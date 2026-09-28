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James Trafford se confie sur son duel avec Jordan Pickford alors que la star de Leeds vise la place de n°1 de l’Angleterre
Tuchel bouleverse la hiérarchie des gardiens
L’arrivée de Tuchel comme sélectionneur de l’Angleterre a immédiatement instauré un sentiment de concurrence au sein du groupe, particulièrement au poste de gardien. Pour la première fois depuis près d’une décennie, le statut de titulaire indiscutable de Jordan Pickford est remis en question, Trafford s’imposant comme son principal concurrent. Le gardien de Leeds United a été une inclusion surprise pour le récent match de Ligue des nations contre l’Espagne, championne du monde, où il a honoré sa troisième sélection chez les A. Le sélectionneur a déjà confirmé que cette rotation allait se poursuivre, Trafford devant être aligné lors de la prochaine rencontre face à la Tchéquie.
En revenant sur cette expérience face à l’élite mondiale, Trafford est resté mesuré sur sa performance et sur les buts encaissés lors de cette courte défaite. « Je veux essayer d’arrêter chaque tir et je ne l’ai pas fait, c’est simplement la réalité quand on joue contre une grande équipe », a déclaré Trafford, cité par The Guardian.
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La rivalité amicale avec Jordan Pickford
Alors que l’attention médiatique reste focalisée sur la possibilité d’une rivalité acerbe, Trafford assure que sa relation avec Pickford repose sur un respect mutuel. Les deux gardiens partagent des origines similaires dans le nord de l’Angleterre, ce qui les a aidés à nouer un lien malgré leur concurrence directe pour une seule place dans le onze de départ. Trafford a rapidement écarté toute suggestion de tensions au sein du groupe, soulignant le caractère professionnel de leur duel.
« Nous sommes tous les deux des gars du nord et nous nous entendons vraiment bien. Dans le football, la réalité, c’est que tout le monde se bat pour une place dans le onze de départ, mais Pickford et moi nous entendons vraiment bien, a-t-il déclaré. Tout le monde se bat pour débuter, tout le monde est un joueur de haut niveau dans l’effectif et se bat pour jouer. Ce n’est pas différent des autres postes. Chacun donne simplement le maximum et essaie d’être aussi performant que possible pour jouer, c’est une réalité à tous les niveaux. »
À la poursuite du rêve international ultime
Pour Trafford, l’opportunité de représenter l’Angleterre est l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné, notamment de son passage à l’académie de City et de prêts réussis. Il ne voit pas la situation actuelle comme une source de pression, mais comme l’accomplissement d’un objectif de toujours. L’ambition d’être le premier nom sur la feuille d’équipe est partagée par tous les membres du groupe, mais pour un gardien, le chemin est souvent plus solitaire et plus difficile.
« C’est le rêve de chaque gardien et de chaque footballeur de jouer pour l’Angleterre et d’être titulaire avec l’Angleterre. Tout le monde croit pouvoir débuter et chacun essaie simplement de prouver chaque jour qu’il peut être titulaire », a confié Trafford.
« Tuchel ne m’a pas dit ce que je devais faire. À chaque fois, il faut simplement montrer ses qualités. C’est la réalité pour chaque joueur qui rejoint le rassemblement, il faut simplement être soi-même et essayer d’impressionner le sélectionneur. »
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Trouver de la stabilité à Elland Road
Le socle du renouveau international de Trafford, c’est son transfert estival dans le West Yorkshire. Après une période compliquée à Manchester City, où il se retrouvait derrière Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie, son arrivée à Leeds lui a offert le temps de jeu régulier qu’il recherchait. Sous les ordres de Daniel Farke, Trafford est rapidement devenu un élément essentiel d’une équipe qui a réalisé un solide début de saison.
Trafford sait parfaitement que ses perspectives avec la sélection nationale sont inextricablement liées à ses performances en club. « Votre niveau ne change pas selon que vous jouez ou non, tout dépend simplement de la manière dont vous le percevez dans votre tête. Il est difficile de franchir un palier en termes de niveau sur une courte période, la seule chose que je fais, c’est jouer et jouer régulièrement, et c’est une chose que vous devez faire pour être sélectionné avec votre pays », a-t-il expliqué.
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