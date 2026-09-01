Jamie Carragher affirme que Manchester City a dépassé Chelsea dans la course au titre après avoir conclu un accord pour Enzo Fernandez

Carragher a ensuite expliqué que le fait de s’attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde 2022 donne à Manchester City un avantage considérable dans sa course au titre face au champion en titre, Arsenal.

Poursuivant son analyse sur Sky Sports, Carragher a ajouté : « Manchester City semble bien plus fort maintenant. Je dirais qu’il sera le plus grand rival d’Arsenal à l’heure actuelle. C’est un effectif vraiment très bon. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que perdre Rodri a été un élément important et je pensais qu’il serait vraiment difficile de s’en remettre, mais si, à la fin de la saison dernière, on vous avait dit qu’ils feraient venir Elliot Anderson et Enzo Fernandez, vous diriez que c’est un milieu de terrain de tout premier plan. Ils l’ont payé au prix fort, donc ça devrait l’être. Je pense que cela leur donne la meilleure chance d’être le principal rival et peut-être la seule équipe capable de vraiment arracher ce titre à Arsenal. »



