Carragher estime qu’Arsenal a commis une grosse erreur sur le marché des transferts en ne parvenant pas à recruter Barcola cet été. L’international français a récemment bouclé un transfert de 123 millions de livres vers Liverpool, en signant un contrat de cinq ans à Anfield.

Arsenal a étudié un accord pour le joueur de 24 ans plus tôt lors du mercato, mais a finalement reporté son attention ailleurs. Cette décision a au final offert à l’équipe d’Andoni Iraola un champ relativement libre pour s’attacher les services du double vainqueur de la Ligue des champions.

Arteta passe ses deux derniers étés à la recherche d’un ailier gauche d’élite pour renforcer son effectif. Cependant, Arsenal a continuellement manqué ses principales cibles offensives à ce poste.