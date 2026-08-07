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James Trafford grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

James Trafford peut devenir le n°1 de l’Angleterre à Leeds après une gestion discutable de Manchester City : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce encore une fois très animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer si une autre décision avait été prise à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui s’en tire le mieux dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation de club qui privilégie impitoyablement les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez significatif sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était que le gardien des coupes sous Guardiola la saison dernière. Il est regrettable de voir un nouveau jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, quitter le club, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait jouer les trouble-fêtes dans la course à l’Europe la saison prochaine s’il joue bien ses cartes. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre convoité Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme un futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également apprécié par Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le montant global de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans le simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien en demander le double à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une réelle chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-27. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, lui qui avait parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, aujourd’hui âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’œil de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question le choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou l’un des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sera bien moindre sur ses épaules. Il croira discrètement qu’il peut utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

    • Publicité
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une affaire exceptionnelle pour le RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo, entre autres, ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de rejoindre des horizons plus prestigieux, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de tirer profit de ses meilleurs actifs ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande s’adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen d’attirer ses principales cibles sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de plus de solutions sur les ailes, avec un retour de Rodrygo qui n’est pas attendu avant 2027 alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux côtés. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au système préférentiel en 4-2-3-1 de Jose Mourinho, grâce à la vitesse et à l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses ainsi qu’à la puissance et à l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre rapidement, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter sa transition. Devancer notamment le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ne connaissaient pas l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, club relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir commencé dans l’équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour un grand nombre de cadors européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il soit déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, transfert libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l'issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la régularité surhumaine qu'il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n'était pas surprenant que Salah ait accepté l'offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur conquête du titre de Premier League sous les ordres d'Arne Slot, et personne n'aurait pu prédire à quel point il allait décliner la saison suivante. L'Égyptien n'a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Liverpool a terminé cinquième de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s'en est publiquement pris à Slot ainsi qu'à la direction du club après avoir été contraint de s'asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l'effectif ont fortement sous-performé, notamment les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la détérioration de l'harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s'est tarie et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n'aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a fini par être résilié d'un commun accord, un gaspillage d'argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas réussir à obtenir d'indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L'un des plus gros coups de l'histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l'année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n'a remporté la Süper Lig qu'une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l'ombre de Galatasaray et de Fenerbahce. Le club peut légitimement espérer combler l'écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l'un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C'est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement accroître le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, le club pourrait lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière dont on l'analyse, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur transféré librement en Turquie en l'espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix ultime pour avoir placé ses intérêts au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s'aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière. Il semblerait qu'aucun autre grand club en Europe n'ait manifesté d'intérêt pour l'ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d'agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une énorme baisse de niveau. Ce transfert n'apporte rien à son héritage, et il regrettera sans aucun doute en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S'il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d'un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second ordre. Note : D

    James Westwood

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  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers du chemin d’Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là plutôt calme, Brentford est passé à l’action de manière spectaculaire : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour remplacer l’international anglais, dans le cadre d’un transfert record pour le club de 41 M£ (55 M$). Les qualités de leader d’Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela marque une sacrée rupture avec la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’accumuler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre, Henderson apportera tous les attributs que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ce qu’il peut offrir sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient être inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent failli. Il devra cependant convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, lui qui a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même malgré une fracture accidentelle du bras subie après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas besoin de déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sans aucun doute très attirante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi accompagner une nouvelle ère hors des pelouses alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission qu’Henderson savourera, et on miserait volontiers sur sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l’Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et a également joué un rôle clé dans son parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme milieu relayeur, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de projection par la passe et a couvert chaque mètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d’une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison révélation à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage houleux avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s’impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea peut compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement l’impact d’un éventuel départ d’Enzo Fernandez vers le Real Madrid, et il a encore un potentiel considérable à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que pendant huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l’a recruté définitivement l’été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l’a obligé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois-ci à l’intensité du football anglais, et Alonso est l’entraîneur idéal pour l’amener au niveau supérieur. L’expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde servira également Barco, malgré le fait qu’il n’a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il se montre patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout quand une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le très prometteur jeune avant-centre grec Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est revenu de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), son deuxième meilleur total ayant été enregistré en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. La signature de Welbeck est évidemment une solution à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est toujours parfaitement capable de répondre présent. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, d’exercer une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc quand Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une belle connexion à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre au début de la saison 2025-2026 que Stones aurait fort à faire pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement mis fin à ses chances sur ce plan. Le défenseur central a néanmoins vécu une brillante décennie à l’Etihad, en devenant un élément clé de l’arrière-garde et en aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une indemnité très importante. Après que le joueur de 32 ans a été associé à Chelsea, City sera probablement aussi ravi de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon certaines informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa capacité à tenir physiquement. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides prestations lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte une terre d’accueil pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un coût physique moindre pour un joueur dont le corps l’a souvent lâché en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considèrent peut-être aussi cela comme un joli coup, eux qui auraient, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans ce dossier. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement il s’agit d’une occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante du football italien. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux ans en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à cette nouvelle vie. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances d’être titulaire dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait d’ailleurs lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (de Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League au cours des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été informé du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club estimera peut-être qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cette somme restera très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience de Premier League et de qualité. Chelsea avait désespérément besoin de revoir en profondeur sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses options actuelles, trop nombreuses et confuses, ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, à l’exception du Levi Colwill de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le chaos : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement confirmé, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms cités, ce qui signifierait probablement plusieurs départs au sein du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League, international français confirmé et qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore de la qualité et de l’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde durant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir encore se tester et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant un club du « big six » cet été après des performances régulièrement solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer immédiatement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirmant que c’est le second, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a fait une excellente affaire face à City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait besoin d’un successeur digne de ce nom au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un très grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. City n’aurait tout simplement jamais eu à payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert va entraîner énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri se dressera entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il existe beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une occasion en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à faire partir compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé de 42,5 M£ (57 M$) fixé par le club. Il y a un peu plus de 10 jours, il avait été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le moteur de cette poursuite du joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’un risque important y soit attaché, car Garnacho paraît depuis quelque temps privé de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi marquant durant son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa restera obligé de l’acheter en fin de saison, probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait sur un transfert définitif cet été, et donc la différence entre les montants serait déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera certainement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Toutefois, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant particulièrement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera aussi certainement du sort de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt très accessible avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et a rarement été retenu dans un groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un montant record dans l’histoire du club pour un joueur recruté pour seulement 6,5 M€ il y a deux ans en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente beaucoup pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les ailes après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à remporter le titre de champion et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble représenter une bonne affaire dans le marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui laisse planer des interrogations sur sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités physiques et la vitesse pour réussir. Les Gunners devront peut-être se montrer patients avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus relevé, mais tout indique qu’il a les capacités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis ne voulait rejoindre qu’Arsenal et avait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc forcément ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité durant ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur des attentes placées en lui comme prochaine grande star de l’Allemagne, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon au début de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En bref, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre du tout, et pourtant le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son élément le plus précieux de rejoindre Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers à Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un pactole fou qui contribuera grandement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que cela constitue une preuve supplémentaire que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans ce dossier pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose actuellement, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. On ne peut pas nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes de Premier League à son actif, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait vraiment à cœur de rejoindre l’Emirates Stadium, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et la garantie d’un temps de jeu dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club très mal géré et en perpétuel changement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert lorsque Tielemans était absent en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait également deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est extrêmement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offre pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que le transfert était proche d'aboutir. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de boucler des opérations pour ses principales cibles au milieu de terrain : Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a encore souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité bien nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière et, pour ce prix, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être même lui pensait avoir laissée passer. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse palette de passes et son immense qualité technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été jugé intouchable, et l’offre de United, de 48 M£ (64 M$) plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire assuré, était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action : Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais le montant important proposé signifie que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un léger sentiment d’incompréhension de toutes parts. Après avoir manqué ses principales cibles au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la poursuite de Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être poussé par le fait d’avoir été laissé de côté par Carlo Ancelotti dans la sélection du Brésil après une saison où il a alterné entre présence et absence dans l’équipe de Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à savoir s’il trouvera plus de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos à la direction et de l’instabilité sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui impliquera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par l'État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain version qatarie. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles qui soient. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e au classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui symbolise vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, les Spurs ont décidé de battre à nouveau leur record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de panique ou de démonstrations d'ambition ? Le débat reste ouvert. Peut-être est-ce simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien s'est incontestablement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble offrir encore plus de garanties pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les supporters s'en moqueront probablement. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils viennent de voir leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. L'idée générale était que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a finalement rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose de suffisamment d'argent pour satisfaire le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix réclamé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il est désormais parti pour passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la campagne 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une bien mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu demander bien plus sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il est juste de dire que l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et cette indemnité est bien inférieure aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, réservés à un nouveau latéral droit pour concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse Madrid avec une certaine forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une alternative à long terme, mais pour un montant aussi bas, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une solution d’attente convenable pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Un tel transfert, à ce stade de sa carrière, est précisément la raison pour laquelle Dumfries aura voulu faire inclure cette clause libératoire dans son contrat. Il est un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu allégée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une somme énorme, qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique de la relégation hors de Premier League. Il était clair dès la descente de West Ham que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes figurait parmi leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement le montant qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre très critiqué, mérite quelques rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans une telle situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, alors on passe ici à un tout autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et a depuis longtemps l’air d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a un indéniable parfum de désespoir autour de cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour accabler les propriétaires du club. En effet, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves, et Fernandes n’est absolument pas aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été lié à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il se retrouve finalement à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine, et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à passer dans une toute autre dimension. Il doit bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant à la durée du séjour de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir pendant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des meilleures équipes d'Europe. Certains pourraient estimer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire contre les Pays-Bas en seizièmes de finale. Toutefois, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lors de l'officialisation du transfert, c'est un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'un mouvement réactionnaire pour un joueur sorti de nulle part et qui se serait fait un nom lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari avait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque pour une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ avec Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait s'apparenter à un cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir être un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble incontestablement mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération particulièrement judicieuse pour l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. Le joueur de 21 ans devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois qu’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra d’un transfert à l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait apparemment largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté l’académie lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé avoir supporté, mais le fait que l’offre de contrat des Blues évoquée (près de 100 000 £ par semaine) valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a toutes les qualités pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe riront jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de numéro 9 du PSG, mais il a passé la grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de positif sur le Portugais. Et le fait qu’il soit toujours dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Ainsi, les plus grands clubs du jeu ne faisaient guère la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Mais avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour signer Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et en particulier pour un Milan qui ne nage pas vraiment dans l’argent. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs : nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui ressemble à la même garantie en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir enfin l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où l’avis général est que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a maintenant la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup particulièrement avisé de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs du marché en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club se réjouira donc d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune talent de Spurs Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre de ce qui serait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Spurs s’est laissé pousser à surpayer le défenseur central après la publication de ces informations affirmant que Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait plus réalistement dû coûter aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son collègue en charnière centrale Micky van de Ven pourrait faire de même. Tottenham va au moins récupérer un défenseur déjà confirmé en Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de passe et dispose de ce tempérament combatif ainsi que de ces qualités de leader qui lui ont cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont vraisemblablement concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune forme de football européen. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Pour Spurs, il n’y a finalement guère d’autre voie que celle de la progression après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de 50 % sur une future revente incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste considérable pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison lors de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a décroché une convocation dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait guère de marge de manœuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, est passé à l’action pour détourner l’opération malgré des discussions déjà très avancées et une offre des Magpies qui aurait été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de signer un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bien nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également impliqué dans le travail défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait confiant sur le fait que cela ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que la décision entre les deux s’est jouée au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia du FC Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool serait toujours attendu sur la piste de l’ailier très prometteur du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élevaient apparemment à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en les personnes de Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste tout de même une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque au vu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la défense de titre poussive de Liverpool. Il faut rappeler que le Real Madrid aurait apparemment décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a dépassé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être plombé par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate ne constitue cependant en rien une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout de même des allures d’opération qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen permanent auquel est soumis le Real Madrid, aussi bien de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui est sur le point d’obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite trouver ses repères en tant que titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron du Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour le type d’erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un élément clé dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste toutefois à savoir s’il en est capable, car rien n’est moins sûr. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même suscité des commentaires de Bernardo lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser sur les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, la personnification de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo de la piste du Barça, lui l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon davantage, Silva est lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer d’avis Bernardo, et il aura désormais enfin l’occasion de jouer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place naturelle est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, en ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Ce dossier a quelque chose d’étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu une pièce maîtresse de la défense du club depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants. Le voir partir à perte a donc de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club était dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En réalité, ils auraient peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience perd l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho se concrétise, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras à Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser encore pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche assez prudente sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement en profiter ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches d’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia. Un départ semble donc inévitable. Note : C

