Getty Images Sport
Traduit par
Jamie Carragher critique Arsenal pour être passé à côté de la star de Liverpool à 123 M£ après avoir échoué à recruter Vinicius Junior
Arsenal a laissé filer l’ailier de Liverpool
Carragher estime qu’Arsenal a commis une grosse erreur sur le marché des transferts en ne parvenant pas à recruter Barcola cet été. L’international français a récemment bouclé un transfert de 123 millions de livres vers Liverpool, en signant un contrat de cinq ans à Anfield.
Arsenal a étudié un accord pour le joueur de 24 ans plus tôt lors du mercato, mais a finalement reporté son attention ailleurs. Cette décision a au final offert à l’équipe d’Andoni Iraola un champ relativement libre pour s’attacher les services du double vainqueur de la Ligue des champions.
Arteta passe ses deux derniers étés à la recherche d’un ailier gauche d’élite pour renforcer son effectif. Cependant, Arsenal a continuellement manqué ses principales cibles offensives à ce poste.
- Getty Images
Carragher remet en question la stratégie de transferts d'Arteta
S’exprimant dans le podcast Stick to Football, Carragher s’est interrogé sur la raison pour laquelle Arsenal n’a pas davantage poussé pour Barcola. Il estime que le flanc gauche reste une faiblesse évidente dans la machine à gagner le titre d’Arteta.
« Je suis content que cela ne se soit pas fait, mais je regardais le dossier Barcola, a expliqué Carragher. Pour moi, à Arsenal, l’aile gauche a toujours semblé être l’endroit où il y a une baisse de niveau par rapport à Bukayo Saka, Martin Odegaard et Kai Havertz. »
Arsenal ne parvient pas à s’attacher ses cibles prioritaires
Carragher a reconnu que la nouvelle recrue Christos Tzolis a fait des débuts positifs à l'Emirates Stadium. Cependant, il est resté catégorique sur le fait qu'Arsenal aurait dû s'attacher les services d'un renfort de premier plan comme Barcola.
« Le petit nouveau, Tzolis, a fait des débuts corrects, a déclaré Carragher. Mais plus le dossier Barcola traînait, puis Arsenal n'a pas obtenu Vinicius Jr ni Alvarez, je me demandais : est-ce que ce n'était pas celui-là [le recrutement de Barcola] ? »
- Getty Images
Aile gauche décimée avant le test face à Chelsea
L’échec d’Arsenal à recruter un ailier de premier plan est aggravé par des départs importants à ce poste précis. Le club londonien s’est séparé des deux attaquants côté gauche qui lui avaient rendu de fiers services la saison dernière. Leandro Trossard a déjà finalisé un transfert définitif à Besiktas. Dans le même temps, Gabriel Martinelli est sur le point de boucler un transfert lucratif de 60 millions de livres sterling vers le club d’Al-Hilal, en Saudi Pro League.
Arteta doit désormais s’appuyer sur ses options actuelles pour entretenir cette dynamique. Arsenal retrouvera la Premier League ce week-end avec un derby londonien crucial face à Chelsea.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles