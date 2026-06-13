Selon The Athletic, Newcastle aurait repris contact avec Manchester City pour exprimer son intérêt envers Trafford. Le club du Nord-Est de l’Angleterre, qui avait déjà courtisé le gardien de 23 ans l’été dernier avant de le voir filer à l’Etihad Stadium pour un contrat de cinq ans en provenance de Burnley, est cette fois décidé à profiter de la situation : après seulement 17 matchs la saison passée, Trafford se montre ouvert à un nouveau départ, ce qui pousse les Magpies à intensifier leurs démarches pour renforcer leur effectif de gardiens.