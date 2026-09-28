L’arrivée de Tuchel comme sélectionneur de l’Angleterre a immédiatement instauré un sentiment de concurrence au sein du groupe, particulièrement au poste de gardien. Pour la première fois depuis près d’une décennie, le statut de titulaire indiscutable de Jordan Pickford est remis en question, Trafford s’imposant comme son principal concurrent. Le gardien de Leeds United a été une inclusion surprise pour le récent match de Ligue des nations contre l’Espagne, championne du monde, où il a honoré sa troisième sélection chez les A. Le sélectionneur a déjà confirmé que cette rotation allait se poursuivre, Trafford devant être aligné lors de la prochaine rencontre face à la Tchéquie.

En revenant sur cette expérience face à l’élite mondiale, Trafford est resté mesuré sur sa performance et sur les buts encaissés lors de cette courte défaite. « Je veux essayer d’arrêter chaque tir et je ne l’ai pas fait, c’est simplement la réalité quand on joue contre une grande équipe », a déclaré Trafford, cité par The Guardian.