de la division pendant près d'une décennie.
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L'héritage de Ronaldo dépassé
Dans sa chronique pour *The Telegraph*, Carragher a fait valoir que l'excellence constante de Salah – illustrée par 189 buts et 92 passes décisives en 310 apparitions en Premier League – le place dans une catégorie à part. Il a écrit : « Dans le panthéon des attaquants étrangers ayant brillé en Angleterre, seul Thierry Henry surpasse Salah en termes de rendement et de régularité. Si beaucoup vanteront les mérites de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou Eric Cantona, aucun d’entre eux n’a produit des statistiques aussi impressionnantes avec une telle régularité, saison après saison, que l’Égyptien. Le passage de Ronaldo à Manchester United, tant à ses débuts qu'à son retour, s'est déroulé de part et d'autre de ses années de gloire absolue au Real Madrid. Salah le devance légèrement si l'on se base strictement sur ses performances et son impact en Premier League. Dans un onze de légende de la Premier League, Salah fait automatiquement partie du trio offensif aux côtés d'Henry et de Ronaldo. »
Le duo emblématique Salah-Klopp
Le tableau d'ensemble met l'accent sur la relation historique entre Salah et Jürgen Klopp, que Carragher considère comme « indissociables » de la renaissance moderne de Liverpool. Carragher a fait remarquer : « Si Klopp était le metteur en scène charismatique et visionnaire, Salah était l’acteur principal inspirant. Ses nombreux buts ont propulsé Liverpool vers des sommets que beaucoup craignaient de ne plus jamais atteindre, surtout compte tenu de la situation du club à son arrivée en 2017. Aux côtés des tout aussi brillants Sadio Mané et Roberto Firmino, Salah a formé l’un des trios offensifs les plus redoutables de l’histoire de la Premier League. »
Au-delà du succès tactique, Carragher a souligné l’endurance physique inégalée de Salah. Il a ajouté : « Outre sa prolificité devant le but et sa vitesse, il existe une autre qualité, souvent sous-estimée, dont il faut toujours se souvenir lorsqu’on évoque la place légitime de Salah parmi les plus grands. C’est son extraordinaire disponibilité. En neuf saisons au plus haut niveau, Salah a disputé 435 matches, soit une moyenne d’un peu plus de 48 matches par an pour son club. Ce sont des chiffres extraordinaires compte tenu de l’intensité physique et mentale implacable avec laquelle lui et son équipe ont joué pendant la majeure partie de cette période. Rien ne m’impressionne plus dans le football que les joueurs de classe mondiale qui possèdent cette volonté de ne jamais manquer un match. Dans le cas de Salah, on le voyait clairement bouder s’il était remplacé et devait manquer ne serait-ce qu’une seule minute de jeu. De telles manifestations de mauvaise humeur étaient souvent mal vues par les autres. Mais je préfère de loin la star qui ne supporte pas de rester sur le banc ou dans les tribunes à celles qui ne peuvent pas quitter le terrain assez vite, prétextant une petite douleur. Cette soif de victoire et cette résilience sont la marque d’une véritable grandeur. »
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Un adieu mémorable
Si la dernière apparition de Salah à Anfield est prévue le 24 mai contre Brentford, son objectif sportif sera plutôt tourné vers des adieux plus spectaculaires lors de la finale de la Ligue des champions à Budapest, le 30 mai. Liverpool est toujours en lice tant en Europe qu'en FA Cup, et disputera en avril un quart de finale européen décisif contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Avec une place dans le top 4 également en ligne de mire, tout est en place pour que Salah puisse potentiellement terminer sa carrière en remportant un dernier trophée avant que ce chapitre historique ne se referme.