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James Trafford pourrait-il changer d’air ? Newcastle s’intéresse de nouveau au gardien, un an après avoir perdu la course au transfert face à Manchester City
Les Magpies s’intéressent toujours à leur cible de longue date.
Selon The Athletic, Newcastle aurait repris contact avec Manchester City pour exprimer son intérêt envers Trafford. Le club du Nord-Est de l’Angleterre, qui avait déjà courtisé le gardien de 23 ans l’été dernier avant de le voir filer à l’Etihad Stadium pour un contrat de cinq ans en provenance de Burnley, est cette fois décidé à profiter de la situation : après seulement 17 matchs la saison passée, Trafford se montre ouvert à un nouveau départ, ce qui pousse les Magpies à intensifier leurs démarches pour renforcer leur effectif de gardiens.
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Trafford bute sur la hiérarchie
Le gardien de but a opté pour un transfert à Manchester, convaincu qu’il deviendrait le numéro un sous les ordres de Pep Guardiola. Cependant, ses plans ont été bouleversés lorsque le club, géant de la Premier League, a recruté de manière inattendue Gianluigi Donnarumma, le contraignant à un rôle de remplaçant. Par conséquent, Trafford préfère reporter toute décision concernant son avenir en championnat jusqu’à son retour de sélection, souhaitant examiner sereinement ses options de carrière avec ses agents après le tournoi.
Le projet de rénovation du St James' Park est lancé.
Howe s'emploie activement à renforcer l'effectif défensif de son équipe, après avoir déjà recruté Ewen Jaouen, jeune espoir de 20 ans en provenance de Reims, à l'issue du prêt d'Aaron Ramsdale. L’arrivée éventuelle de Trafford, gardien expérimenté, pourrait sonner le départ de l’actuel titulaire Nick Pope, prêt à partir si un autre numéro un confirmé est recruté. Les discussions officielles entre les deux clubs ne sont toutefois pas encore engagées, le joueur étant actuellement retenu en sélection.
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Les obligations liées au tournoi reportent les négociations
Trafford se trouve actuellement aux États-Unis, où il fait partie des trois gardiens sélectionnés par Thomas Tuchel pour l’équipe d’Angleterre en vue de la Coupe du monde. Si le gardien reste concentré sur son rôle d’appoint derrière Jordan Pickford et Dean Henderson, Newcastle affronte un calendrier logistique serré en prévision de la saison 2026-2027. Howe souhaite intégrer ses nouvelles recrues défensives avant le début de la préparation estivale ; tout retard prolongé de la part du joueur pourrait donc contraindre les Magpies à se tourner vers d’autres options.