Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe riront jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de numéro 9 du PSG, mais il a passé la grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de positif sur le Portugais. Et le fait qu’il soit toujours dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Ainsi, les plus grands clubs du jeu ne faisaient guère la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Mais avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour signer Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et en particulier pour un Milan qui ne nage pas vraiment dans l’argent. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs : nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui ressemble à la même garantie en termes de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir enfin l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où l’avis général est que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a maintenant la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle