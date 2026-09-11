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마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya

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Jamie Carragher assène à Manchester United une cruelle piqûre de rappel sur la réalité de la Ligue des champions malgré sa victoire autoritaire contre Sabah

Manchester United
Ligue des Champions
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK

Jamie Carragher estime que Manchester United n’a pas la qualité requise pour réellement lutter pour la Ligue des champions cette saison. Malgré la victoire tranquille obtenue lors de la première journée par l’équipe de Michael Carrick contre Sabah, l’ancien défenseur insiste sur le fait qu’elle ne peut pas encore rivaliser avec l’élite européenne.

  • United signe un retour parfait en Europe

    Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions par une victoire tranquille 4-0 contre l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah à Old Trafford. L’équipe de Michael Carrick a contrôlé le match d’entrée, lançant de la meilleure des manières sa campagne remaniée dans la phase de ligue.

    Malgré cette performance autoritaire, Carragher reste peu convaincu par les arguments de Manchester United. L’ancien défenseur estime que United ne possède tout simplement pas la profondeur d’effectif ni la qualité nécessaires pour se mêler sérieusement à la lutte pour le plus grand trophée européen cette saison.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Carragher livre un verdict sans détour sur l’effectif

    Carragher a été interrogé sur la capacité réelle du groupe actuel de Carrick à lutter pour le trophée de la Ligue des champions. Le consultant a livré une évaluation rapide et directe de leurs capacités face à l’élite du continent.

    « Probablement pas encore », a déclaré Carragher à CBS Sports. « Je n’essaie pas d’être condescendant d’une quelconque manière. Manchester United, comme je viens de le dire, est l’un des plus grands clubs du monde. »

    « Mais s’y engager maintenant avec l’effectif qu’ils ont et s’attendre à ce qu’ils réalisent de grandes choses et rivalisent avec d’autres clubs de ce calibre, ils n’ont tout simplement pas la qualité à l’heure actuelle, je pense, pour aller loin dans la compétition. »

  • Gérer les attentes dans le tournoi remanié

    Manchester United est de retour dans la compétition pour la première fois depuis 2023-2024. Lors de sa dernière participation, le club avait connu une décevante élimination précoce, sans parvenir à dépasser la phase de groupes. En gardant ce récent précédent à l’esprit, Carragher a insisté sur l’importance de se fixer des objectifs réalistes.

    « Manchester United a été absent de la compétition pendant deux ans, mais ce n’est même pas comme s’il y a deux ans le club y participait régulièrement de toute façon », a ajouté Carragher. « Je pense qu’ils y ont probablement participé une fois en cinq ou six ans, quelque chose comme ça.

    « Donc, même s’il s’agit de l’un des plus grands noms du football mondial, je pense que quand on y retourne pour la première fois depuis un moment, le premier objectif sera de s’assurer de passer la phase de ligue, puis une fois arrivé en phase à élimination directe, peut-on faire un beau parcours ? Peut-on peut-être aller jusqu’à un quart de finale ? Quelque chose comme ça. »

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  • Carrick (C)Getty Images

    L’équipe de Carrick se prépare pour le derby de Manchester

    Pour l’instant, Manchester United se réjouira d’avoir pris le maximum de points pour son retour sur la scène européenne. Les buts de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez apporteront beaucoup de confiance au groupe.

    Carrick et ses joueurs doivent rapidement se reconcentrer sur les échéances nationales. Manchester United sera confronté à un immense défi ce dimanche avec un derby de Manchester très attendu en ligne de mire.

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