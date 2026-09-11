Carragher a été interrogé sur la capacité réelle du groupe actuel de Carrick à lutter pour le trophée de la Ligue des champions. Le consultant a livré une évaluation rapide et directe de leurs capacités face à l’élite du continent.

« Probablement pas encore », a déclaré Carragher à CBS Sports. « Je n’essaie pas d’être condescendant d’une quelconque manière. Manchester United, comme je viens de le dire, est l’un des plus grands clubs du monde. »

« Mais s’y engager maintenant avec l’effectif qu’ils ont et s’attendre à ce qu’ils réalisent de grandes choses et rivalisent avec d’autres clubs de ce calibre, ils n’ont tout simplement pas la qualité à l’heure actuelle, je pense, pour aller loin dans la compétition. »