Jamie Carragher estime que Mohamed Salah devance Cristiano Ronaldo dans le classement des plus grands joueurs de Premier League, après l'annonce surprise du départ de la star de Liverpool

Le tableau d'ensemble met l'accent sur la relation historique entre Salah et Jürgen Klopp, que Carragher considère comme « indissociables » de la renaissance moderne de Liverpool. Carragher a fait remarquer : « Si Klopp était le metteur en scène charismatique et visionnaire, Salah était l’acteur principal inspirant. Ses nombreux buts ont propulsé Liverpool vers des sommets que beaucoup craignaient de ne plus jamais atteindre, surtout compte tenu de la situation du club à son arrivée en 2017. Aux côtés des tout aussi brillants Sadio Mané et Roberto Firmino, Salah a formé l’un des trios offensifs les plus redoutables de l’histoire de la Premier League. »

Au-delà du succès tactique, Carragher a souligné l’endurance physique inégalée de Salah. Il a ajouté : « Outre sa prolificité devant le but et sa vitesse, il existe une autre qualité, souvent sous-estimée, dont il faut toujours se souvenir lorsqu’on évoque la place légitime de Salah parmi les plus grands. C’est son extraordinaire disponibilité. En neuf saisons au plus haut niveau, Salah a disputé 435 matches, soit une moyenne d’un peu plus de 48 matches par an pour son club. Ce sont des chiffres extraordinaires compte tenu de l’intensité physique et mentale implacable avec laquelle lui et son équipe ont joué pendant la majeure partie de cette période. Rien ne m’impressionne plus dans le football que les joueurs de classe mondiale qui possèdent cette volonté de ne jamais manquer un match. Dans le cas de Salah, on le voyait clairement bouder s’il était remplacé et devait manquer ne serait-ce qu’une seule minute de jeu. De telles manifestations de mauvaise humeur étaient souvent mal vues par les autres. Mais je préfère de loin la star qui ne supporte pas de rester sur le banc ou dans les tribunes à celles qui ne peuvent pas quitter le terrain assez vite, prétextant une petite douleur. Cette soif de victoire et cette résilience sont la marque d’une véritable grandeur. »