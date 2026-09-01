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Jamie Carragher affirme que Manchester City a dépassé Chelsea dans la course au titre après avoir conclu un accord pour Enzo Fernandez
Accord trouvé pour Fernandez
Selon RMC Sport, Chelsea a accepté une offre vertigineuse de 150 M€ (plus de 128 M£) de Manchester City pour Fernandez. L’Argentin s’apprête désormais à rejoindre l’équipe de Maresca lors du dernier jour du mercato, après avoir disputé 169 matches et inscrit 31 buts pour le club londonien depuis son arrivée en janvier 2023.
Chelsea prépare actuellement son départ en ciblant Lamine Camara ou Manu Kone pour le remplacer au milieu de terrain. Fernandez avait déjà indiqué qu’il ne porterait plus le maillot de Chelsea, après avoir été écarté du groupe de Xabi Alonso lors de la récente défaite 4-3 contre Brighton.
Carragher évalue l’impact du transfert
L’énorme transfert à 150 M€ a radicalement changé les attentes pour la saison en cours. Interrogé par Sky Sports, Jamie Carragher a livré une analyse complète de l’impact de cette opération sur les deux clubs, en particulier après le départ de Rodri de Manchester City.
Carragher a déclaré : « Il place certainement Manchester City au-dessus de Chelsea. Moi-même, comme beaucoup d’autres, j’estimais que Chelsea allait réaliser une très bonne saison. Et je le pense toujours en grande partie en raison de l’absence de football européen, de l’arrivée d’un nouvel entraîneur, ainsi que de leur trio offensif. Mais ils perdent Enzo Fernandez qui, pour moi, a été l’un des grands joueurs de Chelsea. »
Concurrencer Arsenal pour le titre
Carragher a ensuite expliqué que le fait de s’attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde 2022 donne à Manchester City un avantage considérable dans sa course au titre face au champion en titre, Arsenal.
Poursuivant son analyse sur Sky Sports, Carragher a ajouté : « Manchester City semble bien plus fort maintenant. Je dirais qu’il sera le plus grand rival d’Arsenal à l’heure actuelle. C’est un effectif vraiment très bon. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que perdre Rodri a été un élément important et je pensais qu’il serait vraiment difficile de s’en remettre, mais si, à la fin de la saison dernière, on vous avait dit qu’ils feraient venir Elliot Anderson et Enzo Fernandez, vous diriez que c’est un milieu de terrain de tout premier plan. Ils l’ont payé au prix fort, donc ça devrait l’être. Je pense que cela leur donne la meilleure chance d’être le principal rival et peut-être la seule équipe capable de vraiment arracher ce titre à Arsenal. »
- Getty Images Sport
Préparatifs pour le dernier jour du mercato
Manchester City va désormais se dépêcher de finaliser les formalités administratives pour Fernandez avant la date limite du mercato de mardi. Pendant ce temps, Chelsea doit de toute urgence s’attacher les services d’un remplaçant comme Camara, alors que le club se prépare pour un choc très attendu face à Arsenal dimanche. Tous les regards se tournent désormais vers la rapidité avec laquelle Fernandez pourra s’intégrer au onze de départ lors des prochaines rencontres.
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