    Pour Cucurella : Il est sans aucun doute le grand gagnant de cette opération. Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, s’étant lassé de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction de Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé aussi vite, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été voulu par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras devant probablement alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important du transfert, il devra être performant immédiatement sous peine de voir le public du Bernabeu, réputé pour son impatience, se retourner contre lui, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, élément clé de l’ère Jurgen Klopp, arrivé pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a rapidement cherché à le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et aurait même vendu Robertson durant le mercato hivernal s’il avait été possible de rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c’est que Kerkez n’est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu’il est apparu de façon douloureusement évidente, au cours d’une difficile saison 2025-2026 pour Liverpool, que l’expérience, la combativité et la personnalité de Robertson vont terriblement manquer dans le Merseyside. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n’entraîne une nouvelle baisse des standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre pourquoi exactement. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se fracturer la cheville, mais Tottenham pouvait toujours compter sur Destiny Udogie et sur le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait tout juste d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était disposé à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas de performances particulièrement convaincantes et voulait enchaîner les matches de Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’avait probablement imaginé, ce qui signifie qu’il est dans une forme correcte avant son départ pour l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Cependant, il avait d’autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait choisi de rejoindre un club qui n’a évité que de justesse la relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité juger Tottenham plus attractif aujourd’hui qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer significativement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc cela n’augure rien de bon que sa première décision, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer pratiquement partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est tout simplement impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 buts dans la Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et même s’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait visiblement depuis un bon moment. Il a lui-même admis avoir été troublé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi quand il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Cela dit, Gordon doit sans doute avoir du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à un duo avec Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle